Giancarlo Devasini è l'italiano più ricco al mondo secondo Forbes, ha 14 volte il patrimonio di Trump

La rivista Forbes ha pubblicato la sua annuale classifica degli uomini più ricchi del mondo, confermando che Elon Musk rimane in testa con più di 839 miliardi di dollari, cifra più che raddoppiata rispetto a un anno fa e imparagonabile a quella degli altri miliardari nella lista. L’italiano più ricco in assoluto è Giancarlo Devasini, tra i fondatori della stablecoin Tether.

Elon Musk è il più ricco del mondo, la classifica

Il patrimonio di Elon Musk, che deriva soprattutto dall’enorme valore assegnato alle azioni di Tesla e a SpaceX, la sua azienda di razzi spaziali, sfiora gli 840 miliardi di dollari. Un anno fa era 342 miliardi.

Al secondo e al terzo posto della classifica di Forbes ci sono i due fondatori di Google, Larry Page con 257 miliardi di dollari e Sergey Brin con 237 miliardi di dollari.

Seguono il fondatore di Amazon Jeff Bezos con 224 miliardi, quello di Facebook e Ceo dell’azienda che la controlla, Meta, Mark Zuckerberg con 222 miliardi di dollari e Larry Ellison, Ceo di Oracle, con 190 miliardi.

Il primo europeo sta al settimo posto, ed è il francese Bernard Arnault con 171 miliardi. Seguono il Ceo di Nvidia Jensen Huang (Nvidia) con 154 miliardi e l’ormai ritirato Warren Buffet con 149 miliardi.

Chi sono gli italiani più ricchi del mondo

Per trovare il primo italiano bisogna arrivare al 22esimo posto. Si tratta di Giancarlo Devasini, che ha fondato la stablecoin Tether. Ha un patrimonio stimato di 89,3 miliardi di dollari.

Lo seguono Giovanni Ferrero, 41esimo con 48,8 miliardi, Andrea Pignataro 46esimo con 42,6 miliardi e dall’altro fondatore di Tether, Paolo Ardoino con 38 miliardi.

Nonostante rimangano relativamente bassi in classifica, il patrimonio dei miliardari italiani è molto significativo. Devasini, ad esempio, possiede asset di un valore 14 volte superiore rispetto a quelli posseduti da Donald Trump.

Cos’è Tether

Tether, fondata da Devasini e Ardoino, è una delle stablecoin più famose al mondo. Le stablecoin sono criptovalute che si legano al valore di una moneta regolata da una banca centrale. Nel caso di Tether, il dollaro statunitense.

Funziona come una vera e propria moneta, ma il suo utilizzo è limitato soprattutto al mondo delle criptovalute. Tether viene insomma utilizzata soprattutto per acquistare altre crypto non stabili, come Bitcoin, senza dover utilizzare soldi veri e propri.

Tether è stata fondata nel 2014 ed è oggi la stablecoin e la criptovaluta più scambiata al mondo.