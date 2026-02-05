Gianfranco Fini attacca Salvini dopo il paragone con Vannacci, "parla sempre di tante cose, nessuna strategia"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La scelta di Roberto Vannacci di fondare un nuovo partito e lasciare la Lega hanno agitato le acque di tutto il centrodestra. Per criticare il generale, Matteo Salvini ha azzardato un paragone con Gianfranco Fini, affermando che “Vannacci è un traditore come Fini, farà la stessa fine”. La replica dell’ex presidente della Camera non si è fatta attendere: “Salvini è un superficiale, parla di tanti argomenti senza quasi mai approfondire”.

La replica di Gianfranco Fini a Matteo Salvini

In un’intervista al Corriere della Sera, lo storico leader della destra italiana ha definito il paragone con Vannacci “assurdo e infondato”, rigettando l’etichetta di “traditore” attribuitagli dal segretario del Carroccio.

Il divorzio di Vannacci dalla Lega e lo scontro con Salvini, secondo Fini, non sono “minimamente comparabili alla mia storia. La loro è stata una brevissima e spregiudicata convergenza di interessi, senza alcun retroterra e strategia politica”.

“Salvini candidò Vannacci nella furbesca convinzione che gli fosse tatticamente utile e non potesse essere un problema”, ha evidenziato l’ex leader di Alleanza Nazionale.

Dopo aver accolto il generale tra le fila leghiste, per Fini il vicepremier si sarebbe accorto del “clamoroso errore commesso, avendolo portato a Bruxelles e nominato vicesegretario prima ancora di avere la tessera”.

Cosa pensa Fini di Vannacci e del nuovo partito Futuro Nazionale

Approfondendo la sua visione sulla scelta di Vannacci, Gianfranco Fini ha parlato di “spregiudicato tatticismo” da parte del generale.

Il riferimento è alla scelta di Vannacci di farsi candidare al Parlamento europeo “salendo sul comodo taxi targato Lega a costo zero, pensando fosse un’occasione imperdibile per la sua carriera politica”.

Fini si è poi detto convinto che Vannacci non si dimetterà dalla carica di europarlamentare, nonostante l’addio alla Lega. “Il suo cinismo lo esclude a priori”, ha tuonato.

Per quanto riguarda il potenziale percorso politico di Futuro Nazionale, lo storico leader di destra nutre “molti dubbi” sul fatto che il nuovo partito potrà registrare il successo elettorale che Vannacci si aspetta.

Per tentare l’impresa, il generale “dovrà spiegarsi”, ha osservato Fini. “Alternerà toni da battaglia ad altri più sfumati”.

Perché Salvini ha definito Fini “un traditore”?

Il riferimento di Matteo Salvini è l’allontanamento di Gianfranco Fini dal Popolo della Libertà nel 2010 dopo lo strappo con Silvio Berlusconi. Celebre il “che fai, mi cacci?” rivolto in quell’occasione dall’ex presidente della Camera all’ex premier.

Fini ha tuttavia sottolineato che la sua uscita non fu un abbandono tattico, ma la conclusione di una frattura politica profonda. “Non ci furono né traditi né traditori”.

L’ex numero uno di AN ha tenuto a osservare che la separazione dal Pdl fu frutto di una dichiarazione di incompatibilità da parte di Berlusconi, il quale gli impose di dimettersi da presidente della Camera.