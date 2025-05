Gianluca Cantalamessa senatore della Lega si tinge i capelli tricolore dopo lo scudetto del Napoli

Detto, fatto. Il senatore della Lega, Gianluca Cantalamessa, si è tinto i capelli tricolore dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. Lo aveva promesso settimane fa a Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio 1, e proprio negli studi del programma ha dato vita al nuovo look, lasciandosi colorare la chioma.

La tinta negli studi Rai

Il siparietto è andato in scena lunedì 26 maggio, nel giorno della parata del bus della squadra a Napoli.

Gianluca Cantalamessa, presidente del Napoli Club Montecitorio, ha accettato di farsi tingere col tricolore da entrambi i lati della testa.

Il senatore della Lega lo aveva promesso nelle settimane precedenti la vittoria dello scudetto del club azzurro, proprio a Un giorno da pecora.

“Come mi vedo dopo questo fioretto? Mi sto vergognando come un sorcio – ha ammesso scherzando il senatore a Un Giorno da Pecora -, ma una promessa è una promessa. E per la Champions sono disposto a farmi tutti i capelli blu con le stelline dorate dell’Ue!”

Lo striscione in piazza Montecitorio

Il giorno dopo la tinta, Cantalamessa ha esposto uno striscione in piazza Montecitorio insieme agli altri deputati e senatori iscritti al Napoli Club Parlamento.

Al grido di “Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi…”, una ventina di onorevoli – alcuni con indosso la sciarpa azzurra – hanno portato davanti all’ingresso principale della Camera la scritta Campioni d’Italia 2024-25 con in primo piano il tricolore e il numero 4.

Mattatore proprio Cantalamessa che, ripreso da Adnkronos, ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte, allenatore del Napoli dato però in partenza: “Il secondo scudetto in tre anni è una conferma che il Napoli non è più una meteora ma è ormai stabilmente tra le grandi del calcio d’Italia, grazia alla lungimiranza del presidente De Laurentiis. Ci auguriamo che Conte resti a patto che gli faccia piacere, perché vogliamo solo persone attaccati alla nostra maglia. Siamo pronti per giocarci una grande Champions”.

Chi è Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega

Gianluca Cantalamessa è nato il 2 febbraio 1968 a Napoli, suo padre era Antonio Nicola Cantalamessa, storico esponente del Movimento sociale italiano ed europarlamentare.

Agente assicurativo, sposato e con due figli, ha iniziato la sua carriera politica proprio nel Msi-Destra Nazionale, passando poi ad Alleanza Nazionale, abbandonata in seguito alla svolta di Fiuggi per il Popolo delle Libertà.

Nel 2014 ha aderito al movimento Noi con Salvini, entrando nella Lega per Salvini Premier, nata nel 2017.

Eletto deputato nel 2018, è riuscito a diventare senatore nel 2022.