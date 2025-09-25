Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il presentatore Giancarlo Magalli ha smentito Katia Ricciarelli, spiegando che fu Pippo Baudo a chiedere di non ricevere le sue telefonate. Ha ricordato un episodio al San Raffaele che avrebbe portato alla separazione e ha difeso la storica collaboratrice Dina Minna, oggi al centro delle dispute sull’eredità del conduttore.

Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli

Il conduttore televisivo 78enne Giancarlo Magalli è intervenuto sulla vicenda che vede al centro Katia Ricciarelli e la gestione degli ultimi anni di vita di Pippo Baudo.

In un’intervista a Oggi, il conduttore ha contestato la versione della soprano, che aveva denunciato l’impossibilità di contattare l’ex marito perché filtrata dall’assistente Dina Minna: “Pippo – ha spiegato Magalli – aveva chiesto personalmente di non farle passare le telefonate. Non voleva più parlarci”.

IPA Giancarlo Magalli insieme a Pippo Baudo, ex marito di Katia Ricciarelli

Secondo Magalli, Baudo disponeva di un numero riservato che condivideva solo con chi riteneva opportuno: “Io avevo sia il numero di Dina che quello privato di Pippo – ha detto il conduttore – ma a Katia non voleva darlo”.

Gli ultimi anni di Pippo Baudo

Una presa di posizione che, per Magalli, smentisce l’idea che Pippo Baudo fosse stato isolato: “Non è vero che era solo, gli amici li ha sempre avuti. Quando stava male preferiva ritirarsi, ma non ha mai chiuso i rapporti”.

Magalli ha ricordato anche l’episodio che, a suo avviso, segnò l’inizio della rottura definitiva tra Baudo e Ricciarelli. Durante un ricovero al San Raffaele di Milano, Pippo fu assistito dalla figlia Tiziana e da Dina Minna, mentre la moglie arrivò solo tre giorni dopo.

“Era furioso – ha detto Magalli – e la cacciò in malo modo. Lei rispose con una lettera dell’avvocato chiedendo la separazione. Credo volesse ottenere delle scuse, che però non arrivarono”. Da quel momento, sostiene Magalli, il matrimonio entrò in una fase irreversibile.

Il ruolo di Dina Minna

Magalli ha difeso anche la figura della storica collaboratrice di Baudo, Dina Minna, oggi al centro delle polemiche per l’eredità del presentatore. “Era tutto per lui, ma senza rapporti diversi da quelli professionali – ha chiarito Magalli – Aveva la sua casa e la sua vita, ma per Pippo rappresentava un punto di riferimento costante”.

Nei giorni scorsi la Ricciarelli aveva criticato il lascito all’assistente, dando origine a una querelle che ha coinvolto anche la stessa Dina Minna e portato a diffide reciproche.

La decisione di destinare parte dei beni alla collaboratrice ha innescato gli attacchi di Katia Ricciarelli, cui hanno fatto seguito le repliche e le diffide della stessa Minna e le reazioni pubbliche della cantante. Le polemiche hanno avuto conseguenze anche sul piano televisivo, con la decisione di Mara Venier di escludere Ricciarelli dagli ospiti di Domenica In.