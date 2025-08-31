Gian Marco Chiocci direttore del Tg1 corteggiato da Meloni come portavoce, le voci sull'incarico e la smentita

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Gian Marco Chiocci, attuale direttore del Tg1, non sarà il prossimo portavoce della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa, al momento, la decisione del giornalista che dopo le voci corse sul possibile nuovo incarico al fianco della premier ha tenuto a smentire seccamente l’ipotesi. Ma in Rai, nonostante il tentativo del direttore, c’è chi è certo che entro il 15 settembre le cose cambieranno e che il direttore sarebbe in uscita dalla tv di Stato.

Chiocci smentisce l’addio al Tg1

È stato il diretto interessato a smentire le voci dopo il retroscena de Il Foglio sul possibile addio alla Rai per diventare il portavoce di Meloni. Voci che il direttore del Tg1 ha provato a zittire raccontando la sua verità.

“Di vero c’è solo che nei giorni scorsi mi ha sondato informalmente per capire una mia eventuale, futura, disponibilità nella gestione della comunicazione, affiancando Fabrizio Alfano” ha detto.

ANSA Gian Marco Chiocci è direttore del Tg1 dal giugno 2023

Chiocci, però, ha sottolineato di stare bene al Tg1 e che quella con Meloni sarebbe stata “una chiacchierata e niente di più”.

Parole che il direttore del Tg1 ha pronunciato con sicurezza e fermezza, sottolineando che se mai un giorno dovesse andare via dalla Rai sarà lui stesso a darne notizia con conseguenti dimissioni.

Le voci sull’incarico da portavoce di Meloni

Una presa di posizione netta da parte del giornalista che arriva a poche ore dall’incontrollato diffondersi della notizia del suo addio alla Rai. Il Foglio, infatti, aveva svelato il retroscena del contatto con l’entourage della premier.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, a Chiocci sarebbe stato offerto il ruolo di portavoce per curare la comunicazione di Giorgia Meloni, tra l’altro amica e spesso a caccia di consigli proprio da parte del giornalista.

Come riferito da La Repubblica, la ragione della proposta di Meloni sarebbe legata soprattutto alla fase politica che sta per aprirsi, tra elezioni regionali e uno scenario internazionale altamente instabile e prospettive macroeconomiche incerte, con l’intenzione di rafforzare la squadra della comunicazione affidandosi all’esperto giornalista.

I rumors sull’addio

Ma nonostante le parole di Chiocci, in tanti in viale Mazzini non credono che la cosa sia finita qui. C’è chi infatti ipotizza che da qui al 15 settembre le cose potrebbero cambiare.

E come sempre impazza il toto-nomi per la direzione del Tg1, con Mario Sechi e Nicola Rao in pole per sostituire Chiocci in Rai.

Chi è Gian Marco Chiocci

Classe 1964, Chiocci è direttore del Tg1 dal giugno 2023, succedendo a Monica Maggioni. Prima di approdare in Rai per anni è stato cronista de Il Giornale, quotidiano con cui ha pubblicato la notizia della casa di Montecarlo di Gianfranco Fini.

È stato anche direttore del Tempo e dell’agenzia di stampa Adnkronos.