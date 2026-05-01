Giada Bocellari sbotta contro "certi giornalisti" su Garlasco, "hanno massacrato Stasi prima della sentenza"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In questa nuova svolta sul delitto di Garlasco, pochi giorni prima dell’interrogatorio cui è stato invitato Andrea Sempio presso la Procura di Pavia, è tempo per le prime riflessioni. In un nuovo intervento televisivo Giada Bocellari, che difende Alberto Stasi insieme al collega Antonio De Rensis, si scaglia contro "certi giornalisti" ma anche opinionisti che avrebbero sempre "massacrato mediaticamente" il suo assistito anche prima della sentenza definitiva del 2015. "Non lo dimenticheremo", afferma l’avvocata.

Giada Bocellari sbotta contro "certi giornalisti"

Il 1° maggio Mattino Cinque ha dedicato un ampio spazio alle novità sul delitto di Garlasco. Giada Bocellari, che si è già pronunciata sul nuovo capo di incolpazione a carico di Andrea Sempio tra le pagine di Repubblica, ha colto l’occasione per fare un bilancio su tutto ciò che è stato detto sul suo assistito Alberto Stasi da "certi giornalisti e opinionisti".

L’avvocata ricorda come questi individui "si sono esposti massacrando Alberto Stasi, al di là delle giravolte dell’ultimo minuto", e ora "tutti hanno una responsabilità in questo".

Ciò è avvenuto "non solo dopo la sentenza di condanna ma anche durante il processo" in quanto "Alberto Stasi è stato condannato ancora prima dall’opinione pubblica".

Inoltre, tutto questo si è manifestato perché qualcuno "ha portato avanti un certo tipo di narrazione", e aggiunge: "Noi questo non lo dimenticheremo" perché "Alberto non è un numero di procedimento né un ologramma, è una persona e meritava rispetto".

Perché le parti non conoscono gli atti

Nello stesso intervento Giada Bocellari fa chiarezza su quanto è stato detto a proposito della mancata conoscenza degli atti. "Adesso siamo in una fase che è quella delle indagini preliminari", dunque "per forza gli atti sono quelli della Procura".

Quindi: "Tutti gli indagati non conoscono gli atti, e quando vengono invitati per essere interrogati non conoscono gli atti". Lo stesso accadde ad Alberto Stasi come avviene "in tutti i casi". Questa è "la fisiologia del procedimento penale", che procederà con le prove presentate durante il contraddittorio secondo l’iter processuale previsto in Italia. "Cosa c’è di strano in tutto questo?", si interroga Bocellari.

Le novità sul delitto di Garlasco

Il 6 maggio Andrea Sempio si presenterà di fronte ai pm della Procura di Pavia per essere interrogato. Per il momento non è dato sapere se si avvarrà della facoltà di non rispondere o se deciderà di portare avanti il colloquio con gli inquirenti. L’indagato "rispetterà la legge", è in grado di affermare il suo avvocato Liborio Cataliotti.

Il reato contestato non è più l’omicidio in concorso, ma l’omicidio volontario con il rischio delle aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti: per l’accusa Sempio avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi perché la ragazza avrebbe rifiutato un’avance sessuale.