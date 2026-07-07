Gianfranco Fini contro Donald Trump dopo gli attacchi a Giorgia Meloni: "Ammira Putin, megalomane narcisista"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le tensioni tra il governo italiano e la Casa Bianca continuano a far discutere l’intero arco politico italiano. E anche qualche ex, come Gianfranco Fini. L’ex presidente della Camera, ospite della trasmissione Filorosso, ha espresso un giudizio molto duro nei confronti di Donald Trump per gli ultimi attacchi social rivolti a Giorgia Meloni. Fini ha definito il presidente americano “un narcisista megalomane”, sostenendo che la sua idea di potere sarebbe più vicina ai modelli autocratici, sulla scia ad esempio di Vladimir Putin, che alle tradizionali democrazie occidentali.

Fini: “I rapporti tra Italia e Usa sono sempre stati solidi”

Nel corso dell’intervista, l’ex ministro degli Esteri ha ripercorso anche il rapporto che, almeno inizialmente, aveva avvicinato parte del centrodestra italiano al presidente statunitense. Spiegando perché, a suo giudizio, il secondo mandato di Trump abbia definitivamente modificato gli equilibri internazionali.

Rispondendo a una domanda di Antonino Monteleone sul clima di tensione tra Roma e Washington, Gianfranco Fini ha ricordato come le relazioni tra Italia e Stati Uniti siano state storicamente caratterizzate da collaborazione e lealtà.

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Secondo l’ex leader di Alleanza Nazionale, i due Paesi hanno costruito nel tempo un rapporto fondato non soltanto sugli interessi comuni, ma anche sulla condivisione di valori politici e strategici. In tal senso il nostro Paese è imprescindibile per il mantenimento dell’egemonia statunitense su Europa e cerniera eurasiatica.

Certamente non sono mancati momenti di forte attrito. Fini ha citato a tal proposito l’esempio della crisi di Sigonella durante il governo di Bettino Craxi. Ma ha anche sottolineato che perfino in quelle circostanze il rapporto italo-americano non si sarebbe mai incrinato in maniera irreversibile.

“Trump ammira Putin e Xi Jinping”

Entrando nel merito della figura del presidente statunitense, Fini ha spiegato di sentirsi oggi libero di esprimere senza vincoli istituzionali la propria opinione.

“Trump è un narcisista, megalomane”, ha dichiarato, sostenendo che il tycoon sarebbe convinto che soltanto la forza, l’arroganza e l’imposizione possano consentirgli di raggiungere gli obiettivi politici che si è prefissato.

Secondo Fini, anche il secondo mandato trumpiano sarebbe stato segnato da questa impostazione, con un approccio che privilegerebbe il comando personale rispetto al confronto diplomatico. Con tutta una serie, però, di contrappesi che limitano fortemente i poteri del presidente, dal Congresso al Pentagono fino alla Corte Suprema.

L’ex presidente della Camera ha poi aggiunto che, a suo giudizio, Trump guarderebbe con ammirazione ad alcuni leader autoritari.

“Ammira Vladimir Putin e ammira Xi Jinping“, ha affermato, sostenendo che il presidente americano apprezza quei capi di Stato che esercitano il potere con modalità più vicine a un’autocrazia che a una democrazia liberale.

Senza dubbio, dal punto di vista geopolitico, Trump invidia agli omologhi cinese e russo la verticale del potere e una serie di facoltà politico-istituzionali che il presidente americano invece non possiede.

“Per Trump gli alleati sono sudditi o vanno presi a ceffoni”

Nel corso del suo intervento, Fini ha proseguito la sua analisi del rapporto tra gli Stati Uniti e gli alleati (o, meglio, satelliti) occidentali.

Secondo l’ex ministro degli Esteri, nella visione di Trump gli alleati non sarebbero partner con cui costruire una strategia condivisa, ma soggetti chiamati a seguire le decisioni di Washington. “Per Trump gli alleati o sono sudditi oppure vanno presi a ceffoni“.

Secondo l’ex leader di AN, il tycoon gradirebbe che i membri europei della Nato assumessero nei confronti degli Stati Uniti un atteggiamento analogo a quello che il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko mantiene con il Cremlino.

Il rapporto tra Fratelli d’Italia e Donald Trump

Gianfranco Fini ha quindi affrontato anche il tema dei rapporti che, all’inizio del secondo mandato presidenziale, sembravano aver avvicinato molto Donald Trump e Fratelli d’Italia.

Secondo l’ex ministro, quella vicinanza derivava soprattutto dalla comune opposizione alla cosiddetta cultura “woke”, al politicamente corretto e ad alcune battaglie culturali considerate espressione della sinistra americana.

Senza dimenticare il ruolo avuto in passato da Steve Bannon nel tentativo di costruire un dialogo con alcune forze conservatrici europee. Tuttavia, Fini ha ribadito di aver espresso fin dall’inizio forti perplessità sulla figura di Trump.

“Da Trump non comprerei nemmeno un’auto usata”

Riprendendo un’espressione utilizzata già all’inizio del secondo mandato del presidente americano, Gianfranco Fini ha snocciolato una battuta diventata, a suo dire, emblematica del proprio giudizio.

“Io da un signore così un’auto usata non la comprerei”. Secondo l’ex presidente della Camera, già allora sarebbe stato evidente che Trump non credesse nel multilateralismo, nella diplomazia e nella mediazione internazionale.

Per Fini, il presidente americano avrebbe sempre privilegiato rapporti di forza e negoziazioni basate sull’imposizione della propria volontà piuttosto che sul compromesso.

“Trump ha fatto saltare gli equilibri internazionali”

Nel finale dell’intervista, Fini ha risposto a una domanda sull’impatto della presidenza Trump sugli assetti geopolitici globali.

L’ex ministro degli Esteri ha riconosciuto che il presidente americano ha contribuito a modificare profondamente gli equilibri costruiti negli ultimi decenni.

Secondo Fini, tuttavia, non si tratterebbe soltanto della capacità di rompere gli schemi tradizionali, ma della convinzione, attribuita al presidente degli Stati Uniti, che il sistema multilaterale e gli strumenti della diplomazia non rappresentino un modello efficace per gestire le relazioni internazionali.

Una visione che, secondo l’ex presidente della Camera, continua a influenzare i rapporti tra Washington, gli alleati europei e la Nato, alimentando tensioni che nelle ultime settimane hanno coinvolto anche il governo guidato da Giorgia Meloni.