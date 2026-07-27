Gianfranco Pannone, l’intervista al regista: “Il Paese reale oggi si vede troppo poco al cinemaˮ

Ci sono registi che filmano la realtà per raccontarla. E poi ce ne sono altri che sembrano attraversarla come si attraversa un luogo sacro, con il rispetto di chi sa che ogni volto custodisce un mistero e che ogni paesaggio, se osservato abbastanza a lungo, finisce per restituire qualcosa di noi stessi. Gianfranco Pannone appartiene a questa seconda famiglia di autori. Da oltre quarant’anni il suo cinema non rincorre l’attualità, ma le sue stratificazioni; non cerca la cronaca, ma le domande che la cronaca lascia in sospeso. È un cinema che si ferma dove gli altri passano oltre, che diffida delle risposte immediate e continua a credere che il documentario sia prima di tutto un esercizio di ascolto. In questo senso Devozioni, l’ ultimo lavoro di Gianfranco Pannone, non rappresenta una deviazione nel suo percorso, ma forse il suo approdo più naturale. Attraversando la Lucania e le sue celebrazioni popolari, Gianfranco Pannone non cerca semplicemente il sacro nella religione, ma nella persistenza di un gesto, nella memoria di una comunità, nella necessità profondamente umana di affidare il proprio dolore, la propria speranza e perfino la propria paura a qualcosa che sopravviva al tempo. Il suo sguardo non giudica, non spiega e non pretende di decifrare tutto. Rimane, piuttosto, dentro quella soglia sottile in cui antropologia, fede, politica e poesia finiscono per toccarsi senza mai confondersi. Ed è forse questa la cifra più autentica del suo cinema: la convinzione che la realtà non vada conquistata, ma meritata. Per raccontarla bisogna prima accettare di lasciarsene sorprendere. È un’idea che attraversa tutta la sua filmografia, da Latina/Littoria a Il sol dell’avvenire, da Sul vulcano fino a Devozioni: opere diverse tra loro, ma unite dalla stessa tensione verso un’Italia complessa, contraddittoria, incapace di esaurirsi dentro una formula ideologica o dentro una definizione rassicurante. Quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Gianfranco Pannone è avvenuto durante la tredicesima edizione del LIFF, il Lamezia International Film Fest, un luogo che negli anni ha saputo trasformare il cinema in occasione di dialogo prima ancora che di spettacolo. In quel contesto, lontano dalla velocità delle conferenze stampa e dalla ritualità della promozione, la conversazione ha preso presto la forma di una riflessione sul cinema e sull’uomo, sulla fede e sulla politica, sulla libertà dell’artista, sul documentario come gesto etico e sulla responsabilità dello sguardo. Più che un’intervista, è diventato un attraversamento del pensiero di un autore che continua a interrogarsi sul proprio Paese senza mai cedere alla tentazione di possederne la verità. Ne è nato un dialogo che procede come il suo cinema: senza fretta, lasciando spazio alle deviazioni, alle contraddizioni, ai dubbi. Perché, come insegna Devozioni, forse il sacro non abita soltanto nei luoghi consacrati. A volte si manifesta proprio nel tempo che decidiamo di dedicare alle domande che non smettono di cercarci.

In tutti questi anni, attraverso il suo cinema, quale domanda ha cercato di inseguire? Quale forma di incanto stava perseguendo?

“Non è facile rispondere. Sicuramente c’è un’ossessione che mi accompagna, ed è quella per il mio Paese. La domanda che mi porto dietro da lungo tempo ormai è: perché questo Paese è così complesso? Man mano mi sono dato anche qualche risposta, ma sempre parziale. Non esiste mai una risposta assoluta. Credo infine che proprio questa complessità costituisca la ricchezza dell’Italia, ed è anche in questo la ragione del mio interesse per il nostro Paese. Una delle cose più importanti che questo mestiere mi ha insegnato è non sottovalutare mai nulla e nessuno. Certo, si sbaglia, si sbaglia sempre, ma davanti a sé si ha sempre un mondo possibile. E questo mondo possibile rimane tale finché, come diceva Zavattini, non si smette mai di sorprendersi di fronte alla realtà. Questo, secondo me, è fondamentaleˮ.

C’è chi sostiene che cinema, fede e droga viaggino sullo stesso identico binario. Vale anche per Gianfranco Pannone?

“Non direi esattamente così. Il cinema è la grande sfida prometeica del Novecento a Dio. Sì, dentro il cinema c’è un peccato di superbia, ma, e lo dico da credente, è una magnifica sfida. Anche il cinema, avendo la possibilità di sovvertire le regole, è un tentativo di costruire la Torre di Babele, a pensarci, tuttavia le vere torri di Babele sono altre per me, ben più pericolose. In sintesi, l’uomo del 900 ha provato ad essere autonomo da Dio, da qualcosa che vada oltre il suo visibile. e il cinema è un tentativo pacifico (ma non sempre) di sfidare Dio. E secondo me Dio può aver anche accettato la sfida, se mi è concessa questa presunzione. Quanto alle droghe, se penso a Castaneda, al peyote e a tante altre esperienze raccontate nella cultura del Novecento, sì, può essere che sperimentare porti i suoi frutti (lo hanno fatto anche alcuni grandi registi). Magari per un momento ci si sente… elevati, ma non è la stessa cosa se penso al cinema, perché il cinema unisce in sé mente e cuore come nessuno stato di alterazione può fare. Certo, anche le droghe sono un tentativo, a volte disperato, di cercare una diversa percezione del mondo. E’ pur sempre una ricerca. Al di là del fatto che le droghe pesanti vanno bandite, nell’atto stesso di cercare di andare oltre, come accadde per esempio a Fellini con l’LSD, c’è comunque un interrogarsi. C’è il desiderio di capire quanto possiamo liberarci dal peso della gravità, quanto possiamo ‘volare’ e infine quanto possiamo avvicinarci a qualcosa che ci trascende. Del resto, alcune forme di misticismo sono molto vicine agli stati di alterazione provocati dagli stupefacenti. Basti pensare a santa Teresa d’Avila. Esistono esperienze che presentano delle incredibili somiglianze. Bisogna però stare molto attenti a non trasformare queste pratiche in nichilismo, sebbene ognuno sia responsabile della propria vita. Al di là di tutto, credo che la tensione dell’uomo verso la ricerca sia importante. Non a caso citavo Castaneda, che è stato una lettura stimolante per molti della mia generazione. In fondo tutti conviviamo sempre con la stessa disperata domanda: che cosa ci faccio io qui? E nel mio caso è stata la politica che mi ha portato a sostituire questa domanda a un’altra: come posso fare in modo che la mia vita sia migliore nel rispetto degli altri e all’interno di un’etica? È proprio questa dimensione etica che, secondo me, oggi abbiamo in buona parte perduto. Ecco perché continuo a pensare che la vera Torre di Babele non sia il cinema, ma la società contemporanea tutta quando pretende di sostituirsi a Dio. Basta guardare alla sfida continua che l’uomo lancia alla Natura. E se devo pensare a una figura di riferimento, la trovo in Giordano Bruno: Dio è nella Natura stessa, non sta nell’alto dei cieli. Ed è quello che ho provato a trasmettere nel mio ultimo film documentario, Devozioni, che ho dedicato alla ricerca del sacro in Lucaniaˮ.

Quanto, oggi, il suo cinema è un gesto politico e quanto invece un gesto artistico?

“A volte si tende a confondere il gesto politico con quello militante. Io credo che esistano molti modi diversi di intendere la militanza e penso che l’ideologia possa diventare una brutta bestia quando ci porta a partire dal presupposto di avere già ragione e che il mondo sia semplicemente nel torto. Se affrontassi il documentario con questo atteggiamento, sono certo che mi perderei moltissime cose. Per questo cerco di preservare quanto più possibile, sia come uomo di sinistra sia come credente, uno sguardo laico. È uno sguardo che mi ha trasmesso mio padre, che era un vecchio socialista con un pensiero profondamente libertario. Ritengo che questo sguardo sia fondamentale, perché è uno stare al mondo che continua a porsi domande. E un regista, come qualsiasi artista, non può rinunciare a interrogarsi. Dobbiamo continuamente mettere in discussione noi stessi, non soltanto interrogare gli altri. A volte si fanno domande per le quali si pretende di conoscere già la risposta, e credo che quello sia un errore. Qualcuno diceva che il bravo documentarista è colui che non ha paura di lasciarsi sorprendere dalla realtà. Io credo profondamente in questa idea. È una sfida che rende la vita anche molto più ricca. L’ho imparato proprio facendo cinema documentario. Con il tempo ho superato un modo di guardare il mondo che, da ragazzo, era inevitabilmente più ideologico. Questo non significa aver perso le mie idee politiche. Significa aver acquisito uno sguardo più laico, più aperto e più disponibile all’ascolto. Quando realizzo un documentario, dico sempre che per me viene prima la persona e soltanto dopo la categoria alla quale appartiene. Certo, poi quella persona può essere un fascista, un brigatista, un prete, un piccolo borghese… Ma prima di tutto ho bisogno di capire che ho davanti un essere umano, con impulsi e desideri che forse non sono così lontani dai miei. C’è poi un’altra domanda che secondo me un regista dovrebbe avere sempre il coraggio di farsi. Se fossi nato nel 1924, per esempio, e avessi avuto vent’anni nel 1944, sarei stato un antifascista oppure un fascista? È una domanda molto difficile da porsi, lo so, perché costringe anche ad ammettere a sé stessi che avremmo potuto essere dall’altra parte. Così come, in altre circostanze, avremmo potuto diventare perfino degli assassini. Fermo restando la necessità di un’etica comune, l’idea di dividere rigidamente il mondo in buoni e cattivi è, secondo me, uno dei grandi errori di ogni ideologia. Siamo tutti, allo stesso tempo, angeli e diavoli. E siamo inevitabilmente figli dell’epoca in cui viviamo. Questo non significa rinunciare alle proprie idee è smettere di difenderle. Significa avere la consapevolezza che la Storia e il contesto in cui viviamo condizionano profondamente ciò che siamoˮ.

US Festival: Hollywood Communication

Per lei il cinema è stato più un’illusione o una disillusione? E, contemporaneamente, il sistema cinema, visto dai suoi occhi, è stato più un’illusione o una disillusione?

“Alla prima domanda rispondo senza esitazione: illusione. Alla seconda: disillusione. Il cinema, per me, rimane una… magnifica illusione. Mi piace sognare, mi piace pensare che possa esistere un mondo migliore. In fondo ho una visione complessivamente positiva dell’uomo. Credo che l’uomo possa crescere, migliorare, ma a condizione che riesca ad aderire davvero al mondo e alla Natura, a sentirsi parte di ciò che lo circonda. C’è in me una visione anche un po’ panteistica dell’esistenza. Questa sensibilità, questa sensualità nei confronti delle cose, credo di averla ereditata da mia madre. È un modo di sentire che mi tiene profondamente legato alla realtà. Non è tanto un attaccamento materiale alle cose, che pure c’è, ma è nel sentirsi parte di qualcosa di più grande. Quando si vive così, è difficile cadere nella disillusione. Se senti di appartenere al mondo, se hai un rapporto vivo con ciò che ti circonda, continui ad avere fiducia. Diverso è il discorso sul sistema cinematografico. Lì, invece, mi sento piuttosto disilluso. Secondo me il cinema italiano non è stato capace di fare sistema. Ognuno è andato per conto proprio. Ho avuto la fortuna di conoscere grandi maestri come Francesco Rosi, Ettore Scola, Age e Scarpelli, Peppe De Santis, Vittorio De Seta, Ugo Gregoretti… Erano persone che, pur con il loro inevitabile egoismo artistico, conservavano un forte senso del ‘noi’. Avevano l’idea di appartenere a una comunità del cinema, flaubertianamente sono stati degli egotisti. Dalla mia generazione in poi, e forse già da quella del Sessantotto che mi ha preceduto, questo spirito si è in parte perso. È arrivata una cultura dell’individualismo molto forte e questo ha inciso profondamente anche sul nostro cinema. Secondo me hanno pesato soprattutto due aspetti negativi. Il primo è una sorta di ipocrita democrazia, per cui sembrava che tutti potessero fare cinema indistintamente. Questo, a mio avviso, ha prodotto danni enormi. Il secondo è un’ipocrisia di fondo. Un certo ecumenismo, non soltanto cattolico ma anche della sinistra, secondo me ha finito per produrre conseguenze negative che oggi stiamo ancora pagando. Lo dico sapendo che è una posizione controcorrente e che talvolta mi ha messo anche in discussione con alcune associazioni alle quali sono appartenuto e appartengo: ANAC, 100autori, Doc/it . Il punto è che oggi dipendiamo veramente molto dal denaro pubblico. Beninteso, i finanziamenti pubblici sono fondamentali e devono esserlo ancora, ma noi non siamo stati capaci di costruire un sistema come quello francese (dallo sviluppo alla distribuzione del film), regolamentandolo in maniera efficace. Inoltre non siamo riusciti ad attrarre in modo serio anche gli investimenti privati. Questa è una debolezza enorme, perché ci rende ricattabili. Quando esiste un unico interlocutore realmente decisivo, inevitabilmente la tua libertà si restringe, perché qualunque scelta fai finisce per essere condizionata dalla necessità di ottenere quel sostegnoˮ.

Questo significa che oggi il cinema italiano fatica a essere davvero libero?

“Sì, ed è una questione molto pesante. Se hai sostanzialmente un solo interlocutore dal quale dipende la possibilità di realizzare un film, è inevitabile che tu finisca per attuare una sorta di autocensura preventiva. Cominci a chiederti, anche a seconda del quadro politico in cui si trova il tuo Paese, che cosa sia meglio proporre e che cosa, invece, rischia di non essere accettato. Io credo che il cinema italiano abbia ottimi sceneggiatori e registi, grandi professionisti e anche bravissimi attori. Il problema non è la qualità delle persone. Il problema è che questo cinema è in qualche modo prigioniero della necessità di difendersi. E difendersi significa spesso autocensurarsi ancora prima di cominciare. Per questo penso che oggi non si possa raccontare davvero tutto. Faccio un esempio: credo che sarebbe molto difficile veder emergere oggi un autore come Marco Ferreri. Così come mi sembra difficile affrontare certi temi con radicalità. Si parla dei giovani, della fluidità, di tante questioni contemporanee, ma molto spesso lo si fa con un tono rassicurante, quasi carezzevole e sovente buonista. Io, sinceramente, non vedo film davvero cattivi. E questo rimprovero lo faccio anche a me stesso. Mi piacerebbe vedere opere più dure, più crudeli nel senso artistico del termine, più disposte a mettere in crisi lo spettatore. Ma il problema è reale: se vuoi fare determinati film, molto spesso non te li fanno fare. A quel punto bisognerebbe diventare tutti come Silvano Agosti, realizzare un film con mille euro e portarlo avanti così… In Francia, ad esempio, Paul Vecchiali, che per me è stato un amico e un maestro, ha trascorso gli ultimi anni della sua vita realizzando film praticamente in casa, con budget di cinquanta-sessantamila euro. Paul aveva scritto anche un pamphlet, À votre bon cœur, nel quale accusava il cinema francese di ipocrisia. È interessante ricordarlo, perché dimostra che perfino un sistema forte come quello francese presenta problemi simili ai nostri. Lui pagò quella presa di posizione con un l’isolamento. Eppure Paul ha continuato a girare fino agli ultimi giorni della sua vita. È morto circa due anni fa, dopo aver continuato a fare cinema fino alla fine. Ho avuto la fortuna di conoscerlo ed era una persona straordinaria, di una gentilezza raraˮ.

Lei oggi è considerato un maestro, ma ha avuto a sua volta dei maestri. Se potesse scegliere una cosa che non avrebbe voluto assimilare da loro, pur riconoscendone il valore, quale sarebbe?

“Quello che avrei voluto evitare è questa idea di sentirsi a tutti i costi “di sinistra” nel senso identitario del termine. Attenzione: io sono un uomo di sinistra e rivendico senza alcun problema le mie idee. Forse lo faccio anche più apertamente di molti colleghi. Non ho alcuna difficoltà a dichiarare il mio orientamento politico. Il problema per me nasce quando ci si sente obbligati a parlare sempre in nome di un’ideologia che presume di avere capito il mondo e pure di sapere come aggiustarlo. Non me la prendo con i miei maestri, perché erano comunque persone straordinarie. Penso a Giuseppe De Santis, penso a Carlo Lizzani e ad Elio Petri: erano comunisti dichiarati, ma alla fine percorrevano una strada profondamente personale. Lizzani, per esempio, quando fu direttore della Mostra di Venezia, dimostrò una grandissima libertà nell’ospitare personalità molto diverse tra loro. La generazione dei nostri padri e dei nostri nonni, pur essendo politicamente molto schierata, era in realtà molto più laica e aperta. Avevano attraversato il fascismo; alcuni vi avevano perfino aderito in gioventù. Lo stesso Lizzani nei primi anni 40 aveva scritto per la rivista Cinema diretta da Vittorio Mussolini, il figlio del Duce. Erano persone, Lizzani e i suoi blasonati colleghi, che avevano conosciuto direttamente la complessità della Storia e, proprio per questo, avevano sviluppato uno sguardo meno rigido rispetto alle cose del mondo. Se penso invece a una figura davvero decisiva, capace di mettere continuamente in discussione i luoghi comuni pur restando saldamente a sinistra, allora il nome è inevitabilmente quello di Pier Paolo Pasolini. Lo so, è un intellettuale regista di cui si parla continuamente e quasi pesa doverlo citare ancora. Però la sua capacità di dire dei no, di opporsi anche a una certa borghesia progressista nei momenti più delicati, di guardare dentro le cose e restituire poeticamente il mondo degli ultimi, resta qualcosa di unico. Questa straordinaria sintesi tra cristianesimo e marxismo che Pasolini è riuscito a portare nel suo cinema, come nella letteratura e nella poesia, per me non ha eguali. E non soltanto in Italia: credo che non abbia paragoni in Europa. Ciò che continuo ad ammirare di lui è soprattutto il suo essere inquieto, il suo essere eretico. È stata una figura che mi ha aiutato a capire molte cose. Il problema, forse, è che la mia generazione è cresciuta senza grandi punti di riferimento condivisi. Abbiamo attraversato periodi in cui i fari erano Woody Allen, Martin Scorsese, Kritstzof Kieślowski, Abbas Kiarostami, poi, per i più giovani, Quentin Tarantino. Non c’era una figura, tantomeno un movimento, realmente comune e forse proprio per questo ci siamo aggrappati troppo ad alcuni nomi. Mi torna sempre in mente Brecht quando dice: ‘Sventurato il Paese che ha bisogno di eroi’. Ecco il rischio, noi abbiamo trasformato Gramsci, Berlinguer e Pasolini in dei santi. E sono convinto che Pasolini stesso si sarebbe ribellato a questa santificazioneˮ.

Oggi il confine tra il santo e l’idolo è davvero molto sottile.

“Pasolini è certamente un punto di riferimento, ma non era persona apodittica. Diceva cose importanti, però non pretendeva mai di offrire risposte definitive. Anzi, qualche volta era perfino difficile seguirlo, proprio perché non aveva paura di mostrare le proprie contraddizioni e le proprie incertezze. Da questo punto di vista non era un ideologo. Si considerava marxista, ma allo stesso tempo era profondamente cristiano. E io non credo affatto che queste due dimensioni siano inconciliabili. Aveva questa straordinaria capacità di mettersi continuamente in discussione, anche attraverso il suo stesso cinema. Basti pensare alla Trilogia della vita, che poi arrivò perfino a ripudiare. Eppure, anche in quei film, in nome del popolo sottoproletario e della sua vitalità (che lui non vedeva più nel suo presente), c’è sempre un interrogativo aperto sull’umanità. Dentro quel mondo ci sono Bruegel, Bosch, tutta la cultura medievale e quattrocentesca. È un universo che pullula di vita. E nel pullulare della vita convivono insieme fiore e fango, terra e merda, il paradiso e l’inferno. Secondo me l’ideologia, invece, rischia spesso di far fuori una parte della realtà o di considerare sbagliato tutto ciò che non coincide con lei. La vita, invece, contiene entrambe le cose. Per fortuna sono riuscito a tenere una certa distanza da questo modo di pensare. Ma, tornando alla sua domanda iniziale, se proprio devo individuare un limite che ho respirato in certi ambienti culturali, è questa appartenenza data per scontata: l’idea che, siccome sono di sinistra, allora ho automaticamente ragione. Credo che questo abbia contribuito anche alle non poche sconfitte politiche della sinistra in tante parti del mondoˮ.

Forse perché la convinzione di avere sempre ragione finisce per generare antipatia e, alla lunga, allontana le persone.

“Questa è una lezione che mi ha insegnato proprio la pratica del documentario. Quando hai a che fare con le persone, quando ci parli davvero, occhi negli occhi, ad altezza d’uomo, non puoi partire dal pregiudizio. Prima incontri la persona, poi, eventualmente, arrivi alle tue conclusioni. Magari quella persona ha idee completamente diverse dalle tue, ma il punto di partenza non può essere il giudizio preventivo. A insegnarmelo è stato soprattutto Roberto Rossellini e con lui Francois Truffaut. Naturalmente il montaggio è una scrittura, ancor più nel documentario. Nel montaggio prendi una posizione, non c’è alcun dubbio. Un film è sempre un punto di vista. Ma il momento dell’incontro con la realtà è un’altra cosa. Quando vai nelle province, nei piccoli centri, nel Paese reale, devi prima di tutto metterti in ascolto. Ecco, se c’è una cosa che oggi rimprovero al cinema italiano è proprio questa: molto spesso manca il Paese reale. Guardo un film francese oppure, ancor più in questo frangente storico, un film spagnolo e spesso rimango affascinato, perché sento che lì dentro c’è il loro Paese. In Italia questo, secondo me, non accade sempre. E lo dico pur riconoscendo il valore di registi straordinari come Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Pietro Marcello o Alice Rohrwacher… Sono autori importanti, di grandissimo talento. Però, nel complesso, ho l’impressione che il Paese reale si veda troppo poco. Ed è probabilmente perché continuo ad avere un côté politico, nel senso più ampio e profondo del termine. Ho bisogno di sentire che il cinema entri davvero nella vita delle persone, che racconti il Paese a partire dalla realtà, poi come lo desideriamo e interpretiamo. Questa è una mancanza che sento moltoˮ.