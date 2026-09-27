Giampaolo Morelli, l’intervista: “La fame non deve passare mai. Coliandro? Sarei pronto a fare la stagione 9”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una frase che Giampaolo Morelli pronuncia quasi alla fine di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie che, in qualche modo, rimette in ordine tutto quello che ha detto prima: «Era più lucido e lungimirante il me ragazzo ». È curioso sentirlo da un uomo che quel ragazzo non sembra averlo perduto affatto. Giampaolo Morelli dice di sentirsi ancora trentacinquenne, scherza sui suoi «trentacinque anni portati male», ma dietro la battuta c’è qualcosa di più serio: l’idea che fare l’attore significhi continuare a cercare, e che sentirsi arrivati sia forse il modo più rapido per smettere davvero di esserlo. Lo incontriamo al Reggio Calabria Film Festival 2026, dove è stato protagonista della serata conclusiva della ventesima edizione. Il tema scelto quest’anno dal Festival, “Bellezza Eterna. Identità Viva”, sembra fatto apposta per parlare con lui di un’altra bellezza: quella del mestiere dell’attore. Non la superficie, dunque, ma ciò che accade quando si batte il ciak e per qualche istante bisogna smettere di essere se stessi per diventare qualcun altro. O forse, come racconta Giampaolo Morelli, per allargare un poco i propri confini. Napoletano, attore, sceneggiatore e regista, Giampaolo Morelli ha attraversato commedia, poliziesco, azione e sentimento, cinema e televisione. Ma per una parte enorme del pubblico il suo volto continua inevitabilmente a sovrapporsi a quello dell’ispettore Coliandro, il poliziotto nato dalla penna di Carlo Lucarelli e portato sullo schermo dai Manetti Bros. Un personaggio che Morelli ha accompagnato per otto stagioni e che non considera una gabbia: semmai, come ci racconta, una storia di «affetto e riconoscenza». E il legame con il pubblico continua: proprio in queste settimane Rai 2 sta riproponendo con successo gli episodi della sesta stagione. Ma è quando si toglie Coliandro di dosso che la conversazione diventa più interessante. Perché dietro l’attore popolare affiora il ragazzo dislessico che a scuola veniva considerato pigro e svogliato, quello con una timidezza che definisce «paralizzante» e che ha scelto, quasi per reazione, uno dei mestieri che più obbligano a esporsi. Affiora il napoletano al quale, agli inizi, veniva chiesto di nascondere la propria cadenza e che oggi considera una conquista poter recitare con la propria lingua. E affiora il regista che, nonostante i film realizzati, ripete di avere ancora moltissimo da imparare. Forse è proprio qui che si trova la bellezza del mestiere secondo Giampaolo Morelli: nell’insoddisfazione. Nella fame che «non deve passare mai». Nel desiderio di superare i propri confini. Nell’adrenalina di quell’istante minuscolo che separa la vita dalla scena, quando qualcuno batte il ciak e, racconta, «fai un salto e sei dentro». Gli chiediamo allora che cosa significhi recitare bene, cosa resti di un personaggio quando il set finisce, quanto costino i no, cosa facciano il successo e la popolarità all’ego di un attore. Parliamo di Napoli, amicizia, paternità, dislessia, regia. E persino di felicità. Morelli, a quella domanda, inizialmente risponde di no. Poi ci pensa: fare l’attore forse non lo ha reso felice, dice, ma lo ha fatto sentire realizzato. E allora, «se la felicità vuol dire realizzarsi», la risposta può diventare sì. Il resto, probabilmente, è ancora da fare.

Un attore passa tutta la vita a diventare qualcun altro. Paradossalmente, questo mestiere le ha permesso di capire meglio chi è o ha reso la domanda ancora più complicata?

“Quello dell’attore è un mestiere che arricchisce. Dovendo immergersi nelle vite degli altri, bisogna essere empatici anche con i personaggi più scomodi. Occorre trovare una verità, comprendere le ragioni per cui un personaggio agisce in un determinato modo. Non si può andare contro il personaggio, bisogna aderirvi. Anche quando se ne interpreta uno negativo, anzi, a maggior ragione, è necessario comprenderne le motivazioni e trovare la sua verità. Bisogna volergli bene. È un lavoro fondato sull’empatia e questi continui viaggi nelle vite degli altri, persino nei loro modi di parlare, arricchiscono. Non sarebbe quindi corretto dire che questo mestiere complica la risposta alla domanda su chi si è. Piuttosto, arricchisce la persona e permette di ampliare i propri confini”.

All’inizio, quando si comincia questo mestiere, c’è molta fame. Quella fame, con il tempo, che direzione prende? Passa, si acquieta? E, quando si attenua, dove risiede la bellezza del mestiere?

“La fame non deve passare mai. Almeno, per quanto mi riguarda. Rimane sempre una certa insoddisfazione perché, come dicevo prima, si cerca continuamente di superare i propri limiti, ampliare i propri confini e uscire dalla zona di comfort. A volte questo processo richiede tempo. È necessario che gli altri credano in te, che ti offrano un’opportunità e che tu riesca a dimostrare di esserne all’altezza. C’è quindi sempre un periodo di attesa che genera irrequietezza. E, una volta raggiunto un determinato livello, si desidera andare ancora oltre. Fa parte della natura umana”.

Questo mi riporta a una mia fissazione, Nietzsche: ‘Bisogna avere un caos dentro di sé per far fiorire una stella che danza’. Se la stella che danza è l’artista, l’attore, il regista, quale caos ha dentro Giampaolo Morelli? E il lavoro riesce a placarlo?

“Di caos ce n’era molto, sicuramente. È difficile fare questo lavoro senza averne uno dentro. Credo che il mio derivi anche dalle esperienze vissute da ragazzo. Penso, per esempio, alla dislessia, che all’epoca non veniva riconosciuta e della quale si parlava pochissimo. Sembravo semplicemente un ragazzo con difficoltà a scuola e, come spesso accadeva ai dislessici, venivo considerato svogliato, pigro, fannullone. Essere etichettato in quel modo mi portava a chiudermi. Ero molto timido e profondamente insicuro. Sono aspetti che, in realtà, non scompaiono mai del tutto: entrano a far parte del proprio vissuto, della personalità, e si impara a conviverci. Inevitabilmente, quel caos mi ha spinto verso una reazione estrema nella direzione opposta. Soffrivo di una timidezza paralizzante, perciò espormi rappresentava esattamente il contrario di ciò che ero abituato a fare. Sentivo di poter essere diverso, ma avevo un’enorme difficoltà a mostrarlo, anche a causa delle esperienze che avevo vissuto”.

C’era però anche un elemento che le veniva incontro, mi permetta la battuta: la bellezza. Quando ha smesso di sentirsi bello e ha cominciato a considerarsi bravo?

“Mi considero più bello adesso. Da ragazzo non mi sono mai ritenuto tale. Oggi posso pensare che, tutto sommato, come uomo abbia un mio fascino. Ma allora, e lo si vede anche dai ruoli che ho interpretato, non ho mai fatto affidamento sulla bellezza né mi sono mai percepito come particolarmente bello. Non era quello il mio punto di forza, altrimenti sarei stato probabilmente più sicuro di me. Avrei interpretato anche ruoli meno eccentrici. Invece, proprio quelli apparentemente più semplici non riuscivo a farli: per me erano i più difficili. Avevo sempre bisogno di trovare una stortura, un tratto dinoccolato, un elemento scomodo. Il ruolo lineare, insomma, non riuscivo a interpretarlo. Non per snobismo: semplicemente non mi apparteneva”.

C’è un ruolo che considero fondamentale nel suo percorso, quello in Ammore e malavita dei Manetti Bros., nel quale dimostra una notevole versatilità: non solo recita, ma si cimenta nell’azione, nel canto e nelle coreografie. Quanta forza serve per spingersi fino a quel punto?

“Più che forza, serve incoscienza. Ne occorre parecchia. In generale, per fare questo mestiere bisogna avere una buona dose di incoscienza. A volte è proprio quella a salvarti e a spingerti a tentare ciò che altrimenti non faresti”.

È incoscienza anche interpretare lo stesso personaggio per otto stagioni consecutive?

“No, in quel caso parlerei piuttosto di affetto e riconoscenza. Coliandro mi ha dato la possibilità di esprimermi come pochi altri personaggi. Sono alchimie particolari. Non parlerei di condanne, ma è chiaro che, quando un personaggio funziona così bene e si raggiunge il successo grazie a quel ruolo prima ancora di affermarsi pienamente come attore, soprattutto quando si è molto giovani, esiste il rischio di rimanerne imprigionati. Se fosse accaduto oggi, sarei stato prima Giampaolo Morelli e poi Coliandro. Invece è esploso prima Coliandro e, poco alla volta, ho dovuto ampliare il mio raggio d’azione come interprete. Non rinnego nulla, però. Sarei pronto a fare anche una nona stagione”.

Un successo di quel tipo, così importante, alimenta più l’ego o la ragione?

“In realtà è stato un successo molto meno esplosivo di quanto si possa immaginare. È stato anche fortemente voluto, tanto che ho rifiutato altri progetti che, in quel momento, avrebbero potuto regalarmi maggiore popolarità. È arrivato in sordina, costruito stagione dopo stagione, con un pubblico che è cresciuto gradualmente. Coliandro ha avuto un percorso pieno di ostacoli e oggi sta diventando un cult, ma all’inizio era considerata una serie minore, trasmessa peraltro in piena estate”.

Lei non è soltanto attore, è anche regista. Come riesce a far convivere queste due dimensioni, soprattutto quando, oltre a dirigere un film, ne è anche il protagonista?

“Quello è un inferno. Non è affatto semplice e, con i tempi che oggi abbiamo a disposizione per girare, diventa ancora più complicato. In quei casi, però, sfrutto la mia dislessia, perché se da un lato toglie, dall’altro offre delle risorse. Può dare rapidità di pensiero e di visione, oltre alla capacità di tenere sotto controllo più aspetti contemporaneamente. È proprio in situazioni del genere che riesco a metterla a frutto”.

Tra i generi nei quali si cimenta come regista c’è la commedia romantica o sentimentale. Perché sente una particolare affinità con questo genere? Come attore ha dimostrato di saper spaziare tra registri molto diversi: che cosa trova nella commedia romantica che gli altri generi non le offrono?

“Ho inserito il romanticismo anche in Falla girare, che è un’action comedy napoletana. Credo che non sempre ne sia stato compreso appieno il potenziale, anche perché la sua napoletanità finisce talvolta per rappresentare un ostacolo: la commedia napoletana viene ancora considerata quasi un genere a sé. Mi riferisco soprattutto alla critica, perché il pubblico l’ha apprezzata molto. Tanto che al primo film ne è seguito un secondo e mi era stato proposto anche un terzo, che poi non si è concretizzato per una questione di accordi. Il riscontro, quindi, c’è stato. Quando vado a Napoli o in altre zone della Campania, mi chiedono spesso di realizzare il terzo capitolo: evidentemente quei film hanno lasciato un segno. Ho invece l’impressione che una parte dell’ambiente cinematografico romano e della critica tenda a trascurarli proprio per la loro forte identità napoletana. Purtroppo persiste la tendenza a ricondurre Napoli a un unico immaginario, soprattutto quando si parla di commedia. Se il versante crime è riuscito a superare certi confini grazie a serie come Gomorra e Mare Fuori, nella commedia si tende ancora a confondere la napoletanità con una rappresentazione stereotipata della città. Tornando alla sua domanda, la componente romantica è presente quindi anche nelle mie action comedy. Mi piacciono l’amore e l’innamoramento. Nella mia vita ho vissuto intensamente i sentimenti, compresa la sofferenza per un amore che non riusciva a concretizzarsi. L’amore lo sento profondamente, ma non sono una persona che ha bisogno di innamorarsi. Quando accade, piuttosto raramente, credo di vivere quel sentimento con grande sincerità”.

Dal momento che mi porta su un terreno piuttosto personale, nel suo caso la paternità o più in generale la genitorialità ha modificato il suo rapporto con il lavoro?

“La genitorialità, innanzitutto, arricchisce. Questo è un mestiere nel quale, più si vive, più sfumature si hanno da offrire ai propri personaggi e al pubblico. Da un punto di vista pratico, poi, diventare padre aiuta a ridimensionare molti problemi. Prima potevo stare male per questioni che, in realtà, avevano poca importanza; oggi riesco ad attribuire loro il giusto peso e il giusto spazio nella mia mente”.

Per lei, Giampaolo Morelli, che cosa significa recitare bene?

“Significa molte cose. Innanzitutto, credo che l’aspetto fondamentale sia trasmettere un’emozione autentica. Da lì nasce tutto, tanto la scena drammatica quanto quella comica: entrambe dipendono dall’autenticità con cui vengono vissute. Poi c’è anche una componente innata: alcuni la possiedono in misura maggiore, altri meno. Esistono attori geniali, anche in Italia, e ci sono modi molto diversi di esserlo. Alcuni interpretano spesso personaggi simili e sono meno camaleontici, ma non per questo meno efficaci o meno bravi. Altri sono più trasformisti, alcuni eccellono nella commedia, altri in registri differenti. Non esiste, secondo me, un unico tipo di attore né un solo modo di recitare. L’importante è essere efficaci, riuscire ad arrivare al pubblico. Alla fine conta questo”.

Peccando un po’ di presunzione, in quale dei suoi lavori si è detto: ‘Bravo Giampaolo, era così che andava fatto’?

“È difficile trovare un attore che dica a se stesso: ‘Bravo, era così che andava fatto’. Tendenzialmente siamo molto autocritici. Ci sono sicuramente scene, alcuni momenti di Coliandro, nei quali mi sono sentito particolarmente bene. In generale mi accade quando avverto di aver vissuto davvero quell’emozione. È successo anche in alcune commedie romantiche e nello stesso Falla girare. Più che ragionare per personaggi, penso a singoli momenti, a determinate scene, e mi dico: ‘Questa l’ho vissuta davvero’. Per un attore, però, è raro sentirsi completamente soddisfatto. Rimane quasi sempre la sensazione che si sarebbe potuto fare meglio”.

Quando scatta il pensiero ‘avrei potuto fare meglio’, che cosa succede al suo ego? Come reagisce?

“Prima reagivo male. Oggi penso semplicemente: questo è ciò che ho potuto fare. Quelli erano i tempi a disposizione e quella era la mia interpretazione in quel preciso momento. Ci sono giorni in cui si è in un modo e altri in cui ci si sente diversamente. E spesso si corre, perché manca persino il tempo necessario per rifare una scena e migliorarla. Oggi sono più in pace con me stesso. So di aver dato il massimo o, quantomeno, di aver cercato di farlo”.

Come vive i periodi in cui il lavoro non c’è? Quando un attore o un regista, come nel suo caso, si ritrova senza un progetto al quale dedicarsi, come affronta il desiderio di tornare sul set?

“Il nostro è un lavoro particolare perché, quando si gira, può essere molto stancante. Naturalmente esistono mestieri ben più faticosi, ma il set richiede un notevole impegno sia fisico sia psicologico e, quando si lavora intensamente, non si vede l’ora di potersi riposare. Poi arriva il riposo e si comincia subito a sentire la mancanza del set, con il desiderio di tornarci. Amo molto proprio quella dimensione: il fatto che tutti collaborino alla realizzazione di un progetto e condividano un unico obiettivo. Mi affascina la sinergia che si crea. Il cinema, che lo si voglia chiamare arte o semplicemente racconto, nasce per eccellenza da un lavoro collettivo. Non si può fare da soli”.

Che cosa accade a un attore durante una scena che il pubblico, lo spettatore a casa, difficilmente potrebbe comprendere? Che cosa succede nel momento in cui viene battuto il ciak?

“Si entra in un’altra dimensione. È come compiere un salto ed essere improvvisamente dentro la scena. Un attimo prima si avvertono un’emozione e un’adrenalina fortissime; quello successivo si è già altrove, completamente immersi in ciò che si sta interpretando”.

Ricorda ancora che cosa ha provato la prima volta che ha sentito battere quel ciak?

“Certo che lo ricordo. Ero ragazzo. Vinsi un provino di cui avevo trovato l’annuncio sul giornale. Partii da Napoli e andai fino a Roma: all’epoca il treno impiegava circa due ore e quaranta. Feci la fila insieme ad altre trecento persone e fui scelto per una serie della Rai. Lo ricordo benissimo. La serie si chiamava Positano, il regista era Vittorio Sindoni e l’aiuto regista Marco Manetti. Furono praticamente loro due a scegliermi. Evidentemente era già nel mio destino lavorare con Marco e Antonio”.

Quanto sono importanti, nel suo lavoro, i rapporti personali, l’amicizia e la stima reciproca che possono nascere con registi, sceneggiatori e colleghi?

“Molto. È anche un ambiente nel quale non è semplice costruire amicizie autentiche, perché è un mestiere inevitabilmente caratterizzato da una forte competizione. Di conseguenza, non è sempre facile trovare rapporti realmente sinceri. Credo inoltre che le amicizie più profonde nascano in un’altra fase della vita. Naturalmente può accadere a qualsiasi età, ma spesso i legami più autentici si formano da ragazzi, quando si è ancora disinteressati”.

Quali sono le amicizie vere di Giampaolo Morelli?

“Ho alcuni amici molto importanti. Uno, purtroppo, non c’è più. Un altro grande amico è Gianluca Ansanelli, con il quale scrivo le mie sceneggiature. Poi ce ne sono altri che vivono a Napoli. Sono loro gli amici veri”.

Napoli torna anche in questa risposta. Che cosa rappresenta per lei oggi?

“Per me Napoli è tutto. Sono napoletano e non riesco a immaginarmi diversamente. All’inizio della mia carriera, secondo una certa visione del cinema italiano, sembrava quasi che dovessi vergognarmi della mia napoletanità. Quando percepivano la cadenza, mi dicevano che non si doveva sentire. Erano altri tempi. Ho dovuto lasciare Napoli perché allora non offriva le opportunità che offre oggi. Non era ancora la città così presente nel cinema e nella televisione, né aveva la centralità che ha conquistato negli ultimi anni. Per lavorare sono dovuto partire e, una volta fuori, dovevo persino nascondere il mio accento. Poi è cambiato tutto. La possibilità di usare la mia cadenza napoletana nei film ho dovuto conquistarmela. All’inizio non era accettata: bisognava metterla da parte”.

Quindi se l’è guadagnata. La considera una vittoria o semplicemente un modo per affermare: ‘Sono così’?

“Entrambe. Sono così e non sono mai riuscito a immaginarmi attore in un altro modo. Anche perché Napoli ha una tradizione straordinaria di grandi interpreti: da Eduardo De Filippo a Massimo Troisi, passando per Totò e Peppino De Filippo. È un patrimonio immenso di artisti con il quale inevitabilmente ci si confronta. Riuscire ad affermarsi conservando la propria lingua, la propria cadenza e, quindi, una parte della propria identità è molto importante”.

Qual è, per lei, l’aspetto più faticoso dell’essere attore e, dall’altro lato, del fare il regista?

“Fare contemporaneamente il regista e l’attore. È davvero molto impegnativo. Ma si fa. Si va avanti e ogni volta è una grande emozione, un salto nel buio. Costruire un film, immaginarlo e, mentre lo si realizza, comprendere quale forma stia assumendo non è semplice. Eppure, ogni volta, è un viaggio bellissimo”.

L’eventuale successo, la fama, la popolarità, l’avere costantemente gli occhi puntati addosso non rappresentano, invece, una ‘rottura di scatole’?

“No, fa parte del gioco. Chi sceglie di fare l’attore e non desidera, almeno in parte, essere riconosciuto? Mi sembrerebbe poco sincero sostenere di voler fare questo mestiere senza aspirare anche alla popolarità. È un aspetto che si mette in conto e forse rientra persino tra ciò che si desidera insieme alla possibilità di recitare. Faccio fatica a credere a chi sostiene che gli interessi soltanto l’arte. Interessa tutto, soprattutto quando si è ragazzi. Chi non associa la popolarità al mestiere dell’attore? Credo lo facciano tutti”.

Fare l’attore l’ha resa felice?

“Non credo che mi abbia reso felice, ma sicuramente mi ha permesso di realizzarmi. Quindi sì, se per felicità intendiamo anche la possibilità di sentirsi realizzati”.

Se il giovane Giampaolo che vinse quel primo provino incontrasse il Giampaolo di oggi e i due potessero parlarsi, di che cosa rimarrebbe stupito? Che cosa aveva sottovalutato allora e ha poi scoperto essere diverso?

“In realtà, quel ragazzo aveva già compreso alcuni aspetti che l’adulto, a un certo punto, ha smarrito. Era lui ad avere consapevolezze che, crescendo, ho perso per strada e poi ritrovato. Probabilmente oggi mi direbbe: ‘Ti sei dimenticato che era questo ciò che volevamo? Non avevi capito che era proprio questo il nostro obiettivo, la nostra possibilità, la nostra visione?’. Quel ragazzo era più lucido, forse persino più lungimirante. Poi, a un certo punto, la fatica e i tanti no possono abbatterti. Ma continui a insistere e, poco alla volta, riesci a trovare il tuo spazio”.

Pensando alla distanza tra ciò che desiderava e ciò che ha realizzato, è diventato l’attore che voleva essere e il regista che immaginava di diventare, oppure sente che manca ancora qualcosa?

“No, manca ancora qualcosa. Credo che manchi sempre. Come regista ho ancora moltissimo da imparare e altrettanto vale per la recitazione. Mi sento ancora piccolo”.

In che cosa è rimasto ragazzo?

“In tutto. Mi sento davvero un ragazzo. Quando mi chiedono: ‘Quanti anni si sente?’, rispondo trentacinque. Voglio essere sincero: se dicessi venti, esagererei. Diciamo che sono trentacinque anni portati male, ma dentro me ne sento trentacinque”.

A trentacinque anni, però, Dante diceva di trovarsi “nel mezzo del cammin di nostra vita”. Se la guardiamo da questa prospettiva, che cosa vorrebbe ancora realizzare?

“Vorrei cominciare, se ne avrò la possibilità, a dirigere film nei quali non debba necessariamente essere anche uno dei protagonisti. E desidero continuare a migliorare, crescere e perfezionarmi. Non prendo la regia alla leggera: dietro c’è molta dedizione. Eppure, come accade con la napoletanità, a volte la commedia viene considerata un genere semplice. In realtà è molto difficile”.

È davvero più difficile far ridere che far piangere.

“Ma è complesso anche realizzare una commedia romantica, garbata. Bisogna prestare attenzione a moltissimi aspetti. Non è affatto semplice, anche se non tutti se ne rendono conto. Il pubblico, però, lo comprende, perché percepisce il risultato. È piuttosto il nostro ambiente che, a volte, tende a sottovalutare con una certa superficialità il lavoro e la dedizione che ci sono dietro”.

Lei ha appena detto che vorrebbe dirigere un film senza esserne il protagonista. Dall’altro lato, non dovrebbe gratificarla sapere che il nome di Giampaolo Morelli continua ad avere una forza tale da richiamare il pubblico?

“Sì, ma mi piace anche essere diretto dagli altri. Forse alcuni colleghi pensano che non voglia più esserlo, mentre è un’esperienza che continuo ad apprezzare molto. Allo stesso tempo, mi piacerebbe intraprendere un percorso da regista nel quale non debba necessariamente andare anche davanti alla macchina da presa e possa concentrarmi interamente sulla regia”.