Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono in corso ricerche a tutto campo e senza sosta per trovare Gino Paoli, un anziano di 85 anni roveretano di cui si sono perse le tracce da giovedì scorso. L’uomo, omonimo del compianto cantautore deceduto pochi mesi fa, risulta disperso. Era uscito per una passeggiata, ma non è più rientrato nella sua abitazione a San Giacomo di Brentonico, in Trentino.

Brentonico, disperso l’85enne Gino Paoli: proseguono le ricerche a tappeto

I familiari di Paoli, come riferito dalla testata Il Dolomiti, hanno lanciato l’allarme giovedì sera, intorno alle ore 23, quando il parente non è rincasato.

Da allora sono iniziate le ricerche che si sono protratte per tutta la giornata di venerdì. Non si sono nemmeno interrotte di notte e stanno proseguendo tuttora.

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Al lavoro c’è un imponente team di ricerca formato dal personale del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, delle unità cinofile della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza.

Si stanno battendo palmo a palmo i boschi e i sentieri nelle vicinanze del paese.

In volo il drone dotato di IMSI Catcher

Il drone dei vigili del fuoco permanenti, dotato di IMSI Catcher, sta effettuando diversi sorvoli, con il fine di intercettare il segnale telefonico del cellulare che l’uomo sembrerebbe avere con sé.

I familiari di Gino Paoli in queste ore hanno anche lanciato alcuni appelli sui social, chiedendo se qualcuno abbia informazioni utili relative alla scomparsa e se qualcuno abbia dato un passaggio all’uomo nella serata di giovedì.

Operazioni estese a un’area più vasta

Dalla mattinata di sabato 4 luglio, le ricerche sono state “allargate” ad un’area più vasta e ogni porzione di terreno esplorata viene mappata da chi guida e monitora le operazioni: una postazione fissa di coordinamento è stata organizzata nella frazione di San Giacomo.

Secondo quanto riferito da Adige.it, l’anziano potrebbe trovarsi in stato confusionale. Per questo motivo viene rivolto un appello alla cittadinanza affinché presti la massima attenzione.