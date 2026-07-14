Giampaolo Rossi contro Milo Infante per le frasi sulla Rai dopo il passaggio a Mediaset, la frecciata a Ore 11

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, ha attaccato Milo Infante dopo il suo passaggio a Mediaset, criticando la sua intervista contro l’azienda che lo ha sempre tutelato. Rossi ha anche ironizzato sulla scelta di chiamare il nuovo programma su Rete 4 Ore 11, definendola una mossa simpatica ma che ‘fa un po’ ridere’ rispetto allo storico Ore 14.

Giampaolo Rossi critica Milo Infante per le parole sulla Rai

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, ha commentato duramente l’uscita di Milo Infante dall’azienda pubblica durante l’evento AdnTalks, come riportato da AdnKronos.

Rossi si è detto “spiacevolmente colpito” dalle recenti dichiarazioni del conduttore a Il Messaggero, giudicandole ingenerose verso Viale Mazzini e i colleghi, sebbene l’ad ha chiarito di essere personalmente “legato a Milo Infante da rapporti di stima e amicizia, e mi auguro per lui il massimo successo a Mediaset”.

ANSA

L’ad ha ricordato che la tv di Stato gli ha sempre garantito massima tutela professionale, soprattutto nei periodi in cui non era all’apice del successo, invitando a non parlarne male ora che ha deciso di intraprendere un’altra strada.

La trattativa prima del passaggio a Mediaset

L’addio del giornalista è maturato dopo una fase di stallo durata mesi. Infante ha svelato di aver chiesto ai vertici Rai, già a fine 2025, la direzione della struttura Sviluppo Nuovi Format e un adeguamento del proprio compenso.

Non avendo ottenuto riscontri concreti, a maggio 2026 ha comunicato di considerarsi libero di guardarsi intorno, accettando la proposta di Mediaset.

A nulla è servito il rilancio in extremis di Viale Mazzini, che gli aveva offerto la guida di Rai Digital e un contratto esterno da 500-600 mila euro lordi l’anno.

Lo scontro con Salvo Sottile e l’ironia sul titolo Ore 11

A Mediaset il conduttore ricoprirà il ruolo di condirettore di Videonews e presenterà su Rete 4 la trasmissione quotidiana “Ore 11”.

La scelta del nome ha innescato un botta e risposta con Salvo Sottile, nuovo volto di “Ore 14”, il quale ha ironizzato definendolo “il fuso orario di Mediaset”.

Anche l’ad Rossi ha punzecchiato Infante sul brand: “Fa un po’ ridere che Ore 14 diventi Ore 11, ma fa tutto parte della sfida televisiva tra concorrenti”.