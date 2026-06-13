Giallo ai Mondiali 2026, trovato un cadavere in decomposizione vicino al ritiro dell'Iran

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ritiro dell’Iran ai Mondiali 2026 è stato scosso dal ritrovamento di un cadavere all’interno di un’auto abbandonata di fronte al centro d’allenamento di Tijuana. La Polizia ha avviato le indagini per omicidio dopo aver scoperto il corpo in un sacco nero, con evidenti segni di violenza. La nazionale, costretta a rifugiarsi in Messico a causa delle tensioni politiche con gli Stati Uniti, continua la preparazione blindata e sotto stretta scorta armata.

Cadavere ritrovato a pochi metri dal campo d’allenamento

Il clima della vigilia dei Mondiali 2026 si fa pesantissimo per la selezione asiatica dell’Iran. A Tijuana, la città di confine messicana dove la squadra sta ultimando la preparazione in vista del debutto nel torneo, le autorità locali hanno rinvenuto il cadavere in decomposizione di una persona.

I resti si trovavano all’interno del bagagliaio di un SUV Toyota grigio, con targa della California, abbandonato da giorni nel parcheggio di un supermercato situato esattamente di fronte al “Caliente Stadium”, l’impianto sportivo utilizzato quotidianamente dai calciatori per le sessioni di allenamento.

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A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti e i dipendenti della struttura commerciale, insospettiti dal forte e nauseabondo odore che fuoriusciva dall’abitacolo della vettura, rimasta ferma sotto il sole con temperature che hanno sfiorato i 28 gradi.

Le indagini sul cadavere a Tijuana

I primi rilievi effettuati sul posto dalla Procura di Tijuana hanno evidenziato la brutale violenza. Gli agenti di pattuglia, una volta forzato il veicolo, hanno estratto il cadavere avvolto in un sacco nero della spazzatura e con evidenti segni di percosse e traumi sul corpo.

Gli specialisti della scientifica, intervenuti sul luogo del delitto con tute protettive, ipotizzano che il mezzo fosse parcheggiato lì almeno da quarantasette ore prima della scoperta.

Gli inquirenti hanno immediatamente aperto un fascicolo per omicidio per risalire all’identità della vittima, ma la magistratura ha tenuto a precisare che al momento non vi è alcuna connessione diretta tra il delitto e la delegazione sportiva. L’episodio è più probabilmente legato al contesto malavitoso di Tijuana, una delle città più pericolose del Paese con oltre 1.200 omicidi soltanto nel 2025.

L’Iran ai Mondiali 2026, tra tensioni politiche e scorte armate

La scoperta aggiunge ulteriore tensione a una spedizione già pesantemente condizionata da fattori geopolitici esterni al calcio. L’Iran aveva infatti pianificato la prima fase del ritiro pre-mondiale in Arizona, ma le forti ostilità diplomatiche e i veti incrociati con il governo degli Stati Uniti hanno costretto la federazione a ripiegare all’ultimo momento sul territorio messicano.

Proprio a causa del clima di insicurezza e dei rischi ambientali della zona di frontiera, il convoglio del “Team Melli” si sposta tra l’hotel e lo stadio sotto una massiccia protezione militare fornita dai soldati della Guardia Nazionale messicana.

Venerdì scorso, l’autobus dei calciatori è partito per fare ritorno in albergo soltanto pochi minuti dopo che il furgone della scientifica aveva rimosso il corpo, in una surreale atmosfera che accompagna la squadra verso l’esordio ufficiale nel Gruppo G.