Giampiero De Cecco grave dopo incidente in bici a San Giovanni Teatino, l'imprenditore avrebbe avuto un malore

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’imprenditore Giampiero De Cecco ha avuto un incidente in bici a San Giovanni Teatino ed è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Chieti. L’ipotesi è che abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore finendo a terra. È presidente della nota azienda di abbigliamento per lavoro.

L’incidente di Giampiero De Cecco

Giampiero De Cecco è caduto dalla bici a San Giovanni Teatino nei pressi della rotatoria di via Pietro Nenni.

Sono ancora in fase di accertamento le cause dello schianto, l’ipotesi è che l’uomo abbia avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo della bicicletta, cadendo sull’asfalto mentre pedalava.

Nelle vicinanze del luogo dell’incidente ha sede l’azienda di famiglia.

L’imprenditore in ospedale

Dopo i primi soccorsi il ciclista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale SS. Annunziata di Chieti, dalle prime informazioni sembra sia arrivato in codice rosso.

Come riporta la testata locale Rete8, Giampiero De Cecco sarebbe in gravi condizioni.

Le notizie sull’accaduto sono però ancora molto frammentarie.

Chi è Giampiero De Cecco

Giampiero De Cecco è un noto imprenditore abruzzese, titolare con il fratello della storica azienda di confezioni abbigliamento da lavoro “Mario De Cecco” a San Giovanni Teatino.

Sempre come riporta Rete8, la passione per la bici è stata ereditata dal padre Mario, fondatore dell’impresa.

Giampiero De Cecco è anche presidente della società Nuvola Gialla fondata nel 1992 da Mario De Cecco, Enzio Esposito, Elio Chiacchiaretta, Dante Venerando, Elio Crisante ed Ettore Cacciagrano, ma con il nome di Gs De Cecco Mario.

L’attuale denominazione risale al 2010, mentre nell’agosto del 2024 i ciclisti della Nuvola Gialla, capitanati proprio da Giampiero De Cecco, hanno raggiunto Roma in bici dove avevano ricevuto la benedizione di Papa Francesco che lì definì “I ciclisti venuti da Sambuceto“.

L’azienda Confezioni Mario De Cecco da oltre 60 anni è un punto di riferimento nella produzione di abbigliamento professionale e dispositivi di protezione individuale.

Sul sito dell’azienda si legge che “è grazie al lavoro e alle intuizioni di un’intera famiglia che una piccola ma competitiva realtà è divenuta un’azienda leader a livello internazionale, nella produzione di abbigliamento da lavoro, professionale, promozionale e nella distribuzione di dispositivi di protezione”.