Gian Piero Gasperini scambiato per Andrea Guastalla che si è travestito da madre deceduta, gaffe in Argentina

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Clamorosa gaffe in un telegiornale in Argentina, nel servizio realizzato sul caso di Andrea Guastalla, l’uomo di Borgo Virgilio che si è travestito dalla defunta madre per riscuotere la pensione, è comparsa una foto di Gian Piero Gasperini. L’allenatore di serie A è però totalmente estraneo alla vicenda.

La gaffe della Tv argentina su Gasperini

Il telegiornale argentino, Telefe Noticias, ha mandato in onda un servizio sull’uomo che si travestiva dalla defunta madre per non perdere la pensione.

Il problema è stato che oltre all’immagine che Andrea Guastalla, 57enne, intendeva utilizzare per il rinnovo della carta d’identità, è stato inserito anche un primo piano del tecnico di Grugliasco, Gian Piero Gasperini, totalmente estraneo alla vicenda.

ANSA

Il tecnico Gian Piero Gasperini totalmente estraneo al caso del truffatore di Borgo Virgilio

Il video è stato condiviso su Instagram e Facebook, con la gaffe che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

Cosa è successo nel servizio del Tg argentino

Nel servizio sono state montate le immagini del video in cui Guastalla va nell’ufficio anagrafe, intervallate da foto, tra cui, per ben due volte compare il volto di Gian Piero Gasperini.

Probabilmente la svista è stata di chi ha realizzato il montaggio tra le foto dell’anziana e del figlio e il video. Qualcuno deve aver confuso Guastalla per Gasperini, con l’immagine dell’allenatore che è comparsa, mentre una voce narrante spiegava la vicenda avvenuta in provincia di Mantova.

L’errore forse provocato dai meme

Tra le ipotesi su come si possa aver confuso il volto di Guastalla con quello di Gasperini, il dito è puntato contro i numerosi meme che nei giorni scorsi hanno invaso i social, in cui la foto del truffatore veniva sostituta con quella dell’allenatore della Roma.

Il pubblico argentino, in effetti, non ha notato la svista, ma la diffusione sui social ha fatto arrivare il servizio anche ai tifosi giallorossi, che hanno scatenato decine di commenti ironici.

Il giorno successivo l’emittente ha postato un nuovo servizio, ma escludendo l’immagine del tecnico della Roma.