Giampaolo Amato condannato all'ergastolo per la seconda volta, uccise moglie e suocera: la storia e il movente

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Giampaolo Amato è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna per l’omicidio della moglie e della suocera, rispettivamente Isabella Linsalata e Giulia Tateo, morte nel 2021. I magistrati hanno ritenuta corretta la sentenza di primo grado del 2024 nei confronti del medico che si è sempre definito innocente.

Giampaolo Amato, cosa è successo

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti di Giampaolo Amato. All’ex oculista è stato imputato l’omicidio della moglie, Isabella Linsalata, e della suocera, Giulia Tateo.

Accolta la richiesta della procura generale e confermato il verdetto del primo processo per cui le due donne sarebbero state avvelenate con un mix di Sevoflurano, un anestetico, e Midazolam, benzodiazepine. L’ex medico della Virtus Bologna dal canto suo si è definito innocente, come ha sempre fatto nel corso degli anni.

La storia e il movente

Amato ha preannunciato che la battaglia proseguirà in Cassazione: “Giustizia secondo noi non è stata fatta, ma non è finita qui”, hanno detto i suoi legali uscendo dall’aula. L’oftamologo condannato all’ergastolo è in carcere dall’aprile 2023 ma ha dalla sua l’appoggio di figli e fratelli che credono nella sua innocenza.

Il 66enne, come detto, è stato condannato per aver ucciso suocera e moglie. I fatti risalgono al 2021: Giulia Tateo, suocera 87enne di Amato, era stata trovato morta il 9 ottobre, mentre Isabella Linsalata, moglie dell’uomo e ginecologa 62enne, aveva perso la vita il 31 ottobre 2021.

Chiaro il movente secondo l’accusa e la Corte di primo grado. L’uomo avrebbe avuto da anni una relazione extraconiugale e la morte delle due donne era fondamentale per poterla proseguire e gli consentiva di entrare in possesso delle proprietà di Linsalata. Amato ha sempre spiegato che non avrebbe avuto nessun vantaggio dalle due morti.

Le reazioni alla sentenza

Ovviamente difformi le reazioni alla sentenza. In tribunale era presente la sorella della moglie, Anna Maria Linsalata, la prima ad avere sospetti sull’uomo. La donna ha conservato per tre anni una bottiglia, dove c’erano ancora tracce delle stesse benzodiazepine trovate poi nel corpo della vittima. Anche due amiche della defunta hanno testimoniato che la stessa aveva il sospetto che il marito le stesse somministrando sostanze tossiche.

Al termine dell’udienza, Linsalata ha commentato: “Sono state dette cose inaccettabili. Mia sorella non era drogata. Per me era importante la verità e sono soddisfatta. È stata durissima. Sono contenta e mia sorella mi ha accompagnato in questo percorso”.

Inascoltate invece le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato che aveva spiegato ancora la sua posizione. “Sono innocente e non smetterò mai di gridarlo. Sono solo un uomo che ha visto la sua vita travolta dal sospetto di un duplice delitto. Le morti di Isabella e di sua mamma sono spiegabili, ed è stato fatto in maniera logica dai miei difensori. È stata solo una tragedia. Solo l’idea che si pensi che abbia fatto del male a Isabella, a sua mamma e quindi ai miei figli è insopportabile. Sono stato dipinto come una persona che non sono e non sono mai stato”.