Giacomo Fadda, Matteo Boe in ‘177 giorni’ su Rai 1: “Sono sempre stato molto attaccato alla mia terra”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono personaggi che un attore può comprendere senza riuscire a perdonare. Uomini dei quali deve cercare le motivazioni, le paure e persino le contraddizioni, pur sapendo che nessuna spiegazione potrà cancellare la gravità delle loro azioni. Giacomo Fadda si è confrontato con questo confine interpretando Matteo Boe in 177 giorni, la serie diretta da Carlo Carlei, in onda su Rai 1 dal 16 novembre, dedicata al sequestro di Faruk Kassam, il bambino rapito in Sardegna nel 1992. Per l’attore, il compito non era giudicare il personaggio, ma trovare l’essere umano dietro una vicenda che continua a interrogare la memoria collettiva. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giacomo Fadda racconta il lavoro necessario per avvicinarsi a una figura tanto controversa e il rapporto di fiducia instaurato con Carlo Carlei. Un’esperienza che si aggiunge a quella di Il mostro, la serie diretta da Stefano Sollima, nella quale ha interpretato Francesco Vinci. Due ruoli legati a storie reali che lo hanno portato a esplorare gli aspetti più oscuri dell’essere umano, senza smarrire la distinzione tra finzione e realtà. Ma Giacomo Fadda è anche un uomo che continua a riconoscersi nel ragazzo timido cresciuto a Cagliari, profondamente legato alla Sardegna nonostante gli anni trascorsi tra Roma e la Francia. Dal ricordo del set di To Rome with Love con Woody Allen alle difficoltà dei provini, l’attore ripercorre un mestiere che considera prima di tutto una passione. E spiega perché, nonostante la fatica, non abbia mai sentito di sacrificare qualcosa per inseguire il proprio sogno.

Come ha cercato di avvicinarsi a Matteo Boe, un uomo responsabile di azioni tanto gravi?

“Matteo Boe è ancora vivo. So che ha un terreno in Sardegna e credo che oggi si occupi di agricoltura o di animali, ma non conosco esattamente la sua attività. Ha scontato la sua pena ed è un uomo libero. Interpretare qualcuno che ha commesso azioni tanto gravi non è semplice. Come attore, cerco sempre di trovare un lato umano, un punto di contatto sul quale costruire il personaggio. Con figure come Boe bisogna scavare più a fondo, cercare di comprenderne le motivazioni senza per questo giustificarne le scelte. Nel suo caso c’erano convinzioni ideologiche e politiche legate a una determinata visione della Sardegna, alla questione della colonizzazione dell’isola, a idee vicine al comunismo e, per alcuni aspetti, alle Brigate Rosse. C’era anche l’idea di togliere ai ricchi per dare ai poveri. Erano principi nei quali credeva profondamente, ma il punto è capire quale sia il limite da non oltrepassare. E credo che Boe quel limite lo abbia superato”.

Eppure, approfondendo la sua storia, ha scoperto anche un lato umano che l’ha colpita?

“Dai libri che raccontano la sua vicenda emerge un uomo con una componente umana molto sviluppata. È un aspetto che cerco sempre nei personaggi, anche in quelli che hanno fatto del male. Naturalmente, questo non cancella le loro responsabilità. Nel caso del rapimento di un bambino, credo che l’ideologia abbia prevalso sull’umanità. Eppure Boe era anche un padre. Il mio compito è cercare di essere, in qualche modo, l’avvocato del personaggio, senza giudicarlo. Non posso limitarmi a interpretare un cattivo: devo dare vita a un essere umano che, seguendo determinate convinzioni, arriva a compiere azioni terribili. Ed è tutt’altro che facile”.

Dopo Francesco Vinci, Matteo Boe è il secondo personaggio tratto da una storia vera, segnato da aspetti oscuri, che interpreta di recente. Come riesce a entrare in personalità tanto complesse e poi a lasciarsele alle spalle, dopo aver prestato loro il corpo e la voce?

“Fa parte del mestiere dell’attore. È uno dei primi insegnamenti che riceviamo nelle scuole di recitazione e durante i workshop. Naturalmente ci sono scene che lasciano un segno più profondo e possono accompagnarti emotivamente anche dopo la fine delle riprese. Ma bisogna ricordare che stiamo interpretando un ruolo. Faccio spesso un paragone con l’apnea. Quando entro in un personaggio è come se trattenessi il respiro. Poi, finito il lavoro, riemergo, torno a respirare e a essere me stesso. Rientro a casa e sono di nuovo Giacomo. Sono una brava persona, non ho ammazzato nessuno. Il personaggio resta sul set”.

Non le capita, però, di avvicinarsi a emozioni o comportamenti che nella vita reale non avrebbe mai sperimentato?

“Sì, ci sono scene dopo le quali può capitare di chiedersi: ma l’ho fatto davvero? Eppure torno sempre al paragone dell’apnea. Ho avuto la fortuna di lavorare con registi straordinari. Lei ha citato Francesco Vinci e Matteo Boe, interpretati sotto la direzione di Stefano Sollima e Carlo Carlei. Sono due professionisti che conoscono perfettamente il linguaggio cinematografico e hanno una sensibilità particolare nei confronti degli attori e della loro direzione. Non smetterò mai di ringraziarli. Con registi così si riesce a entrare in una dimensione diversa, anche emotivamente molto intensa, sapendo però di essere sempre accompagnati e guidati”.

Quanto conta, in questo processo, il rapporto di fiducia con il regista?

“È fondamentale. Interpretando un personaggio, possiamo trovarci ad affrontare situazioni che nella vita reale eviteremmo. Ma con registi di quel livello sai di essere guidato. È come salire sulle montagne russe: attraversi emozioni molto intense, poi arrivi alla fine del percorso e torni alla realtà. Paradossalmente, può essere anche divertente. Naturalmente questo lavoro può avere delle ripercussioni emotive, sulle quali magari torni a riflettere in seguito. Dipende molto dalla sensibilità di ciascun attore. Ho sentito raccontare di colleghi che hanno avuto difficoltà a liberarsi di determinati personaggi. Nel mio caso, lavorare con Stefano Sollima e Carlo Carlei è stata una fortuna. Sono straordinari nel guidare gli interpreti”.

US: Lorella Di Carlo

Carlo Carlei ha raccontato di aver scelto diversi interpreti di 177 giorni anche per il loro legame con il territorio. Lei è nato a Cagliari, ma ha vissuto in altre città, tra cui Roma e Parigi. Che rapporto ha oggi con la Sardegna?

“È un rapporto bellissimo. Ogni volta che torno a Cagliari mi sembra di entrare in una macchina del tempo. Ritrovo le mie radici, gli amici d’infanzia, la famiglia. È il mio posto sicuro, come rientrare nella camera in cui dormivo da bambino. Lì è impossibile che mi senta male. Ci torno spesso. Quasi tutti i miei amici d’infanzia vivono ancora a Cagliari. Anche loro hanno viaggiato, ma molti hanno scelto di rientrare perché è una città splendida, dove si vive bene. Ho un legame fortissimo con la Sardegna. È come affondare le mani nella terra o nella sabbia e ritrovare una parte di sé”.

La distanza ha rafforzato questo legame oppure era già così profondo quando viveva a Cagliari?

“Sono sempre stato molto attaccato alla mia terra. Da adolescente non avrei mai immaginato di lasciare Cagliari. Allo stesso tempo, però, sono una persona curiosa. Mi piace imparare le lingue, conoscere persone e culture diverse. Sono anche timido e ho sempre cercato di mettermi alla prova per superare questa timidezza. Probabilmente, quindi, sarei partito comunque. Ma il legame con la mia città non si è mai indebolito, soprattutto grazie alla famiglia e agli amici, che per me contano tantissimo”.

Torniamo al ragazzo che ha scoperto la recitazione. Come è nata la passione per questo mestiere? È stato un colpo di fulmine o una consapevolezza maturata nel tempo?

“Non parlerei di un colpo di fulmine, non sono il tipo. È stata una consapevolezza maturata gradualmente. Ho cominciato con alcune esperienze amatoriali in Sardegna, poi i miei insegnanti mi hanno consigliato di trasferirmi a Roma. Non so se avrei trovato il coraggio di partire senza il loro incoraggiamento. Avevo diciotto anni e Roma mi sembrava una città enorme. Con il tempo ho capito quanto mi piacesse recitare. La passione cresceva giorno dopo giorno, nonostante avessi insegnanti molto severi, a volte persino duri. Dopo alcuni mesi in accademia ho iniziato a intuire che quella poteva essere la mia strada. È stato un percorso naturale, alimentato dalla curiosità e dal desiderio di capire se fossi davvero portato per questo mestiere”.

E oggi, dopo tanti anni, che posto occupa la recitazione nella sua vita?

“La passione continua a crescere. Posso trovarmi a Parigi, a Roma o in Sardegna, ma è sempre con me. È la parte più bella della mia vita. Non è nata all’improvviso, si è costruita attraverso le esperienze, lo studio e la voglia di imparare. E non ha mai smesso di accompagnarmi”.

Che cosa cercava nella recitazione quando ha cominciato?

“Non saprei spiegarlo con precisione. Potrebbero esserci tutte queste ragioni, oppure nessuna. Forse, nel mio caso, ha avuto un ruolo anche la timidezza. Molti attori sono persone fragili o riservate, anche se dall’esterno possono dare un’impressione diversa. Recitare permette di sperimentare situazioni che nella vita quotidiana probabilmente non affronteresti mai. Attraverso la fantasia puoi entrare in altri mondi, vivere esperienze altrimenti inaccessibili. All’inizio credo fosse soprattutto questo ad affascinarmi. Oggi le motivazioni sono anche altre, ma il desiderio di esplorare attraverso i personaggi possibilità che la realtà non mi offre è rimasto. Almeno in parte”.

Ha parlato della sua timidezza. Negli anni, grazie alla recitazione, ha scoperto qualità o aspetti del suo carattere che prima sottovalutava?

“Soprattutto una forza che non pensavo di avere. Quello dell’attore è un mestiere duro, e lo dico in senso positivo. Siamo continuamente sotto esame e continueremo a esserlo per tutta la carriera. Devi essere pronto a ricevere un no. Non lo considero necessariamente un rifiuto personale: magari non corrispondi a quello che un regista o una produzione stanno cercando. Ma serve comunque una grande forza per affrontarlo. E ne occorre altrettanta sul set o a teatro. Non è facile sostenere determinate scene oppure salire sul palcoscenico sapendo di dover dare il cento per cento”.

In questo senso, quanto contano la preparazione e la capacità di affrontare anche i momenti in cui non si riesce a dare il massimo?

“Paragono spesso gli attori agli sportivi agonisti. Si allenano continuamente per affrontare magari tre o quattro gare importanti all’anno, nelle quali devono dare tutto. E può capitare che, nonostante la preparazione, non riescano a esprimersi al meglio. Per noi funziona in modo simile. Ho scoperto di possedere una resistenza che non immaginavo. Non parlo della forza necessaria a combattere qualcosa di negativo, ma di quella che serve per sostenere una professione tanto impegnativa. Perché questo lavoro richiede anche di saper reggere, sempre”.

Ha imparato a non vivere i rifiuti ai provini come giudizi personali?

“Non so nemmeno se l’ho capito del tutto. È normale rimanerci male e sicuramente non l’ho compreso subito. Bisogna affrontare i provini, fare esperienza, incassare le delusioni e imparare a elaborarle. Probabilmente continuerò a soffrirne anche in futuro. Credo che la consapevolezza arrivi soprattutto quando hai dato il cento per cento e, nonostante questo, non ottieni il ruolo. Ne parlo spesso con i miei amici attori. Magari hai fatto tutto il possibile, si è creata una bella intesa con il casting director e il regista, eppure non vieni scelto. A volte ricevi anche una mail con una spiegazione. Con il tempo impari a riconoscere questi segnali e a capire che, nella maggior parte dei casi, semplicemente non corrispondevi a ciò che cercavano. Non è necessariamente un giudizio personale”.

Questo mestiere richiede forza, ma anche la capacità di non arrendersi. Che cosa la spinge ad andare avanti nei momenti più difficili?

“La passione, prima di tutto. Quella di cui parlavo, che continua a crescere giorno dopo giorno. Naturalmente non bisogna mai darla per scontata, perché potrebbe anche esaurirsi. Ma per me resta fondamentale. Contano moltissimo anche le persone che ho accanto: gli amici, i colleghi, chi condivide il mio percorso. Sono rapporti che trasmettono energia e fiducia. La fortuna può aiutarti una volta, ma da sola non basta. Serve una motivazione profonda, che nel mio caso si alimenta anche attraverso il confronto con gli altri. Parlo spesso con i miei amici attori, ci incoraggiamo e ci sosteniamo a vicenda. Non è soltanto una forza interiore: è come se quella forza ne attirasse altre, fino a creare una comunità”.

Ha mai avuto la sensazione di dover rinunciare a una parte di sé per fare l’attore?

“No, sinceramente non ho mai rinunciato a nessuna parte di me. Ho sempre cercato di comportarmi correttamente e di rimanere fedele a me stesso. Anzi, credo che fare il contrario renderebbe tutto molto più difficile. Il nostro lavoro nasce proprio da ciò che siamo, dal corpo, dallo sguardo, dalla nostra sensibilità. Quando proviamo a nascondere la nostra identità, difficilmente nasce qualcosa di autentico. Soprattutto da giovani può capitare di voler apparire diversi, di cercare a tutti i costi di fare bella figura. È un errore comune, che può verificarsi anche durante un normale colloquio di lavoro. Ma credo sia importante mantenere il proprio equilibrio. Migliorarsi è necessario, certo, ma significa lavorare su se stessi, non cercare di imitare qualcun altro. Sono felice di non aver mai rinunciato a essere Giacomo”.

Che rapporto ha con tre parole che ricorrono spesso nel mondo dello spettacolo: ambizione è la prima.

“L’ambizione è il mio motore, la mia benzina. Sono sempre stato ambizioso, fin da bambino, e non soltanto nel lavoro. Per me è strettamente legata alla capacità di sognare, che considero bellissima. Ricordo una persona che una volta mi disse che ogni tanto vale la pena comprare un Gratta e Vinci, non tanto per la possibilità di vincere, quanto per quei cinque minuti prima di grattare, durante i quali puoi immaginare come cambierebbe la tua vita. Magari poi rimani deluso, ma intanto hai sognato. L’ambizione aggiunge a quel sogno la volontà di agire, di provare a realizzarlo. È questo che la rende così importante”.

E il successo e il fallimento? Come è cambiato il significato che attribuisce a queste due esperienze?

“Sono concetti più complessi e soprattutto soggettivi. Per qualcuno il successo significa raggiungere la carriera di Joaquin Phoenix e partecipare ai festival internazionali più importanti. Per me può essere anche ottenere un ruolo in un film indipendente. Essere scelto da Stefano Sollima per interpretare Francesco Vinci o da Carlo Carlei per vestire i panni di Matteo Boe è stato un successo. In quei momenti l’ho vissuto proprio così. Lo stesso vale per il fallimento. Una delusione professionale non è mai piacevole, ma può insegnarti qualcosa e spingerti a non arrenderti. Finché resta acceso il fuoco dell’ambizione, credo che successo e fallimento continueranno a girargli intorno come satelliti”.

In molte lingue, recitare e giocare si esprimono con lo stesso verbo. Che significato ha il gioco per Giacomo Fadda?

“Giocare significa rimanere in contatto con il bambino che siamo stati. Da piccoli scherziamo, ci prendiamo in giro, affrontiamo tutto con maggiore leggerezza. Per me il gioco è soprattutto questo: non prendersi troppo sul serio. È un atteggiamento profondamente legato alla recitazione, anche quando si affrontano scene tutt’altro che leggere. Spesso associamo l’infanzia all’immaturità, mentre credo che, sotto certi aspetti, i bambini siano persino più maturi degli adulti. Bisogna riuscire a ritrovare quella dimensione libera e spontanea. E magari anche a sorridere un po’ di più, in un periodo in cui tutto sembra così drammatico”.

Giancarlo Giannini ricorda spesso agli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia che recitare è un gioco serio, ma pur sempre un gioco. In che cosa è rimasto bambino?

“In tutto! In moltissimi aspetti della mia vita, forse persino troppi. Sicuramente nel lavoro, anche se è importante incontrare registi che sappiano lasciare spazio a questa dimensione. Stefano Sollima e Carlo Carlei, così come altri registi con cui ho collaborato, mi hanno permesso di esprimerla pienamente. E poi sono rimasto bambino nell’amicizia. Quando ritrovo i miei amici, mi sembra che siamo ancora quei ragazzini di otto anni”.

Per lavoro ha lasciato la Sardegna e ha maturato esperienze anche in Francia, dove ha girato diversi film. Che cosa significa recitare in una lingua diversa dalla propria? È soprattutto una difficoltà tecnica o un’occasione per scoprire nuove parti di sé?

“In Francia lavoro meno rispetto all’Italia, che rimane il mio principale riferimento professionale. Ma anche la Francia fa parte di me. Recitare in un’altra lingua comporta innanzitutto una sfida tecnica: devi prestare maggiore attenzione alle parole, alla pronuncia, alla capacità di farti comprendere. Richiede più concentrazione, ma è anche molto divertente. Di recente, lavorando all’estero, ho scoperto un altro aspetto interessante. Ho interpretato un piccolo ruolo in un film uscito in Francia, La frappe, e mi sono confrontato con una parte della nostra storia che tendiamo a dimenticare. Essendo italiano, all’estero può capitare di vestire i panni di un emigrante. Attraverso quei dialoghi ho ripensato a quando eravamo noi italiani a partire in cerca di un futuro migliore, a essere guardati con diffidenza dalle popolazioni locali, a dover lavorare duramente per farci accettare. Nei film stranieri ritorna spesso la figura dell’italiano emigrato, che lavora, cerca di integrarsi e magari parla con difficoltà la lingua del Paese in cui vive. Interpretare questi personaggi mi ha aiutato a comprendere meglio anche il nostro passato. E dal punto di vista artistico è una sfida bellissima, perché mi permette di continuare a giocare”.

Il lavoro all’estero si lega anche alla sua passione per i viaggi. Da dove nasce questa curiosità per il mondo?

“Dal desiderio di conoscere. Non provengo da una famiglia di grandi viaggiatori, anche se mio fratello vive in Malesia, quindi anche lui ha scelto di allontanarsi dalla Sardegna. Per me viaggiare significa incontrare persone, parlare altre lingue, scoprire culture e modi di vivere differenti. È un’esperienza che trovo bellissima”.

Con entrambi i figli lontani dalla Sardegna, immagino che i suoi genitori abbiano dovuto abituarsi alla distanza. Come vivono le vostre scelte?

“In realtà sono molto contenti. Naturalmente preferirebbero averci più vicini, ma sono felici dei nostri percorsi. Vivendo a Roma, comunque, sono a un’ora di aereo dalla Sardegna. Certo, per tornare devo sempre prendere un volo, quasi come se vivessi all’estero, ma riusciamo a vederci spesso”.

Ripercorrendo la sua carriera, c’è un’esperienza che mi ha colpito: è stato diretto da Woody Allen in To Rome with Love. Non sono molti gli attori che possono dirlo. Che cosa ricorda del Giacomo di allora?

“Ero completamente spaventato e affascinato. Avevo un piccolo ruolo e Woody Allen aveva persino tagliato diverse persone dal film, ma non me! Già questo mi sembrava incredibile. Ricordo ancora il casting, sostenni due provini e ottenere quella parte fu un’emozione enorme. Da bambino associavo Woody Allen soprattutto a una pubblicità della Telecom. Era quella l’immagine che avevo di lui. Poi, naturalmente, ho conosciuto i suoi film, ma quel ricordo d’infanzia mi è rimasto impresso. La giornata sul set fu fantastica. Ebbi persino occasione di scambiare qualche parola con lui. Fu Woody Allen ad avvicinarsi per spiegarmi che cosa avrei dovuto fare. Ero completamente inebetito, non riuscivo quasi a crederci. È stata un’esperienza indimenticabile”.

Restando a To Rome with Love, vorrei chiederle che rapporto ha con i sentimenti. Senza entrare nella sua vita privata, crede che le esperienze sentimentali arricchiscano il lavoro dell’attore oppure possano diventare una distrazione?

“Lo arricchiscono moltissimo, senza dubbio. La vita e la recitazione procedono insieme. Più esperienze facciamo, più materiale abbiamo a disposizione per il nostro lavoro. Naturalmente parlo per me, senza pretendere di insegnare nulla a nessuno. Innamorarsi, rimanere delusi, ridere, piangere: ogni emozione lascia una traccia. Noi attori lavoriamo prima di tutto con noi stessi. Questo non significa che, per piangere durante una scena, debba ripensare a una ragazza che mi ha lasciato. Non è il mio metodo, anche se so che alcuni colleghi lavorano così. Per me conta soprattutto vivere. Le esperienze si depositano dentro di noi e diventano parte di quel patrimonio emotivo al quale possiamo attingere quando recitiamo. Forse è anche per questo che gli attori vengono spesso considerati persone fragili: tendiamo a vivere intensamente, a voler sperimentare fino in fondo e, magari, a porci qualche domanda in più”.

Qual è stato il sacrificio più grande che la carriera le ha richiesto fino a oggi?

“Devo essere sincero: finora non credo di averne fatti. Magari altre persone considererebbero sacrifici alcune delle mie scelte, ma per me sono state soprattutto un piacere. Ci sono stati momenti impegnativi, naturalmente. Mi è capitato di dover prendere un treno all’improvviso per raggiungere un provino, magari quando ero già stanco. Qualcuno mi consigliava di fermarmi, di riposare. Ma per me era bellissimo partire. C’erano l’ansia, la fatica e tutte le difficoltà del caso, eppure non le ho mai vissute come rinunce”.

Neppure lasciare la sua casa e la Sardegna è stato un sacrificio?

“No, neanche quello. È stata un’esperienza importante, sicuramente intensa, ma non la definirei un sacrificio. Quando sento questa parola penso ad altre situazioni. Una volta, su un pullman notturno a Madrid, incontrai una signora che mi raccontò di lavorare di notte, pulendo uffici, per pagare gli studi della figlia. E me lo raccontava sorridendo. Ecco, per me quello è un vero sacrificio. Quando invece fai un lavoro che ami e sei profondamente motivato, personalmente trovo difficile usare lo stesso termine. Il percorso può essere duro, certo, ma tutto quello che ho affrontato finora è stato utile, bello e soprattutto desiderato”.

Se il piccolo Giacomo incontrasse il Fadda di oggi, di che cosa rimarrebbe più sorpreso?

“Secondo me sa già tutto! Non credo rimarrebbe particolarmente stupito. Anzi, forse mi darebbe qualche calcio per spingermi a muovermi ancora di più!”.