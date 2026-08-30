Giallo di Pietracatella, l'inchiesta sulla ricina accelera tra confronti in Questura ed esami: cosa sappiamo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A otto mesi dalla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, l’inchiesta della Procura di Larino resta formalmente contro ignoti. Nelle ultime settimane gli accertamenti hanno però subito un’accelerazione, fra nuove testimonianze, l’analisi dei dispositivi elettronici e le perizie affidate a un istituto tedesco.

Giallo di Pietracatella, il confronto in Questura e le persone ascoltate

Come riporta Il Mattino, il passaggio più recente è il lungo confronto svolto negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso, durato circa 6 ore.

Da una parte Gianni Di Vita, 56 anni, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella, marito di Antonella e padre di Sara, dall’altra una donna che lo conosce da molti anni.

Alla presenza della procuratrice Elvira Antonelli e del dirigente della Mobile Marco Graziano, gli investigatori hanno messo i due a confronto dopo avere riscontrato divergenze fra le dichiarazioni rese in precedenza.

Per il commercialista si è trattato della quinta convocazione dall’inizio delle indagini.

Nessuna delle persone finora ascoltate risulta indagata e tutte hanno deposto come testimoni.

I dispositivi sequestrati e la ricostruzione dei mesi precedenti

Un filone delicato riguarda l’esame dei supporti informatici acquisiti dagli inquirenti, fra cui un computer e 10 pen drive prelevati nello studio professionale.

La Procura ritiene che su quei dispositivi possano trovarsi documenti scritti dalle due vittime o tracce utili a ricostruire i mesi precedenti alla tragedia.

Anche Alice Di Vita, la figlia maggiore, è stata risentita più volte.

Nei giorni intorno a Ferragosto l’attività della Squadra Mobile non si è fermata e sono state convocate anche persone mai ascoltate prima.

Gli esami di Berlino e i due filoni dell’indagine

Gli inquirenti attendono ora i risultati definitivi degli accertamenti condotti dal Robert Koch Institut, il centro berlinese che ha analizzato alimenti, stoviglie, contenitori e altri oggetti prelevati nell’abitazione.

L’obiettivo è individuare il vettore attraverso cui la tossina è arrivata alle due vittime, elemento che resta il nodo centrale del caso.

Gli stessi esperti hanno già escluso, con l’analisi del sangue, che il padre e la figlia maggiore siano mai entrati in contatto con la sostanza.

L’inchiesta procede intanto su due binari, perché accanto al fascicolo per duplice omicidio aggravato dal mezzo venefico ne corre un secondo, che vede indagati 5 medici per omicidio colposo.