Giallo ricina a Pietracatella, in arrivo i primi avvisi di garanzia per risolvere il caso: possibile svolta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita a Pietracatella potrebbe essere a una svolta decisiva con la possibile emissione dei primi avvisi di garanzia. Gli investigatori hanno stretto il cerchio attorno a quattro persone, concentrandosi sulla pista passionale, sui contatti avvenuti prima del delitto e sulle analisi del Robert Koch Institute per individuare il vettore della ricina.

Possibile svolta nel giallo di Pietracatella

Come riportato in un servizio di Morning News su Canale 5, l’indagine sul delitto di Pietracatella entra in una fase determinante dopo otto mesi di accertamenti condotti a carico di ignoti per duplice omicidio premeditato. Gli inquirenti “avrebbero raccolto degli elementi decisivi per l’indagine che potrebbero portare ai primi avvisi di garanzia“.

Tutto il materiale, comprensivo degli esiti di oltre 200 audizioni testimoniali e dei rilievi informatici sui dispositivi sequestrati, è stato trasferito alla Procura di Larino, dove spetterà alla procuratrice Elvira Antonelli valutare l’iscrizione formale nel registro degli indagati.

ANSA

Il cerchio dei sospettati si è ristretto. Come chiarito nel servizio della trasmissione, “non sono sei, ma sono quattro” le persone al centro delle attenzioni della Squadra Mobile, concentrata sui rapporti più stretti legati al contesto familiare e sociale delle vittime.

I sospetti tra i conoscenti

Nel quadro ricostruito dagli investigatori, “la pista passionale è sicuramente quella più accreditata”. Le attenzioni si concentrano sui legami tra Gianni Di Vita e un’insegnante amica d’infanzia, recentemente sottoposta a un lungo confronto diretto in questura, ma anche sul marito della donna.

Quest’ultimo lavora “nel laboratorio di un istituto agrario” a Riccia e avrebbe avuto “contatti strani avvenuti prima della tragedia” proprio con Antonella Di Ielsi. Le testimonianze dei familiari della vittima hanno inoltre evidenziato forti attriti pregressi tra Antonella e la cerchia di amicizie della donna.

Nei prossimi giorni sono previste le convocazioni del marito della docente e del parroco don Stefano; si precisa che “il parroco non è assolutamente una persona sospettata“, ma un testimone utile per chiarire confidenze ed elementi sulla vita della comunità.

La caccia al vettore della ricina

Il punto cruciale dell’intera attività investigativa resta comprendere la modalità esatta di somministrazione della tossina. “L’obiettivo è individuare il vettore attraverso cui la tossina è arrivata alle due vittime, un dato, secondo indiscrezioni, che sarebbe già in possesso di chi indaga”, spiegano a Morning News.

Il servizio di Morning News

Decisivi saranno i riscontri definitivi condotti dal Robert Koch Institute, “il centro berlinese che ha analizzato alimenti, stoviglie, contenitori e altri oggetti prelevati nell’abitazione di Pietracatella”.

L’esame di laboratorio riguarda un totale di 131 reperti prelevati durante il lungo sopralluogo nella casa di via Risorgimento e nello studio di Gianni Di Vita, tra cui contenitori di liquido medicale, una borraccia, un sacchetto rosso con la dicitura “Monique” e campioni biologici utili a stabilire come la sostanza sia stata introdotta nelle vittime.