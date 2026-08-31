Giallo della morte di Noemi Impellizzeri a Riposto, il punto sulle indagini: possibile svolta dalle telecamere

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Gli occhi elettronici posizionati nei dintorni di via Circumvallazione, a Riposto (Catania), potrebbero aver immortalato le fasi immediatamente precedenti e successive alla morte di Noemi Impellizzeri. È quanto riportato da Ore 11 nel corso della puntata di lunedì 31 agosto, con ospite l’avvocato Ivan Siragusa, che assiste l’indagato Tony Proietto. I carabinieri stanno passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza per capire se il racconto fornito dall’uomo di Giarre corrisponda a verità. Proietto, infatti, sostiene di aver scoperto il corpo della 34enne alle 2 della mattina di domenica 23 agosto e di non aver riscontrato la presenza di un incendio, o di un principio dello stesso.

I carabinieri passano al setaccio le videocamere

La notizia è stata data nel corso della puntata di Ore 11 andata in onda lunedì 31 agosto. I carabinieri, con il supporto dei colleghi del Ris di Messina, stanno passando al setaccio i sistemi di videosorveglianza della zona interessata dalle indagini.

Secondo le indiscrezioni, gli investigatori – coordinati dalla Procura di Catania – vogliono stabilire se la versione fornita da Tony Proietto, l’amico di Noemi indagato per omicidio, corrisponda al vero.

Proietto, infatti, sin dall’inizio della vicenda ha respinto ogni sospetto e ha dichiarato che la mattina del 23 agosto ha raggiunto casa di Noemi Impellizzeri alle 2 del mattino e, una volta scoperto il corpo, avrebbe tentato di mettersi in contatto con la famiglia della ragazza, ma senza risultati.

L’uomo si dice convinto che quello di Noemi sia stato un suicidio, ma i familiari della ragazza escludono questa ipotesi.

La versione di Tony Proietto sul giallo di Riposto

Sin dall’inizio della vicenda, l’indagato sostiene di aver avuto gli ultimi contatti con Noemi Impellizzeri alle prime ore del mattino di venerdì 21 agosto, quando Noemi lo avrebbe raggiunto presso la sua abitazione accompagnata da un uomo in auto. Proietto l’avrebbe poi riaccompagnata a Riposto, in via Circumvallazione, per poi fare ritorno a casa.

Pochi istanti dopo, intorno alle 4:30, la 34enne lo avrebbe trattenuto con una videochiamata durante la quale gli avrebbe confessato il suo amore, poi avrebbe manifestato la sua volontà di suicidarsi. Tony avrebbe sottovalutato quel messaggio, ma alle 2 di domenica 23 agosto si sarebbe presentato in casa di Noemi perché non aveva sue notizie da più di 24 ore. Quindi avrebbe scoperto il corpo, ma all’interno dell’abitazione – ha riferito – non avrebbe notato principi di incendio.

L’ipotesi dell’avvocato sulla morte di Noemi Impellizzeri

L’avvocato Ivan Siragusa, in collegamento dal civico di via Circumvallazione in cui si è consumato il dramma, ipotizza che Noemi Impellizzeri sia morta lo stesso venerdì 21 agosto, ovvero subito dopo la videochiamata con Tony Proietto.

L’assassino, quindi, potrebbe aver deciso di ritornare sulla scena del delitto successivamente all’arrivo di Tony, con lo scopo di incendiare l’abitazione e cancellare ogni traccia.