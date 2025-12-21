Giallo del gioielliere ucciso in casa a Trieste, colpo di pistola alla nuca e un milione in contanti in casa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il corpo dell’ex gioielliere Nicola Granieri, trovato morto il 18 dicembre nella sua abitazione a Trieste, presenta una ferita di arma da fuoco alla nuca. Secondo quanto ricostruito, l’uomo commerciava in oro. Nell’appartamento, trovato con cassetti aperti e ante di armadi spalancate, è stata rinvenuta anche una notevole quantità di denaro, un milione di euro tra contanti, oro e una trentina di Rolex.

Il giallo del gioielliere

Nicola Granieri è stato ucciso nel suo appartamento, una casa popolare nel rione di San Luigi a Trieste. Dalla ferita rinvenuta alla nuca, l’uomo potrebbe essere stato colpito con un’arma da fuoco.

Dopo l’autopsia, alcuni media locali hanno parlato di “esecuzione“. Per gli inquirenti si tratterebbe di un “delitto di mala”.

Secondo quanto si apprende, nell’appartamento è stata trovata una notevole quantità di denaro, una cifra che di solito non si custodisce in contanti in casa.

Il ritrovamento dei soldi farebbe escludere l’ipotesi del furto o della rapina. Una pista giudicata plausibile è che sia stato ucciso, probabilmente da una o più persone professioniste capaci di non lasciare evidenti tracce del passaggio.

L’arma usata, inoltre, è possibile che sia stata “silenziata” dal momento che nessuno dei vicini ha sentito nulla.

L’attività del commercio di oro

La vittima aveva precedenti penali, in passato era rimasto coinvolto in un’inchiesta giudiziaria nella quale gli era stato contestato il reato di usura, accusa dalla quale era stato però poi scagionato.

Nel passato compaiono anche prestiti in nero e l’arresto, nel 2006, da parte della Finanza per un traffico di sigarette di contrabbando importate dalla Slovenia.

Secondo le poche informazioni trapelate, da tempo l’uomo commerciava in oro, non si esclude che abbia esercitato questa attività attraverso un negozio di compro oro.

Le indagini e le testimonianze

La scoperta del cadavere è avvenuta a seguito di una segnalazione da parte di un amico dell’uomo. La morte potrebbe risalire al giorno prima del ritrovamento.

Secondo quanto riporta Il Piccolo, tracce di sangue sono state rinvenute sulle scale, lungo il corrimano, sul muro e sulla porta dell’anziano al penultimo piano.

Sono state inoltre sentite dagli inquirenti persone vicine all’uomo, come vicini di casa e parenti. Sul posto ci sarebbero alcune telecamere di sorveglianza e la polizia sta anche vagliando quelle acquisite da impianti pubblici e privati.

“Compravano spesso gioielli e oro da lui. E talvolta eravamo noi a venderglieli… Lui a sua volta li rivendeva. Questo era il suo lavoro. Con noi è sempre stato molto corretto e gli volevamo bene“, è una delle testimonianze riportate da Il Piccolo.

“Lui era consapevole del pericolo che comportava alla sua persona tenere tutti quei valori in casa – ha detto un altro – ma si fidava delle persone che erano in affari con lui. Comunque aveva munito l’appartamento di telecamere e sensori di allarme. Chi lo ha ucciso lo conosceva bene”.