Giampiero Mughini attacca chi non l'ha più chiamato in tv, "la gente è meschina, i livelli di cretineria..."

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Giampiero Mughini è tornato sul piccolo schermo, ospite del programma Realpolitik. Dopo un periodo difficile segnato da problemi di salute, il giornalista e scrittore ha voluto chiarire come la tv, mondo che per oltre 30 anni ha rappresentato una parte centrale della sua carriera, lo abbia dimenticato in fretta. “Dopo la malattia sono cambiato – ha raccontato – ma io ancora so graffiare. In tv non mi chiamavano perché la gente è meschina, mi vedevano col bastone e credevano non fossi telegenico. I livelli di cretineria sono altissimi”.

Giampiero Mughini torna in tv

Mughini dice di non essersi mai piegato a logiche di spettacolo, preferendo il confronto reale al litigio costruito.

“Io ho litigato in tv, certo, ma ora non lo farei più. È un altro periodo. Mi interessa il confronto, non la rissa. Figuriamoci litigare per motivi politici, per carità”, ha detto.

IPA

Giampiero Mughini nel 2022

Nel corso dell’intervista del primo ottobre con Tommaso Labate, Mughini ha riflettuto anche sulla sua storia familiare, sospesa tra opposte ideologie: “Mio padre aveva Mussolini dietro di sé, mio nonno era un comunista ingenuo. Ma oggi non c’è alcun pericolo di un ritorno del terrorismo o del fascismo in Italia”.

La proposta di Bizzarri per salvare i libri di Mughini

Il tema del ritorno televisivo di Mughini ha riacceso anche l’attenzione sulla sua situazione economica e sulla decisione di mettere in vendita la sua immensa biblioteca personale.

Una collezione di decine di migliaia di volumi, tra cui prime edizioni rare come Ossi di seppia e La coscienza di Zeno.

Un patrimonio culturale che, secondo Luca Bizzarri, andrebbe salvato e valorizzato.

Nel suo podcast, Bizzarri ha proposto una soluzione simbolica: acquistare collettivamente la “nuda proprietà” dei libri, lasciandoli però nella casa del loro legittimo proprietario.

“Compriamo la nuda proprietà dei tomi, delle idee, delle emozioni – ha detto – e lasciamoli lì, dove sono. Che se li goda ancora lui, il non mite Giampiero, che quei libri li ha letti davvero”.

Mezzo secolo di carriera

Figura atipica e sempre controcorrente, Mughini ha attraversato mezzo secolo di giornalismo e televisione con il coraggio di chi non teme la contraddizione.

Dalle discussioni accese nei talk show ai ricordi delle sue battaglie culturali, resta un simbolo di libertà di pensiero.

“Io resto Mughini – ha detto a Realpolitik– e sono sempre stato leale anche con chi non la pensa come me”.