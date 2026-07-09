Giacomo Margarini morto schiacciato a Sferracavallo dal cognato gravemente obeso durante una lite

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 48 anni, Giacomo Margarini, è morto a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. La vittima è stata trovata senza vita nei pressi di una stradella di un complesso residenziale dove abita la sorella, in seguito a una lite scoppiata intorno alle 13 in una traversa della via Sferracavallo. Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo sia rimasto schiacciato dal cognato obeso, con cui stava discutendo animatamente. Il cognato, con la sua imponente stazza, gli sarebbe finito addosso, provocandogli gravi lesioni. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che stanno indagando.

Palermo, Sferracavallo: morto Giacomo Margarini schiacciato dal cognato obeso

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, come riporta l’ANSA, Margarini si sarebbe recato a casa della sorella nella tarda mattinata di giovedì 9 luglio. Ed è qui che sarebbe nata un’accesa discussione con il cognato.

La lite sarebbe degenerata rapidamente e ci sarebbe stato uno scontro fisico tra i due uomini: il decesso dell’uomo sarebbe sopraggiunto al culmine della colluttazione.

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Il cognato avrebbe sovrastato Margarini con la propria stazza corporea, cadendogli addosso e probabilmente causandogli lesioni e traumi rivelatisi letali. Tuttavia le cause del decesso non sono ancora state accertate e restano da chiarire con precisione.

Non è ancora stato stabilito se l’uomo sia deceduto in seguito a una caduta, per le conseguenze dello scontro fisico o per un malore sopraggiunto durante la discussione.

L’arrivo dei sanitari e la constatazione del decesso

I sanitari del 118 in servizio a Palermo, allertati intorno alle ore 13, sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne.

L’uomo sarebbe stato trovato a terra dal personale ospedaliero, accanto al cancello d’entrata dell’abitazione che fa parte di una sorta di residence.

Il cognato sotto shock dopo la tragedia

Come riferisce Palermo Today, Margarini lascia un figlio. La testata ha inoltre confermato che il cognato è affetto da obesità grave.

A tragedia consumata, sarebbe stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno lavorando al caso per ricostruire l’accaduto nei minimi dettagli.