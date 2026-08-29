Giallo a Cassino, donna trovata morta nel cortile di un palazzo: l'allarme lanciato dai condomini

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone, dove, nel cortile interno di un palazzo in viale Bonomi, è stata trovata morta una donna. La tragica scoperta è stata fatta da alcuni condomini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sanitari si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla, se non constatare il decesso della vittima. I carabinieri della compagnia di Cassino hanno aperto le indagini per fare luce sulla vicenda. Al momento non si esclude alcuna ipotesi in riferimento alle cause della morte.

Cassino, donna trovata morta nel cortile di un palazzo

Come riferito dalla testata Frosinone Today, la vittima è una donna che avrebbe 39 anni.

A notare il suo corpo esanime nel cortile del palazzo in cui è avvenuto il dramma sono stati alcuni residenti dello stesso stabile, che hanno chiamato i soccorsi.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I sanitari, una volta raggiunto il palazzo in viale Bonomi, hanno tentato di rianimare la vittima, ma per lei non c’era ormai nulla da fare. La donna sarebbe deceduta qualche ora prima.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Cassino e il personale dell’Ares 118.

La vittima non era residente a Cassino: nel palazzo viveva la madre

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la vittima non sia residente a Cassino, dove invece vive la madre proprio nel condominio dove è avvenuto il decesso.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per risalire a quanto accaduto e per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. In particolare, si sta cercando di capire come il corpo della donna sia arrivato nel cortile del palazzo.

Il punto sulle immagini

Per ora gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, anche se tra le piste ritenute più plausibili c’è quella di una caduta da uno dei terrazzi dell’edificio.

Gli inquirenti impegnati nelle indagini sono al lavoro per raccogliere ogni elemento utile a chiarire la dinamica della tragedia.