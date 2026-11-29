Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Roma sulla giovane donna trovata morta sabato 28 novembre in una strada sterrata in via Tiberina, alla periferia nord della Capitale. La vittima, una ragazza tra i 20 e i 30 anni, non ha ancora un nome: il corpo, nudo, è stato trovato avvolto in una coperta, accanto ad alcuni sassi, sul cadavere delle ferite alla testa. Ancora da chiarire le cause del decesso, sul caso indagano i carabinieri.

Donna trovata morta a Roma in via Tiberina

Un cumulo di coperte, sotto il corpo nudo di una giovane donna morta. È avvolto nel mistero il ritrovamento effettuato nella mattina di sabato 28 novembre in via Tiberina, alla periferia nord di Roma.

Il corpo privo di vita della donna, una ragazza di circa 20-30 anni, è stato trovato lungo una strada sterrata all’interno di un’azienda agricola. Ad effettuare la scoperta un dipendente dell’azienda, che vive nei pressi.

ANSA

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Cassia e del Nucleo investigativo di Ostia, coordinati dalla procura di Roma. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, non è chiaro se si tratti di un omicidio o di una morte per cause naturali.

Ferite alla testa, vittima ancora senza nome

Gli investigatori stanno cercando di identificare la donna, ancora senza un nome. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la fisionomia della ragazza farebbe ipotizzare origini straniere.

Non risultano denunce di scomparsa compatibili con la vittima, niente finora dalle verifiche effettuate presso ospedali e altre strutture sanitarie e psichiatriche. La zona dove è stato trovato il cadavere è frequentato da prostitute, ma anche gli accertamenti in quell’ambiente non ha portato risultati.

Stando al primo esame effettuato dal medico legale, la donna sarebbe morta la sera precedente al ritrovamento. Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza ad eccezione di una contusione alla testa. Accanto al corpo sono state trovate alcune pietre.

Al momento, in attesa che l’autopsia chiarisca la causa del decesso, gli investigatori indagano in ogni direzione, dalla morte naturale all’omicidio. Tra le ipotesi quella che la ragazza sia morta, forse uccisa, altrove, e poi portata e scaricata lì.

Al vaglio dei carabinieri le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’azienda agricola e di un’altra attività che si trova vicino al luogo del ritrovamento. Se qualcuno avesse abbandonato lì il corpo nella notte, probabilmente è stato ripreso.

“Era sotto una coperta”

Il corpo della donna è stato trovato, avvolto in una trapunta rossa, da un’operaio dell’azienda agricola all’interno della quale c’è la strada sterrata, che abita a poca distanza dal luogo del ritrovamento.

Passando di lì per andare al lavoro ha notato quel cumulo di coperte: ha pensato che fossero dei rifiuti gettati lì da qualcuno, ma quando è andato a controllare ha scoperto il corpo sotto le coperte e ha subito chiamato i carabinieri. “Ho alzato il lembo di quella coperta rossa, sembrava un piumone e ho visto il corpo di una donna, era morta”, racconta a Repubblica.

Ha pensato a dei rifiuti perché “mesi fa un’auto è uscita di strada e ha buttato giù la sbarra all’ingresso del parcheggio e adesso, anche se è una proprietà privata, entrano un po’ tutti”, ricorda.

“Spesso entrano persone che vengono ad abbandonare i rifiuti”, dice, ma anche coppiette in cerca di intimità, cacciatori, cercatori di funghi e chi porta a spasso il cane.