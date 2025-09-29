Giancarlo Devasini di Tether tra i più ricchi al mondo, l'ex chirurgo plastico ha un patrimonio di 22 miliardi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è un altro italiano tra i paperoni globali: si chiama Giancarlo Devasini ed è nato a Torino nel 1964. È un ex chirurgo plastico e oggi numero uno di Tether, la più grande società emittente di stablecoin al mondo. Secondo le stime, il suo patrimonio netto attuale è di circa 22,4 miliardi di dollari, grazie alla sua quota del 47% nella società.

Chi è Giancarlo Devasini di Tether

La storia di Devasini è singolare: laureato in Medicina all’Università di Milano, ha lavorato come chirurgo plastico prima di cambiare radicalmente carriera, concentrandosi sul settore delle criptovalute.

Nel 2012 ha contribuito alla fondazione di Bitfinex, uno degli exchange più noti al mondo, e nel 2014 ha co-fondato Tether insieme a Paolo Ardoino, oggi Ceo della società.

Tether emette USDT, la stablecoin più scambiata al mondo, con una circolazione che supera i 170 miliardi di dollari. Queste valute digitali “stabili” sono ancorate al dollaro e utilizzate per trasferimenti e investimenti, fungendo da ponte tra il denaro tradizionale e il mondo digitale.

Devasini vive tra Lugano, Londra e la Costa Azzurra, ma resta profondamente legato a Torino. La sua presenza nel mondo dello sport italiano è significativa: Tether detiene oggi una quota di minoranza della Juventus, pari al 10% del capitale economico. La stima del suo favoloso patrimonio è stata effettuata da Forbes.

La scalata di Devasini

Il patrimonio di Devasini potrebbe crescere esponenzialmente grazie a un aumento di capitale in corso, stimato tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, che porterebbe la valutazione complessiva di Tether a circa 500 miliardi.

In questo scenario, la quota di Devasini varrebbe circa 250 miliardi, collocandolo tra i quattro uomini più ricchi al mondo, dietro a Larry Ellison, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Alcuni calcoli alternativi lo vedrebbero anche al quinto posto, superando Jeff Bezos e Warren Buffett.

La mossa societaria punta anche a rafforzare il posizionamento di Tether sul mercato globale, con l’obiettivo di espandere le attività non solo nel settore delle stablecoin, ma anche in intelligenza artificiale, commodities, energia, comunicazioni e media.

La stablecoin Tether

La forza di Tether deriva anche dalla gestione delle riserve che garantiscono le stablecoin. Circa l’80% è investito in Treasury bond statunitensi, mentre il restante 20% include oro, metalli preziosi, Bitcoin e altri investimenti. La società si avvale di BDO Italia per attestazioni trimestrali sulla solidità delle riserve.

Inoltre, partnership strategiche, come quella con Cantor Fitzgerald, guidata fino al 2025 da Howard Lutnick, hanno permesso a Tether di consolidare la propria posizione e di gestire le riserve in modo sicuro, minimizzando i rischi regolatori.

Di recente, in risposta al Genius Act, una normativa statunitense che impone maggiore trasparenza alle stablecoin, Tether ha annunciato il lancio di una nuova valuta digitale, Usat, supportata da riserve completamente trasparenti e con leadership americana, guidata da Bo Hines, ex consigliere della Casa Bianca.