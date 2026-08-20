Giallo diplomatico fra Italia ed Etiopia, l'ambasciatore italiano Sem Fabrizi espulso? La Farnesina smentisce

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Sem Fabrizi, l’ambasciatore italiano in Etiopia, sarebbe stato espulso da Addis Abeba dopo una linea rigorosa su visti e armi, dopo essere stato dichiarato “persona non grata”. La Farnesina smentisce la notizia e parla di rientro concordato per ragioni personali. Intanto, il deputato di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, chiede chiarimenti in Parlamento.

Il caso dell’ambasciatore italiano Sem Fabrizi

Un caso diplomatico controverso agita da giorni i rapporti tra Italia ed Etiopia. Protagonista è Sem Fabrizi, ambasciatore nello stato africano da appena dieci mesi, rientrato improvvisamente nella capitale italiana in circostanze che restano tutt’altro che chiare.

A sollevare il caso è stato il giornalista Massimo A. Alberizzi su Il Fatto Quotidiano, citando la notizia comparsa sul portale Africa Express, secondo cui il diplomatico sarebbe stato dichiarato “persona non grata” dal governo etiopico e costretto a lasciare il Paese.

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Nella ricostruzione del cronista, colleghi della Farnesina interpellati sulla vicenda avrebbero inizialmente negato di saperne qualcosa, salvo poi ammettere l’espulsione in un secondo momento, senza però comprendere perché l’Italia non avesse applicato il principio della reciprocità diplomatica, ossia l’allontanamento speculare del rappresentante etiope a Roma.

Il possibile motivo della presunta espulsione

Ad alimentare i sospetti, secondo la stessa fonte, ci sarebbe la linea di rigore adottata da Fabrizi fin dal suo insediamento: strette sui visti, affidamento delle procedure alla società esterna VFS Global per limitare possibili pressioni indebite, e controlli più severi sulle autorizzazioni legate al commercio di armi.

Il tutto in un momento in cui l’Etiopia è coinvolta in una fase di riarmo diffuso, con l’industria italiana della difesa (Leonardo in testa) tra i fornitori più attivi nella regione.

La smentita

Sul fronte opposto, l’agenzia Nova ha smentito la versione dell’espulsione: Fabrizi sarebbe stato “richiamato a Roma dalla Farnesina, in totale intesa con l’interessato, per ragioni personali legate alla nomina futura a un altro incarico”, con la precisazione che, non essendoci stata alcuna espulsione, l’Italia “non adotterà dunque misure di reciprocità”.

Il Ministero degli Esteri etiope, interpellato da Africa Express, non avrebbe smentito apertamente, limitandosi a confermare che l’ambasciatore etiope a Roma resta regolarmente al proprio posto.

La versione ufficiale non ha convinto tutti in Parlamento: il deputato Ivan Scalfarotto ha annunciato un’interrogazione per chiedere chiarezza sulla reale natura del rientro.

Fabrizi, diplomatico di lungo corso con incarichi già ricoperti come ambasciatore Ue in Serbia e Australia, aveva assunto la guida della sede di Addis Abeba il 1 novembre 2025, subentrando ad Agostino Palese, in una fase in cui l’Etiopia rappresenta uno snodo centrale del Piano Mattei per l’Africa voluto dal governo italiano.