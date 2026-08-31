Giallo di Noemi Impellizzeri a Riposto, la famiglia di Tony: "Lui la aiutava, lei abbandonata dai suoi"

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Le telecamere de La Vita in Diretta hanno raggiunto Giarre (Catania), paese di origine di Tony Proietto. Sua madre, 84 anni, riferisce che suo figlio “aveva dei figli”, ma nonostante questo “la aiutava, le portava il pranzo” dal momento che “la famiglia l’aveva abbandonata” e “adesso hanno messo in mezzo mio figlio”, che la donna considera innocente. L’uomo, ricordiamo, è indagato per omicidio nell’inchiesta sulla misteriosa morte di Noemi Impellizzeri, trovata impiccata nella sua casa in fiamme a Riposto (Catania).

Tony Proietto “la aiutava, erano amici”

Come anticipato, le telecamere de La Vita in Diretta hanno raggiunto la madre di Tony Proietto, l’uomo di Giarre che la Procura di Catania ha iscritto nel registro degli indagati per la morte di Noemi Impellizzeri.

Secondo la madre del 38enne, tra suo figlio e Noemi vi sarebbe stato solo un rapporto di amicizia e nessuna relazione clandestina. Tony Proietto, infatti, è sposato e ha due figli, e la sua famiglia vive in Olanda.

L’uomo “la aiutava” e spesso “le portava il pranzo” per via di presunte condizioni di indigenza della 34enne. La sorella dell’indagato, inoltre, aggiunge che i figli di Tony gli avrebbero chiesto di non frequentare la donna.

“Mio figlio non è capace di fare una cosa del genere, non è il tipo”, dice la madre dell’indagato in merito ai reati a lui contestati. Tony sarebbe stato “messo in mezzo”, aggiunge, condividendo le verità che lo stesso 38enne ha più volte riportato in televisione, dove ha affermato di sentirsi “incastrato“.

Noemi Impellizzeri “era stata abbandonata dalla famiglia”

Ancora, la madre di Tony Proietto rivela che Noemi Impellizzeri “piangeva sempre perché non le facevano vedere i figli“, dato che “la famiglia l’aveva abbandonata”.

Dall’altra parte, tuttavia, la famiglia di Noemi non crede alla versione fornita da Proietto agli inquirenti, ovvero quella del ritrovamento del corpo alle 2 del mattino di domenica 23 agosto, dell’assenza di un incendio al principio e del gesto volontario.

Il giallo di Riposto

Il nodo che gli investigatori, coordinati dalla Procura di Catania, dovranno sciogliere è quello delle dinamiche della tragedia. Per questo motivo i carabinieri hanno acquisito tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire i momenti precedenti e successivi alla morte di Noemi Impellizzeri.

Tony Proietto ha raccontato che l’ultimo contatto con Noemi sarebbe avvenuto alle 4:30 del mattino di venerdì 21, quando la ragazza gli avrebbe mostrato una corda e manifestato la volontà di togliersi la vita in una videochiamata. In quel momento l’amico avrebbe ignorato quelle esternazioni, non essendo la prima volta in cui la ragazza minacciava il suicidio. Intorno alle 2 di domenica 23 agosto, tuttavia, Proietto si sarebbe preoccupato perché da più di 24 ore non aveva notizie di Noemi.

Una volta arrivato in via Circumvallazione si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna e in cucina avrebbe trovato Noemi impiccata, ma nell’abitazione non vi erano tracce di fumo né principi di incendio. A quel punto il 38enne avrebbe tentato inutilmente di avvertire i famigliari della ragazza. Alle 4:30, poi, una vicina ha dato l’allarme dopo aver notato del fumo provenire dall’abitazione.