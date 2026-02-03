Giacomo Stallone, l'intervista al Dago della serie di Rai 1 ‘L’invisibile’: “Il mio forte senso civico“

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che imparano presto a guardare il mondo da una distanza particolare. Non per allontanarsene, ma per capirlo meglio. Per Giacomo Stallone, quella distanza ha spesso avuto la forma dell’aria, del cielo, di un punto di osservazione sospeso. Da bambino, viaggiava in aereo per curarsi; da adulto, interpreta un uomo che osserva dall’alto, che scruta, che aspetta il momento giusto per intervenire. Non è un caso: è una traiettoria. In L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio, Giacomo Stallone è Dago: carabiniere siciliano, uomo d’azione, parte di una squadra che lavora nell’ombra, dove il senso del dovere supera l’ambizione personale e il sacrificio diventa una scelta quotidiana. Un ruolo che parla di legalità, di responsabilità, ma anche di silenzi, di attese, di tutto ciò che non si vede mentre accade. Temi che, a ben guardare, attraversano anche la sua storia personale. Cresciuto tra la Sicilia (originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani) e il nord Italia, Giacomo Stallone ha costruito il proprio percorso tenendo insieme due spinte opposte: il bisogno di radici e il desiderio di movimento. Il teatro è arrivato presto, quasi come un gioco, ma si è trasformato in un linguaggio necessario. Un modo per dare forma a emozioni difficili da nominare: la rabbia contro l’omertà, l’amore come atto di resistenza, la fragilità che non chiede indulgenza ma ascolto. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giacomo Stallone si racconta senza difese. Parla del mestiere d’attore come di una responsabilità morale, del corpo come strumento da proteggere, dell’identità siciliana come ferita e orgoglio insieme. Racconta cosa significa interpretare uomini reali, carabinieri veri, storie che non concedono eroismi facili. E riflette su ciò che resta invisibile: il lavoro silenzioso, la fatica emotiva, le scelte che non fanno rumore ma cambiano una vita. Perché, come nella serie, anche nella sua storia il punto non è farsi vedere. È restare fedeli a ciò che conta, anche quando nessuno guarda.

Lei arriva a L’invisibile dopo alcune esperienze più episodiche. Che importanza ha avuto questo ruolo nella sua carriera?

“È stato il primo vero spazio che mi è stato affidato. In precedenza, avevo partecipato a Vita da Carlo e Màkari, interpretando qualche protagonista di puntata. Ma L’invisibile è stato il primo progetto in cui ho sentito davvero una responsabilità. Noi volti nuovi avevamo una grande pressione addosso: dovevamo reggere il confronto con attori molto esperti e riconoscibili”.

Chi è Dago, per lei?

“La prima descrizione del personaggio parlava di un ‘uomo d’azione della squadra’. Quella frase mi ha colpito subito. Sapevo che si trattava di un membro del ROS, ma inizialmente non conoscevo le competenze specifiche che gli sarebbero state attribuite. Durante i provini si parlava anche di un esperto di identikit. Poi ho scoperto che Dago era lo specialista dei droni”.

L’ha sorpresa?

“Sì, perché non mi considero un appassionato di tecnologia. Non sono uno che ama smanettare. Anzi, mi sento molto più portato per i lavori manuali: mi piace lavorare il legno, costruire oggetti, maschere. Ma il drone è un’altra cosa: unisce la tecnologia al volo, al cielo. E questo mi ha affascinato da subito”.

Come mai?

“Perché il mio legame con la Sicilia è sempre stato mediato dall’aereo. Ho vissuto l’infanzia lì, poi l’adolescenza in Emilia-Romagna, e da quando ho iniziato l’accademia la mia vita è diventata molto nomade. Roma è la città che mi ha accolto, o forse sono stato io a voler essere accolto. L’aereo, però, è sempre stato una costante: per andare, tornare, spostarmi. Anche per ragioni personali”.

A cosa si riferisce?

“Non sento da un orecchio fin da neonato, a causa di un’infezione al nervo acustico. È una condizione che si è scoperta grazie all’intuizione di mia madre. Si accorse che, quando da bambino mi porgeva il telefono, cambiavo sempre orecchio. Da lì sono partiti i primi viaggi in aereo per andare al nord, dove c’erano i migliori otorini. Vivendo in Sicilia, salivo per farmi visitare e poi tornavo giù. Trasferendomi poi a vivere al nord, invece, usavo l’aereo per ritornare nella mia terra per le vacanze. Quando, quindi, ho capito che Dago lavorava con strumenti che volano, che osservano dall’alto e che si muovono in cielo, ho sentito subito una connessione. L’idea di stare tra le nuvole, di guardare tutto da una prospettiva diversa, è qualcosa che sento profondamente mia. Anche se non sono un tecnico nella vita reale, da un punto di vista emotivo quel ruolo mi apparteneva”.

Dago: uomo d’azione, esperto di droni… e carabiniere siciliano. Quanto conta per lei quest’ultima definizione?

“Moltissimo. Quando ho letto che Dago era un carabiniere siciliano, ho sentito subito una connessione. Ma mi rendo conto che, per come siamo abituati a rappresentare certi contesti, l’idea di un carabiniere siciliano, in una storia che parla anche di mafia, può sembrare quasi un ossimoro. In realtà è stato proprio uno dei motivi che mi ha spinto a interpretarlo. In quella definizione c’era anche la mia storia, la mia educazione, il mio rapporto con la legalità”.

Che tipo di rapporto ha avuto, da siciliano, con la giustizia e con l’idea di legalità?

“Provengo da una famiglia che ha sempre avuto rispetto per la legge. Però, come sappiamo, in certi contesti in Sicilia la cultura mafiosa non si manifesta solo nei gesti eclatanti. È una mentalità che permea l’ambiente, che si respira. Lo sanno bene quelli che sono cresciuti nella provincia di Trapani, ma vale anche per molte altre zone, come Palermo. È un problema culturale molto radicato. Ricordo che alle superiori, io e mio fratello iniziammo a collaborare con l’associazione Libera. Andavamo a lavorare nei campi confiscati alla mafia. Uno zio, che ho sempre stimato per il suo modo di pensare, ci disse una frase che non ho mai dimenticato: ‘Ricordatevi che la mafia si combatte ogni giorno. Anche saltare una fila perché ti senti più importante è mentalità mafiosa. Non mettere il casco perché ‘tanto a me non dicono nulla’ lo è. Mancare di rispetto agli altri solo perché puoi farlo, è già mafia’”.

È una visione molto lucida e concreta.

“Sì, perché mi ha fatto capire che il vero problema non è solo chi estorce denaro o minaccia. È la mentalità a cui ci siamo abituati, che tolleriamo, che a volte riproduciamo senza accorgercene. È quella parte di ‘sicilianità’ che non vorrei più vedere. E lo dico da siciliano orgoglioso, perché amo la mia terra, la sua bellezza, la sua cultura. Ma so che ci portiamo dietro anche questa ombra. E me ne accorgo ogni volta che vado all’estero. È successo in Polonia, per lavoro: dico che sono siciliano, e la prima risposta è ‘Ah, mafia!’. Questa cosa mi fa impazzire. Non è accettabile che quella sia ancora l’associazione più immediata”.

Suo fratello. Che ruolo ha avuto nella sua crescita?

“Fondamentale. Si chiama Melchiorre ed è più grande di me di tredici mesi. Siamo cresciuti come gemelli. Io sognavo di fare l’attore, lui voleva diventare il nuovo Falcone o Borsellino. È sempre stato la persona più giusta della nostra famiglia. Se facevo qualcosa di sbagliato, era il primo a farmelo notare. Mi ha trasmesso un forte senso civico. È stato il mio primo modello di giustizia, più di qualsiasi libro o insegnante”.

È anche grazie a lui che è riuscito a rendere credibile il rapporto nella serie tra Dago e Ram?

“Senza dubbio. Conosco bene quel tipo di legame maschile profondo, non competitivo ma solidale. Mio fratello me lo ha insegnato. E anche nella vita ho pochi amici veri, ma con loro il rapporto è molto forte. Uno di questi è Kabir Tavani, anche lui attore. Ci siamo conosciuti ai provini per entrare nelle accademie: Silvia D’Amico, Paolo Grassi… alla fine siamo entrati entrambi alla Nico Pepe di Udine. All’inizio, lo ammetto, mi trovava insopportabile: io ero quello rumoroso, quello che si faceva notare. E lui pensava: ‘Ma questo chi è?’. Poi, nei primi mesi, abbiamo passato quasi ogni sera insieme a studiare e suonare. È nata un’amicizia vera. Dopo quell’anno lui è stato preso allo Stabile di Genova e non lo ha detto a nessuno, forse anche per non ritrovarsi di nuovo con me (ride, ndr). Ma alla fine è tornato a Roma. E io mi sono trasferito anche per questo: avevo un punto di partenza, un riferimento. È un’amicizia che ha un valore enorme. Con Leo (Gassmann), che interpreta Ram, sentivo davvero un legame fraterno. Anzi, mi sentivo quasi il fratello maggiore. C’è qualcosa che accade tra i nostri personaggi (non posso anticipare nulla, anche se è tratto da una storia vera) che ha richiesto quel tipo di empatia. E per me non è stato difficile viverla né rappresentarla”.

Quanto è stato importante, per voi attori, ricordare che stavate interpretando figure reali?

“Essenziale. Non solo nella fase di preparazione, ma ogni giorno sul set. Anche perché accanto a noi c’erano veri carabinieri: magari non quelli direttamente coinvolti nella cattura, ma colleghi che avevano partecipato a operazioni simili. Erano lì per consigliarci, ma anche per ricordarci che quello che stavamo raccontando era successo davvero. Alcuni dettagli mi hanno colpito nel profondo. Uno in particolare, visto in un documentario durante la preparazione, mi è rimasto impresso: un carabiniere, impegnato nell’operazione, non è andato in ospedale per la nascita del figlio. Ha mandato un collega al suo posto, perché non poteva lasciare la postazione. Questo ti fa capire il livello di sacrificio”.

È riuscito a entrare emotivamente in quella dimensione di ossessione e sacrificio?

“Completamente. Durante la preparazione ero immerso: se non ascoltavo il podcast, leggevo il libro di Girolamo De Girolamo; se non leggevo, guardavo il documentario; se non guardavo, mi allenavo mentre ascoltavo. Era un chiodo fisso. Gli amici me lo dicevano: ‘Parli solo di questo’. Ed era vero. L’avevo interiorizzato”.

Nei rapporti di coppia, non è sempre facile far capire che l’ossessione per certe scelte lavorative non nascono solo dall’ambizione, ma da un senso profondo di responsabilità. Le è mai capitato di sentirsi frainteso?

“Sì, ma solo con una persona che non faceva questo mestiere. È stato l’unico caso in cui non mi sono sentito compreso. Da allora ho avuto solo relazioni con colleghe. Oggi convivo con un’attrice e ci capiamo perfettamente: so quando ha bisogno di isolarsi per studiare, e lei lo sa con me. Ci si lascia spazio. Ed è bellissimo, perché non c’è bisogno di spiegazioni: ci si intende al volo. Quando uno sta male, l’altro capisce subito perché ci è già passato. E ci si alterna: ci sono giorni in cui io sono su e lei è giù, e viceversa”.

Ma perché Giacomo Stallone, da Mazara del Vallo, ha deciso di diventare attore?

“È nato tutto in Sicilia. Ho scoperto il teatro come si dovrebbe: da bambino, giocando. In terza e quarta elementare, una volta a settimana, veniva a scuola un regista siciliano di cui purtroppo non ricordo il nome, e mi dispiace molto, perché gli devo tantissimo. Riuscì a mettere in scena un’Odissea in forma di operetta, con canzoni originali, testi adattati, coreografie, scenografie, bambini con l’archetto, costumi… Io allora ero solo un bambino che voleva far ridere i nonni, e lì ho avuto il primo vero contatto con il palco. Interpretavo Euriloco, la spalla comica di Ulisse, non il protagonista, e andava benissimo così. Ricordo una scena che non dimenticherò mai: i compagni di Ulisse sentono il canto delle sirene e iniziano a dire ‘Mi butto! Anch’io mi butto!’, e alla fine arrivo io: ‘Anch’io mi butto! …Ma io non so nuotare!’. Una pausa comica fatta bene, presa sul tempo. Risero tutti. Era una platea di sconosciuti, non ridevano per farmi contento: ridevano davvero. In quel momento ho capito la forza del palco. Che con una battuta potevo far provare qualcosa a qualcuno. Da lì in poi è stato un chiodo fisso. Volevo fare l’attore, lo dicevo a tutti. Mia sorella, molto più grande di me, quando aveva diciott’anni non sapeva ancora cosa fare. Mi guardava e diceva: ‘Beato te che già lo sai’”.

Ha imparato a maneggiare nel tempo l’arma della recitazione? Anche quando punta contro se stesso?

“Sì. All’inizio ci giochi, poi capisci che è uno strumento serio. E allora devi decidere: vuoi davvero usarla? Vuoi fare questo mestiere sul serio? Perché a quel punto non è più solo un gioco. È una scelta piena, consapevole”.

C’è stata un’emozione difficile da gestire in scena? Qualcosa che non le apparteneva?

“Sì, una sequenza in particolare di L’invisibile: quella al mercato. Noi agenti siamo lì per un interrogatorio legato all’omicidio del pescivendolo. Avevo una battuta dura, contro l’omertà: ‘Tutti ciechi, tutti muti. Nessuno vede, nessuno parla’. Quella scena mi ha messo alla prova perché la rabbia che provavo era vera. È una cosa che mi manda fuori di testa: non sopporto l’omertà. Se sai qualcosa e non lo dici, sei complice, punto: non ci sono ragioni che tengano. Il problema è che quando mi arrabbio davvero, rischio di parlare troppo in fretta, di perdere lucidità. Dovevo restare dentro l’emozione, ma senza farmi travolgere. Alla fine della scena, il carabiniere che ci seguiva come consulente tecnico, Salvo, mi ha guardato e ha detto: ‘Quella rabbia era vera’. Si è riconosciuto in quello che avevo cercato di restituire. Da carabiniere, ma anche da siciliano. È stato uno dei complimenti più forti che potessi ricevere”.

E la scena della cattura? Anche quello è un momento molto carico.

“Sì, ma l’ho vissuto a metà. Per esigenze di copione non ero presente fisicamente sul posto: Dago segue tutto a distanza, tramite il drone. E lo ammetto, in quel momento ho maledetto il drone. Mi sono detto: ‘Se non ci fosse stato, magari avrei partecipato anch’io alla scena più importante della serie’. È stato frustrante”.

Ma il suo ruolo è stato fondamentale per arrivare a quel momento.

“Certo. Lo so bene. Ma, emotivamente, avrei voluto essere lì per far parte di quel momento. Razionalmente capisci che anche il contributo tecnico è stato decisivo, ma da attore un po’ ti dispiace. È inevitabile”.

Da bambino guardava tutti i film Disney. Eppure, già il cognome che porta – Stallone – parlava di cinema. Che tipo di attore sognava di diventare?

“La risposta è facile. Avevo una sorella più grande, adolescente, con i suoi idoli. Vedevo l’effetto che certi attori avevano su di lei, e ciò ha smosso qualcosa anche in me. In particolare, ricordo un film che mi è rimasto dentro: Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Un film estremamente romantico ed io sono sempre stato un romanticone: rubai persino una pagina di una rivista di mia sorella con la faccia di DiCaprio per scriverci dietro una lettera alla mia compagnetta. Ma sono anche andato oltre: sono entrato in camera di mia sorella, ho preso un anello dal suo portagioie e l’ho regalato alla mia ‘fidanzatina’. Quando lo scoprì, mia sorella si arrabbiò parecchio!”.

Voleva essere DiCaprio?

“Forse, più che voler diventare DiCaprio attore, volevo diventare Romeo. E la cosa bella è che, in un certo senso, è successo. In accademia, durante i laboratori di commedia dell’arte, a me affidavano sempre il ruolo dell’Innamorato. E ho portato Romeo e Giulietta per anni nelle scuole, con repliche seguite da incontri con i ragazzi per parlare di amore, odio, famiglia. Non mi sento DiCaprio, ma credo di essere rimasto fedele a quel bambino, a quel desiderio di raccontare l’amore. Ancora oggi credo nel teatro per le scuole, e penso di essere un attore capace di parlare d’amore, perché l’ho vissuto in tante forme. E spero di continuare a farlo”.

Non sarà DiCaprio, ma esteticamente si fa notare. Che rapporto ha con la sua immagine?

“È un rapporto di amore e odio. L’aspetto fisico è la prima cosa che gli altri notano. L’intelligenza, la preparazione e la sensibilità sono tutte qualità che arrivano dopo. La bellezza diventa una sorta di carta d’identità: non dice chi sei, ma è ciò che tutti vedono per prima. Per anni ho temuto che fossero vere le solite frasi sui belli: che più sei bello, meno sai fare. Tipo ‘è bello ma non balla’. Ecco, io ballo. Anche letteralmente: faccio uno spettacolo di teatro-danza. C’era un collega più grande che, per punzecchiarmi, mi diceva: ‘Tanto tu sei bello…’, come se tutto fosse più facile per me. Ma io avevo una voglia matta di dimostrare il contrario. Quelle frasi mi facevano arrabbiare, perché nella mia vita non ho avuto nulla di facile. Oggi ho fatto pace con la mia immagine, anche perché ho smesso di voler dimostrare qualcosa a tutti i costi. Non devo provare che non sono ‘solo bello’. Se qualcuno vuole scoprirlo, basta che venga a vedere uno spettacolo, ascolti una mia canzone, o mi faccia due domande”.

All’inizio ha accennato alla questione dell’orecchio. Ora che abbiamo parlato di accettazione, che rapporto ha con quel dettaglio per lei così particolare?

“Per me, l’orecchio è compensazione e cura. Sono nato così, senza sentire da un orecchio. Se fosse successo a vent’anni sarebbe stato traumatico, ma il mio corpo non ha mai conosciuto la stereofonia: sono sempre stato ‘mono’. Quindi, non lo vivo come una mancanza, non ho mai conosciuto un’altra realtà. E col tempo ho capito che il mio orecchio buono ha fatto per anni il lavoro di due. È diventato un super orecchio. Mi ha insegnato a proteggere ciò che è unico. Che sia un senso o una persona, se trovi qualcosa di unico, te lo devi tenere stretto e curartene. Ad esempio, entro in discoteca con i tappi. Non mi avvicino mai alle casse senza protezione. Faccio sempre attenzione. Amo tuffarmi dagli scogli, ma negli anni ho smesso anche quello, per lo stesso motivo: proteggere”.

E con il cognome Stallone? Le suggeriscono mai di scegliersi un nome d’arte?

“Sempre! Ma mi chiamo Giacomo Stallone… che nome d’arte dovrei inventarmi? È già perfetto così. Ogni tanto scherzo: ‘Sono il nipote di Sylvester’. Ma, sinceramente, non me ne importa molto. Lui sta in America, magari è anche un po’ fuori forma adesso (ride, ndr): cosa abbiamo in comune? Nulla. Io seguo semplicemente la mia strada”.

Quante battute ha sentito negli anni?

“Stallone di nome e di fatto? me le sento chiedere da sempre. Ma sono frasi che arrivano da un certo tipo di persone che poco hanno a che fare con la professionalità che ho cercato e voluto: tutte le volte ho finto di non sentire”.