Giallo pedali della bici nel caso Garlasco, pm di Pavia pronti a sentire Rosa Muscio anche sulle perizia Stasi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I pubblici ministeri di Pavia hanno intenzione di convocare l’allora PM della Procura di Vigevano. Rosa Muscio aveva infatti delegato le analisi ai Carabinieri del RIS. La magistrata sarà ascoltata come persona informata sui fatti sia sui pedali della bici di Alberto Stasi, sia sulla relazione personologica senza firma e senza data, quindi mai consegnata, che riporta il nome della dottoressa Alessandra Bramante.

Garlasco: sarà sentita l’ex pm

L’ex PM del caso di Chiara Poggi, Rosa Muscio, potrebbe essere ascoltata nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco nel fascicolo d’indagine sui RIS di Parma. Muscio infatti era PM presso la Procura di Vigevano, la stessa che nel 2007 aveva delegato gli approfondimenti per il delitto ai Carabinieri del RIS.

A darne notizia sono fonti qualificate. Gli inquirenti dovrebbero sentire la magistrata, ora in forza alla Procura per i Minorenni di Milano, come “persona informata sui fatti” per capire sia cosa sappia sulle analisi dei pedali della bici di Stasi, sia se fosse a conoscenza della relazione psicologica a firma di Alessandra Bramante.

La consulenza su Stasi

Di particolare interesse è la consulenza senza firma e senza data intestata alla dottoressa Alessandra Bramante, psicologa e criminologa clinica. Come noto, si tratta di 13 pagine non su carta intestata, ma scritte al computer, in cui sono state inserite in una griglia varie osservazioni su Alberto Stasi.

Oltre alla tabella è presente anche un elenco puntato in cui sono inserite diverse osservazioni relative alla telefonata di Stasi al 118. Si tratta di un’analisi che comprende descrizioni su carattere, personalità e propensione a delinquere.

Il codice di procedura penale vieta simili consulenze, sia per l’epoca sia per l’attuale posizione di Sempio, per questo i PM vogliono capire che tipo di documento sia e chi abbia deciso di non inserirlo nel fascicolo su Alberto Stasi.

La questione dei pedali

C’è poi la questione del DNA trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Secondo quanto emerso, i RIS non avrebbero comunicato l’esito negativo delle analisi successive sui pedali della bicicletta, dopo che le prime avevano evidenziato la presenza di DNA di Chiara Poggi.

I dubbi sui pedali potrebbero bastare per chiedere una revisione del processo e, forse, anche per ribaltarne la sentenza. Questo è quanto sperato dai legali di Stasi, tra cui Giada Bocellari, che ha fatto sapere di avere nuovi elementi pronti a dimostrare la non colpevolezza del suo assistito e destinati a far scalpore.

Per il giudice di primo grado il DNA sui pedali era un dato certo ma non grave; al contrario, i giudici dell’appello bis, dopo i nuovi accertamenti, hanno considerato tale indizio di peso ben maggiore.