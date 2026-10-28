Giallo ricina a Pietracatella, sarebbe spuntata una seconda donna: al setaccio i rapporti con Gianni Di Vita

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Secondo le ultime notizie, la procura di Larino starebbe raccogliendo informazioni su una seconda donna per fare chiarezza sul caso della morte per avvelenamento da Ricina di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi a Pietracatella. La donna in questione conoscerebbe Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Si tratta della seconda persona su cui la procura indaga nell’ambito dell’inchiesta, dopo una professoressa di matematica, più volte sentita dagli inquirenti, anche a confronto con Di Vita.

La seconda donna su cui sta indagando la procura

La notizia è stata riportata dalla trasmissione Mediaset Dentro la Notizia e da quella Rai La Vita in Diretta. La procura di Larino starebbe raccogliendo informazioni su una nuova persona all’interno delle indagini sul caso di Pietracatella.

I magistrati indagano da 10 mesi per capire cosa sia successo a Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, figlia e madre, morte per un’intossicazione da ricina nel dicembre del 2025.

ANSA

Al momento le indagini, che hanno avuto il supporto anche di alcuni specialisti in veleni della polizia tedesca, non hanno portato a nessun indagato.

Il rapporto della donna con Gianni Di Vita

Seguendo le procedure indicate dalla legge, la procura di Larino non sta diffondendo alcun dettaglio sulle indagini sul caso di Pietracatella.

Anche della nuova donna attenzionata, quindi, si sa molto poco, se non il fatto che avrebbe avuto un rapporto personale con Gianni Di Vita. Non è chiaro se la donna facesse parte dell’ambiente lavorativo di Di Vita.

L’unica informazione sull’identità della donna, che permette di escludere alcune persone, è che non sarebbe mai stata ascoltata come testimone fino a oggi.

Le indagini della procura di Larino

La procura di Larino aveva già individuato un’altra donna potenzialmente informata sui fatti di Pietracatella. Si trattava di un’insegnante di matematica, anche lei in qualche modo connessa a Gianni Di Vita.

In questo caso, però, la donna era stata ascoltata in procura, più volte. In un caso era anche stata messa a confronto diretto con Di Vita stesso, per verificare alcune dichiarazioni.

Anche da quella fase delle indagini, però, non è emerso nessun indagato.