Giancarlo Magalli a Katia Ricciarelli, stoccata su Pippo Baudo: "Penso t'interessi mantenere viva la polemica"

Scontro a distanza tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli. Il conduttore romano, nei giorni scorsi, aveva affermato che fu Pippo Baudo a dare disposizioni per non avere più contatti con l’ex moglie, prendendo le difese della segretaria Dina Minna. La soprano veneta è poi stata ospite a Verissimo, rispondendo duramente a Magalli che, a sua volta, ha controreplicato con un lungo post su Facebook, dicendo di credere che in questo momento Ricciarelli stia tentando di tenere vive le polemiche per guadagnare ospitate televisive.

Pippo Baudo, Katia Ricciarelli contro Magalli a Verissimo

Magalli, intervistato dal magazine Oggi, aveva attaccato pubblicamente Katia Ricciarelli, raccontando che la fine del matrimonio tra la cantante lirica e Baudo fu determinata da una lite burrascosa avvenuta all’ospedale San Raffaele di Milano.

In particolare, il conduttore ha sostenuto che Baudo fu operato e che l’allora moglie era all’estero e che raggiunse il coniuge dopo tre giorni. Fatto che avrebbe mandato su tutte le furie Pippo.

Ricciarelli ha replicato a Verissimo, con toni duri. “Al signor Magalli volevo dire di pensare ai cavoli suoi”, ha dichiarato la cantante che ha poi fornito la seguente versione dei fatti a proposito della lite con Baudo:

“Ero all’estero e dissi che sarei arrivata il giorno dopo per stargli vicino per l’operazione. Mi stavo mettendo in viaggio. Ho sentito la signorina (Dina Mina, ndr) che mi ha detto che l’avevano già operato, perché c’era un posto vacante ed era entrato prima del previsto. Io le dissi che poteva avvisarmi. Ecco, questa è stata l’operazione a cui non sono andata. Non mi è stato possibile”.

“Una sberla a Magalli gliela darei”, ha aggiunto la soprano.

E ancora, sempre riferendosi al conduttore romano: “La cattiveria non la tollero, non è stato corretto, non era al corrente di tante cose”.

La replica di Giancarlo Magalli

“Cara Katia – ha esordito Magalli -, ti rispondo su Facebook, che è uno spazio pubblico, dato che tu hai parlato di me a Verissimo, che è anche lui pubblico. Intanto volevo ricordare e precisare che noi ci conosciamo da 54 anni, da quel lontano 1971 che mi vide giovane regista di Rai Cultura venire nella tua città a realizzare un servizio su di te che avevi appena vinto un importante concorso per voci nuove della lirica organizzato dalla Rai. Quindi ho conosciuto te molto prima di conoscere Pippo”.

“Con lui però, dal momento che ci siamo conosciuti, è nata un’amicizia forte e duratura che non si è certo interrotta con la sua scomparsa – ha proseguito il conduttore -. Per questo mi è dispiaciuto leggere tue dichiarazioni su di lui che io certo non mi azzardo a definire bugiarde, ma che non corrispondono ai fatti per come li conosco io. Questo mi ha portato a smentire un paio di quelle dichiarazioni: quella che incolpava Dina Minna, la segretaria di Pippo, di non passartelo mai al telefono dopo il divorzio e quella in cui te la prendevi di nuovo con Dina che non ti avrebbe avvertito del ricovero di Pippo quando fu operato al San Raffaele a Milano”.

“Ho solo detto – ha continuato Magalli – che trovavo curioso che per parlare con Pippo tu ricorressi alla mediazione di Dina, che tu non hai mai amato molto, invece di chiamarlo sul suo numero privato, del quale avresti dovuto essere in possesso. Per quanto riguarda la storia dell’ospedale, ho solo riferito quanto mi disse Pippo all’epoca: che tu, nonostante fossi stata avvertita ti presentasti in ospedale solo tre giorni dopo l’operazione. Lui si infuriò e ne nacque un litigio che sfociò poi nella separazione. Questo mi disse lui, e come me lo ha detto io l’ho riportato”.

E ancora: “Quindi nessun attacco personale a te, ma solo il desiderio di correggere alcune imprecisioni. Tu hai detto alla Toffanin che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi”.

“Possibilità che è stata offerta anche a me ma che ho rifiutato perché odio la polemica, odio avere una polemica con te e odio discutere di cose che coinvolgono anche Pippo ora che purtroppo non c’è più. Detto questo ricambio le tue sberle con un abbraccio e spero che tutto finisca qui”, ha concluso Magalli.

L’operazione di Baudo e la versione di Magalli

La diatriba tra la cantante e il conduttore è nata dopo che Magalli, al magazine Oggi, ha dichiarato che “questa leggenda che Pippo Baudo fosse irraggiungibile, come sostiene la Ricciarelli, è viziata da un errore sostanziale: lei è convinta che Dina non glielo passasse di sua iniziativa. Mentre aveva ricevuto, e io ero presente, ordini precisi da Pippo Baudo, che non voleva più parlarci”.

Magalli ha sottolineato che l’assistente non faceva altro che mettere in pratica le volontà di Pippo. Inoltre ha raccontato la sua versione sulla lite relativa alla post operazione dell’amico.

“Pippo – ha sostenuto – fu operato al San Raffaele di Milano. E lei lo sapeva benissimo, ma era all’estero per un soggiorno, mi sembra in Croazia. Si presentò tre giorni dopo l’operazione e Baudo, che era stato assistito da Dina e dalla figlia Tiziana, la cacciò in malo modo: era infuriato. E gliene disse di tutti i colori. Lei, offesissima, fece arrivare una lettera dell’avvocato nella quale chiedeva la separazione”.

“Presumo che lo scopo ultimo fosse ricevere le scuse del marito, che invece colse la palla al balzo. Fu l’inizio della fine del loro matrimonio, chissà, magari se fosse stata vicina a lui in ospedale invece di partire sarebbero andati avanti ancora un po’, ma il fatto che non ci fosse fu un grande dispiacere per Pippo, che mai avevo visto così infuriato“, ha concluso Magalli.