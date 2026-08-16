Giallo in Calabria, operaio trovato morto in casa a Stignano: trovate tracce di sangue attorno al corpo

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Un uomo di circa 50 anni, operaio, sposato e padre di due gemelle ancora minorenni, è stato trovato morto all’interno della propria abitazione dove viveva con la moglie e le due figlie a Stignano, in provincia di Reggio Calabria. Accanto al corpo e in altri punti dell’abitazione della vittima sono state trovate anche evidenti tracce di sangue. In corso le indagini, tutte le ipotesi restano aperte.

Operaio morto in casa

L’operaio di circa 50 anni è stato trovato morto in casa a Stignano, in provincia di Reggio Calabria.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo è stato trovato riverso a terra nella sua abitazione con evidenti tracce di sangue e lesioni sul corpo.

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Tracce di sangue sono state trovate anche in altri punto dell’appartamento.

Sul posto è arrivato il personale medico e paramedico del 118, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sul giallo in Calabria

Stignano è un piccolo centro collinare nei pressi di Reggio Calabria. Qui l’uomo viveva con la moglie e due figlie, due gemelle ancora minorenni.

Dopo l’allarme, in casa della vittima sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica che hanno provveduto a isolare tutta l’area, avviando i primi rilievi in attesa dell’arrivo del medico legale nominato dalla Procura di Locri.

Al momento le indagini non escludono alcuna pista.

Solo i riscontri investigativi dei carabinieri e le verifiche del medico legale potranno chiarire con certezza le cause della morte.

Le lesioni sul corpo

L’uomo è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 15 agosto. Sul corpo sarebbero state osservate diverse lesioni.

Sarebbero in corso accertamenti scientifici e soprattutto medico-legali per capire se le ferite possano eventualmente essere compatibili con un incidente, un gesto volontario o l’intervento di un’altra persona.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e di capire cosa sia accaduto all’interno dell’abitazione.