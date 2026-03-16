Gian Luca Pelloni Bulzoni è il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà, come si conobbero

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Gian Luca Pelloni Bulzoni è il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà. La notizia, data in esclusiva dal Corriere della Sera, è stata confermata dalla Fondazione Raffaella Carrà. L’uomo, un ferrarese classe 1964 che è stato segretario personale e manager della Carrà, è anche il solo erede legittimo del patrimonio della straordinaria artista, morta il 5 luglio 2021.

Il figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà

La notizia è emersa dal testo di un’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio.

Raffaele Carrà aveva un figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni, suo ex collaboratore.

A riportarla in esclusiva è stato il Corriere della Sera.

Chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni

Gian Luca Pelloni Bulzoni vive a Roma e dirige, come titolare, la Arcoiris edizioni musicali.

Classe 1964, Bulzoni è nato a Ferrara ed è stato segretario personale e manager di Raffaella Carrà.

Oltre che un suo ex collaboratore, evidentemente l’uomo è stato anche tra le poche persone davvero vicine alla grande artista, morta nel 2021.

L’unico erede legittimo della Carrà

La Carrà, donna estremamente discreta e riservata sulla sua vita privata, non aveva avuto altri figli.

Per questo Gian Luca Pelloni Bulzoni è l’unico erede legittimo del patrimonio dell’iconica e leggendaria cantante e conduttrice.

Raffaella Carrà ha avuto due nipoti, Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello morto giovanissimo a soli 56 anni. Come ipotizza il Corriere della Sera, è probabile che tra il figlio adottivo e i nipoti fosse già da tempo stato trovato un accordo sull’eredità.

La vicenda in Tribunale su “Ballo ballo”

Ma come si è arrivati a sapere del figlio adottivo segreto di Raffaella Carrà? La notizia è diventata nota perché Bulzoni aveva chiesto l’inibitoria (al momento rigettata) alla realizzazione e distribuzione di un musical teatrale, “Ballo ballo” da parte di una società spagnola.

Bulzoni, che si è rivolto al Tribunale di Roma, non aveva dato il suo consenso in qualità di erede di Raffaella Carrà e titolare dei diritti sull’immagine.

Secondo Bulzoni, le rappresentazioni teatrali del musical associavano anche alla vendita del biglietto un omaggio di patatine e Coca Cola, cosa che avrebbe “offeso la memoria di sua madre”.

Il commento della Fondazione Raffaella Carrà

La notizia del figlio adottivo segreto, emersa dalla causa sul musical teatrale, è stata confermata dalla Fondazione Raffaella Carrà.

“Alla luce di quanto riportato dal Corriere della Sera, si rende noto che la scelta della sig.ra Raffaella Carrà di adottare il sig. Gian Luca Pelloni Bulzoni era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care”.

“Il signor Pelloni Bulzoni ha già istituito la fondazione Raffaella Carrà, destinando il suo impegno a numerosi progetti di solidarietà, oltre a patrocinare anche eventi culturali e musicali in onore dell’artista”, si legge ancora.