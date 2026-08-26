Giampiero Andreani morto in un incidente ad Ameglia vicino La Spezia a 17 anni, il lutto dell'Hockey Sarzana

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha perso la vita in un incidente in moto ad Ameglia a soli 17 anni. La comunità spezzina di Luni piange la morte di Giampiero Andreani, giovane atleta dell’Hockey Sarzana che lavorava come bagnino sul litorale vicino alla località balneare dove viveva con la famiglia. Cordoglio da parte della società sportiva e dell’amministrazione del comune in Val di Magra.

L’incidente ad Ameglia

Giampiero Andreani è rimasto vittima di un incidente avvenuto intorno alle 19 di martedì 25 agosto, nel comune di Ameglia, in provincia di La Spezia.

Il 17enne viaggiava in sella al suo scooter, quando all’altezza dell’incrocio tra via Alta e via Poggio Scaffa si è scontrato con un’auto: a nulla sono serviti i ripetuti tentativi di rianimazione del personale del 118 arrivato sul posto.

La morte di Giampiero Andreani

Andreani ha perso la vita per le conseguenze del violento impatto, su cui sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Ameglia che ha effettuato i rilievi sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le responsabilità.

Alla notizia della morte del 17enne, l’amministrazione del comune di Luni, dove la vittima viveva, ha espresso pubblicamente il cordoglio dei concittadini: “Un tragico lutto ha colpito la nostra comunità per la scomparsa dell’amato Giampiero. Apprendiamo con profondo dolore la tragica notizia che ha colpito una famiglia di nostri amici e concittadini. Di fronte a un fatto così doloroso e imprevedibile, le parole non bastano”.

Il cordoglio per il 17enne

In lutto anche la società dove Giampiero Andreani era tesserato, la Hockey Sarzana, che ha interrotto tutte le attività e chiuso l’impianto sportivo del Vecchio Mercato, chiedendo a chiunque volesse di lasciare un fiore o un messaggio in ricordo del giovane talento.

“Dire che siamo devastati non basta a descrivere il dolore che sta attraversando l’intera società, dai vertici fino all’ultimo dei nostri ragazzi – si legge nel post sulla bacheca Facebook della società – Giampy non era soltanto un punto di forza della nostra Under 19 e una realtà in pianta stabile della Serie A2 e già inserito nella rosa della serie A1, era il nostro futuro. Un talento cristallino che proprio a Sarzana si era reso protagonista del quarto posto conquistato alle Finali Nazionali Under 23 e le cui qualità gli avevano spalancato le porte della Nazionale, con l’inserimento nella lista dei preconvocati per i prossimi Mondiali Under 19 in Paraguay. Ma prima ancora che un atleta straordinario, Giampiero era un ragazzo speciale: brillante studente del Liceo di Sarzana, un giovane educato, solare, amato dai compagni e da chiunque avesse la fortuna di incrociare il suo cammino”.