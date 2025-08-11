Gianfranco Miglio cancellato dalla scuola di Adro a lui intitolata, chi era l'ideologo della Lega e il motivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ad Adro, in provincia di Brescia, il sindaco Davide Moretti ha rimosso il nome di Gianfranco Miglio dalla scuola a lui intitolata nel 2010, per “evitare fraintendimenti”. La Lega ha condannato la scelta nei confronti dell’ideologo del Carroccio e attaccato la sinistra, parlando di censura e promettendo battaglia in sede provinciale e nazionale.

La scelta del sindaco di Adro

Il nome di Gianfranco Miglio è stato cancellato dalla facciata della scuola di Adro, in provincia di Brescia, installato dopo l’intitolazione al politico avvenuta 15 anni fa.

La decisione è opera del sindaco Davide Moretti, espressione di una lista civica di centrosinistra, che ha spiegato come la dicitura potesse risultare ingannevole, dato che la struttura ospita più istituti e non una sola scuola.

ANSA

Gianfranco Miglio

La rimozione, avvenuta esattamente a 24 anni dal giorno della morte del politologo e ideologo della Lega di Umberto Bossi, è stata eseguita materialmente da operai incaricati dal Comune, lasciando sulla parete esterna solo la scritta “polo scolastico”.

Le critiche della Lega

La scelta ha suscitato dure reazioni dal Carroccio e dai vertici locali del partito. Matteo Salvini e i dirigenti lombardi hanno accusato la sinistra di censura. “La sinistra prova a cancellare, rimuovere e censurare, ma le idee non muoiono mai” ha scritto sui social la Lega. “Codardi, arroganti e ignoranti. Lunga vita a Gianfranco Miglio e a chi ama la Libertà”.

Il polo scolastico era stato intitolato a Gianfranco Miglio nel 2010, per iniziativa della giunta che faceva capo all’ex sindaco Oscar Lancini, poi approdato al Parlamento Europeo in quota Lega. Al tempo la decisione fu aspramente contestata dal Pd.

L’azione del sindaco Moretti viene letta ora come un’espressione di “debolezza politica e una buona dose di codardia” dal vicepresidente della Provincia di Brescia Fabio Rolfi. “Cancellare in pieno agosto l’intitolazione del polo scolastico a Miglio, senza spazio per un dibattito pubblico, cercando di nascondere la propria decisione, significa sapere di essere nel torto” ha aggiunto, annunciando azioni di contrasto in Provincia e “sui tavoli nazionali”.

Alla sua si aggiunge anche la critica del segretario regionale Massimiliano Romeo, che ha parlato di “inesorabile declino a cui sta andando incontro una certa classe politica di sinistra. Noi della Lega rispondiamo, in onore al grande Professor Miglio, rinnovando con ancora più forza il nostro impegno per portare a compimento l’Autonomia differenziata e il federalismo fiscale”.

Chi era Gianfranco Miglio

Classe 1918, Gianfranco Miglio è stato un politologo, giurista e docente universitario italiano, considerato uno dei massimi esperti di scienza politica del Paese.

È noto soprattutto per il suo ruolo di ideologo della Lega Nord di Umberto Bossi negli anni ’90, quando elaborò teorie sull’autonomia regionale e sul federalismo fiscale, proponendo una radicale riforma dello Stato italiano.

Pur allontanandosi dal partito negli anni successivi, Miglio rimase una figura di riferimento per chi sosteneva il decentramento e il superamento del centralismo romano.