Sanremo 2026, Achille Lauro non presenta Fedez: le voci sul "giallo" della scaletta stravolta all'ultimo

Cambio di scaletta all’ultimo e niente incontro ravvicinato tra Achille Lauro e Fedez: giallo durante la seconda serata di Sanremo 2026. Secondo il programma diffuso dalla Rai, il rapper milanese e Marco Masini, che sono in gara con il brano “Male necessario”, avrebbero dovuto essere introdotti dal cantante di “Perdutamente” e da Carlo Conti. E invece ad affiancare il conduttore romano è stata Laura Pausini. Lauro e Fedez, un tempo amici, avrebbero successivamente litigato. Sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto l’organizzazione della kermesse a evitare un contatto davanti a milioni di telespettatori.

Sanremo 2026, cambio di scaletta all’ultimo minuto: Achille Lauro non presenta Fedez

Per il momento non è stato chiarito il motivo che ha spinto la Rai a cambiare scaletta all’ultimo minuto. Achille Lauro, super ospite e co-conduttore della seconda serata sanremese, era stato designato per presentare il tandem Fedez – Masini. Eppure, quando si è trattato di introdurli, non si è presentato. Al suo posto Laura Pausini.

Una modifica che non è passata inosservata. Soprattutto per quel che è emerso negli anni scorsi sul rapporto dei due artisti.

Lauro e Fedez: storia di un’amicizia interrotta

Correva l’anno 2021 quando il cantautore romano e il rapper milanese, insieme a Orietta Berti, confezionarono la hit estiva “Mille“. Allora i rapporti tra Fedez e Lauro erano ottimi. Poi qualcosa si è rotto.

I due non si sono più mostrati insieme, non hanno più fatto alcuna collaborazione e non si sono più menzionati. Un gelo siderale. Che cosa è accaduto?

Di preciso non è mai stato spiegato dai diretti interessati quel che è successo.

Quando però c’è stata la rumorosa separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, la cronaca rosa ha iniziato a far emergere diverse indiscrezioni che hanno sostenuto che tra Lauro e l’imprenditrice cremonese, quando questa era ancora sposata, ci sarebbe stato un flirt.

In particolare, fu Fabrizio Corona a raccontare che tra Ferragni e Achille ci sarebbero stati incontri ‘clandestini’ che l’influencer avrebbe ammesso al marito soltanto quando ormai il matrimonio si era avviato inesorabilmente verso un binario morto.

Tali voci non sono mai state confermate dai diretti interessati, ma nemmeno smentite in modo categorico.

Le dichiarazioni di Lauro: “Vivo nel mondo dei grandi sogni, non del gossip”

Lauro, nel febbraio 2025, quando l’argomento era molto ‘caldo’, in un’intervista, quando gli fu chiesto di chiarire che cosa fosse successo con Fedez, rispose: “Alcuni hanno fatto dei pettegolezzi e della cronaca rosa il loro mestiere, e ne traggono profitto. Per fortuna io continuo a vivere nel mondo dei grandi sogni e di chi osa sognare in grande”.

“Sono totalmente immerso nei miei progetti e, trascorrendo molto tempo a fare il mio meglio, non seguo il gossip, che sinceramente non mi interessa”, aveva aggiunto.

E a proposito di un eventuale incontro di chiarimento con Fedez, disse: “Per adesso non ci siamo visti e quindi non abbiamo parlato. Però magari succederà e capiterà poi… Io mi auguro di vederlo e di chiarire. Nel senso, questa qui è una roba montata da terze persone”.