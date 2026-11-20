Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Mondo del calcio in lutto per la morte di Giancarlo Petrangeli. L’ex difensore degli anni ’80 è deceduto a Roma a 72 anni, suscitando tanti messaggi di cordoglio e i ricordi dei tifosi delle squadre di cui rimarrà una bandiera: il Rieti, società della città natale, e la Sambenedettese. Le sue imprese con la maglia rossoblù, in particolare contro Inter e Milan, gli hanno permesso di ritagliarsi un posto permamente nella memoria del calcio di provincia.

La carriera di Giancarlo Petrangeli

Classe 1954, Petrangeli inizia la sua carriera negli anni ’70 nella squadra della sua città, Rieti, prima di militare per tre stagioni in serie D al Viareggio e altri tre campionati in C1 nelle file del Livorno.

È con il passaggio nel 1981 alla Sambenedettese, società in cui giocherà per sei anni, che il difensore vivrà i momenti più indimenticabili della sua carriera.

Le imprese contro Inter e Milan

In quella piazza Giancarlo Petrangeli ha collezionato 193 presenze e due gol in Serie B, distinguendosi tra i protagonisti di un campionato cadetto 1982-83 che ospitava alcune delle società più blasonate del calcio italiano.

Tra queste in particolare il Milan, appena retrocesso e principale favorito per il ritorno in Serie A, contro cui la formazione marchigiana riuscì a pareggiare 2-2, grazie anche alla prestazione del difensore contro il centravanti rossonero Joe Jordan.

Ma a rimanere scolpite nella memoria dei tifosi di San Benedetto del Tronto è l’impresa indimenticabile con l’altro club milanese, l’Inter di Luigi Radice, battuto per 2 a 0 in Coppa Italia nell’agosto del 1983.

Anche in questo caso fu decisiva per lo storico successo la prova di Petrangeli, in grado di annullare l’attaccante della Nazionale Alessandro “Spillo” Altobelli, fresco vincitore di Mondiale con un gol in finale contro la Germania Ovest.

Il cordoglio di Rieti e Sambenedettese

La Sambenedettese ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Giancarlo Petrangeli, esprimendo attraverso un comunicato sentite condoglianze alla moglie, ai due figli e ai nipoti da parte del presidente Vittorio Massi e di tutta la società.

Profondo cordoglio anche da parte del Rieti, ricordando come “Giancarlo ha legato profondamente il suo nome ai colori amarantoceleste sia da calciatore che nel percorso da allenatore e responsabile del settore giovanile, dimostrando sempre un amore sincero e un grande attaccamento per la città di Rieti”.