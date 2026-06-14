Giancarlo Giannini dà ragione a De Gregori su Gaza: "Non ne capiscono i politici, ci si mettono pure cantanti"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Continuano a far discutere le parole di Francesco De Gregori sul provare imbarazzo “quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta su questioni internazionali di guerra perché tutto ciò tutto che ci sta intorno va analizzato con estrema cura”. Dopo numerose critiche, l’attore Giancarlo Giannini ha dato ragione al cantautore “Sono d’accordo con lui, lo ammiro”.

Giancarlo Giannini sulle parole di Francesco De Gregori

Presente al 72esimo Taormina Film Festival per ricevere il premio alla Carriera, Giancarlo Giannini ha avuto un incontro con la stampa.

Tra i tanti temi toccati anche le parole di Francesco De Gregori sulla scelta da parte di alcuni artisti di esporsi su questioni internazionali.

ANSA

L’attore ha voluto spezzare una lancia a favore del cantautore.

“De Gregori ha perfettamente ragione. Già non ne capiscono i politici, ci si mettono pure i cantanti o gli attori. Sono d’accordo con lui, lo ammiro”, le parole riportate da Vanity Fair.

Cosa aveva detto Francesco De Gregori

Francesco De Gregori aveva parlato degli artisti che manifestano le loro idee su questioni internazionali durante la presentazione del progetto Nevergreen, avvenuto il 26 maggio a Milano.

“Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta e apodittica su questioni internazionali, di guerra, perché tutto ciò che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Un proclama buttato giù da un palco o anche scritto in un appello mi lascia abbastanza indifferente“, le sue parole.

Inoltre, aveva aggiunto: “Quegli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico, ma perché? Non sono abbastanza sensibili per conto loro? C’è bisogno che Springsteen dica che è contro l’amministrazione Trump? Non credo, ma è un ruolo che non mi sento di condividere”.

Il cantautore ha spiegato di non voler fare proclami perché “non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele. Non do lezioni, visto che anche io ho le idee confuse”.

La critica di Daniele Silvestri

Daniele Silvestri ha commentato le parole del collega spiegando di amarlo ma di essere contrario a quanto ha espresso.

“Pur amandolo molto, credo che Francesco De Gregori abbia perso un’occasione per non dichiarare nulla. Io sono assolutamente contrario alle sue parole”, ha dichiarato.

“Ognuno ha le sue opinioni, ma la mia storia credo che chiarisca abbastanza bene le mie: non credo sia un obbligo per un artista prendere posizione per forza ma per come sono fatto io, per quello che ho sempre pensato, non sono capace nel descrivere il mondo di non dare un’interpretazione. E’ l’unico modo in cui sento vero quello che scrivo”, le parole di Daniele Silvestri.

Su Springsteen ha invece sottolineato di non aver trovato niente di ridicolo ma che “l’ho trovato strepitoso”.