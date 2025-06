Giangiacomo Giorgi morto in spiaggia a Riccione dopo un malore davanti alle due figlie piccole

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Giangiacomo Giorgi, 51enne residente a Bologna, è morto a Riccione a causa di un malore improvviso mentre giocava in acqua con le sue due figlie, di 9 e 10 anni. I soccorsi, prontamente attivati dal bagnino e dal 118, non sono riusciti a salvargli la vita. Il dramma si è consumato a pochi metri dalla riva, sotto gli occhi delle bambine, e sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte del decesso.

Morto un uomo a Riccione

Nel pomeriggio di oggi – mercoledì 11 giugno 2025 – un incidente è avvenuto intorno alle 15:30 presso lo stabilimento balneare n. 88 di Riccione, in Emilia Romagna.

Il 51enne Giangiacomo Giorgi stava giocando con le figlie in mezzo metro d’acqua quando ha perso conoscenza e si è accasciato in acqua. Le urla delle bambine hanno allertato il bagnino, che ha immediatamente soccorso l’uomo e avviato le manovre di rianimazione.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Riccione, comune nel quale è morto il 51 enne Giangiacomo Giorgi

I soccorritori del 118, arrivati in pochi minuti, hanno proseguito con massaggi cardiaci e defibrillazione per oltre mezz’ora, purtroppo senza esito positivo.

Chi era Giangiacomo Giorgi

Giangiacomo Giorgi aveva 51 anni ed era residente a Bologna. Secondo quanto ricostruito, si trovava a Riccione in vacanza con le sue due figlie, di 9 e 10 anni, e soggiornava in una casa di proprietà.

In seguito al malore e alla chiamata ai soccorsi, sono giunti sul posto i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, che hanno continuato i tentativi di rianimazione per oltre trenta minuti, utilizzando anche il defibrillatore, ma senza successo.

La Capitaneria di Porto è intervenuta per le verifiche di rito e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte della morte, anche se l’ipotesi principale resta quella dell’arresto cardiaco improvviso.

Il cordoglio dei colleghi

Giangiacomo Giorgi era un funzionario di vendita di Fridle Group, un’azienda che si occupa della fabbricazione di macchinari industriali.

Come riportato dal Quotidiano Nazionale, proprio i colleghi del Fridle Group hanno pubblicato un necrologio: “ Con profondo rammarico, la direzione ed i colleghi del Gruppo Fridle partecipano al cordoglio per la prematura scomparsa di Giangiacomo Giorgi, prezioso collaboratore dell’azienda”.

“La sua dedizione al lavoro ed il suo spirito positivo ci mancheranno profondamente – continua poi il comunicato – L’azienda si unisce al dolore della Famiglia e di quanti lo hanno conosciuto per la perdita di una persona di valore umano e professionale”.