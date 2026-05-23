Giallo sul cadavere in spiaggia a Ostia, aveva vestiti bagnati e zaino addosso: non si esclude nessuna ipotesi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

All’alba, sul lungomare Vespucci a Ostia, vicino Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo di circa trent’anni. Il corpo si trovava all’interno dello stabilimento balneare Gambrinus, ma è escluso che si tratti di un collaboratore o di un cliente dello stabilimento. L’uomo aveva indosso i vestiti e uno zaino, ma non è stato ancora identificato. Non si esclude nessuna ipotesi, dal malore a un’azione violenta, anche se sul corpo non ci sono segni evidenti.

Cadavere in spiaggia

Intorno alle 6:30 del mattino di sabato 23 maggio è stato trovato il cadavere di un uomo di circa trent’anni in una spiaggia di Ostia, vicino a Roma.

Nello specifico, il corpo è stato ritrovato all’interno dello stabilimento balneare Gambrinus, sul lungomare Vespucci. Il corpo è stato ritrovato dal custode della struttura balneare.

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Stava pulendo l’arenile, quando ha notato il corpo senza vita sdraiato a pancia in giù a pochi metri dalla riva.

Chi è

Anche se l’uomo aveva con sé lo zaino e il portafoglio, all’interno non sono state trovate informazioni utili per comunicare chi fosse. Non è chiaro se non sia stato identificato per assenza di documenti, per via della nazionalità diversa da quella italiana o per altri motivi.

Si esclude però la possibilità che potesse trattarsi di un cliente dello stabilimento, ed è molto probabile che l’uomo si trovasse su quel tratto di spiaggia di passaggio e forse potrebbe avere accusato un malore e di conseguenza essere annegato.

È un giallo al momento che le forze dell’ordine stanno cercando di comprendere. Sul luogo si stanno eseguendo i rilievi del caso e lo stabilimento è rimasto chiuso fino a metà mattinata, quando il corpo è stato trasportato al policlinico Tor Vergata di Roma per accertamenti.

Cosa è successo

Le fonti ufficiali al momento non hanno un nome e neanche un’età certa per l’uomo trovato sul bagnasciuga a Ostia. Si parla di circa trent’anni, dettaglio che accende dubbi sul malessere improvviso.

In ogni caso, la salma sarà analizzata per capire cosa possa essere accaduto e al momento non si esclude nessuna ipotesi per la causa del decesso.

Non ci sono segni sul corpo e per questo la più probabile causa è riconducibile a un malore o a una morte per annegamento. L’uomo risulta con addosso non solo lo zaino citato in precedenza, ma anche con gli abiti bagnati.