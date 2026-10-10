Giallo ricina a Pietracatella, nel mirino della Procura 3 scuole: quattro persone coinvolte nel caso

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Le indagini sulle morte avvelenate a causa della ricina a Pietracatella si fanno sempre più fitte. Oltre cento computer e indirizzi Ip saranno analizzati in tre scuole diverse dove hanno lavorato o operato quattro persone coinvolte nella vicenda in ruoli diversi.

Le indagini sulle tre scuole

Gli istituti al centro dell’inchiesta sono quelli in cui sono state attive, come docenti o studentesse, quattro persone coinvolte nella vicenda in ruoli diversi: l’amica di Gianni Di Vita, suo marito e le due figlie di Antonella e Gianni, Sara e Alice.

Martedì 13 ottobre gli investigatori saranno all’Istituto Agrario di Riccia dove saranno avviate le indagini su una settantina di computer.

ANSA

Il giorno successivo sarà il turno del Liceo Scientifico dello stesso comune e giovedì 15 si andrà nel Liceo Classico di Campobasso.

Nei decreti la procuratrice Antonelli ha confermato che sono emerse navigazioni e interrogazioni su piattaforme web di interesse investigativo, effettuate da persone non ancora identificate e riferite alle parole “veleno”, “ricina” e termini analoghi.

Cosa si cerca nelle scuole

Proprio a seguito della scoperta di ricerche online sulla ricina, la Procura ha dato il via alle operazioni nelle scuole con l’obiettivo di verificare quali attività siano state effettuate attraverso i dispositivi presenti negli istituti.

La squadra mobile ha già acquisito i dati identificativi delle apparecchiature, riportati negli elenchi allegati ai decreti.

Lo scopo è cercare se da uno di questi computer siano state fatte ricerche sul veleno che ha ucciso le due vittime.

Chi frequentava le tre scuole

Il liceo Classico di Campobasso è la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita, la giovane morta insieme con la mamma Antonella Di Ielsi, che da sua sorella Alice.

Il liceo Scientifico di Riccia è invece l’istituto dove, in questi anni, ha insegnato l’amica professoressa di Gianni Di Vita, già sentita dagli investigatori e con la quale, nelle settimane scorse, è stato fatto anche un faccia a faccia con l’ex sindaco di Pietracatella.

All’istituto Agrario di Riccia lavora invece il marito dell’amica di Gianni Di Vita.

In totale saranno 155 i computer che dovranno essere ispezionati dagli uomini della Squadra Mobile di Campobasso e da quelli dello Sco.

Su tutti i dispositivi elettronici la procura di Larino ha chiesto di verificare eventuali ricerche inerenti la ricina, il veleno che a dicembre scorso ha ucciso Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Ielsi, 50.

Nel dettaglio 71 pc si trovano all’istituto Agrario di Riccia, 63 al liceo Classico di Campobasso e 21 al liceo Scientifico di Riccia