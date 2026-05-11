Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi morti a Roma nell'incidente in moto, uno era amico di Gaia Von Freymann

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Due giovani di 22 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Roma, all’incrocio tra viale Guglielmo Marconi e via del Valco di San Paolo. Si tratta di Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi, che viaggiavano in sella a due moto. Una delle vittime era un compagno di classe di Gaia Von Freymann, la 16enne investita su corso Francia nel 2019 insieme all’amica Camilla Romagnoli.

Incidente a Roma, le vittime sono Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi

L’incidente costato la vita a Gianluca Fino e Lorenzo Rapisardi è avvenuto intorno alle 21:30 di domenica 10 maggio lungo viale Guglielmo Marconi, a Roma. Per motivi ancora in fase di chiarimento, le due moto si sono scontrate.

In base a una prima ricostruzione, la Triumph 400 guidata da Gianluca Fino, che percorreva viale Marconi, avrebbe impattato contro la Royal Enfield Himalayan guidata da Lorenzo Rapisardi. Entrambi sono morti poco dopo lo schianto e a nulla è valso l’intervento immediato dei soccorritori.

Incidente mortale in viale Marconi a Roma: scontro tra due moto

Le due vittime sono state identificate poco dopo, e solo oggi sono stati resi noti i nomi. A perdere la vita nell’incidente sono stati Gianluca Fino, 22 anni, residente in zona Marconi, e Lorenzo Rapisardi, anche lui di 22 anni, residente in zona Prima Porta.

Entrambi erano appassionati di moto. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti del Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, che stanno ascoltando anche alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Marconi, via Pincherle e via di Valco San Paolo.

Una delle vittime era un compagno di classe di Gaia Von Freymann

Uno dei due 22enne morti a Roma era un compagno di classe di Gaia Von Freymann, la 16enne che nel dicembre del 2019 era stata investita e uccisa su corso Francia. Insieme a lei c’era l’amica Camilla Romagnoli, anche lei morta nell’incidente.

A dire che uno dei ragazzi morti domenica sera era un amico di Gaia è stata Gabriella Saracino, madre della ragazza, su Facebook. Le due amiche vennero investite da un SUV guidato da un 20enne, poi condannato per omicidio stradale, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019.

Le due amiche stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi di Ponte Milvio. Secondo gli accertamenti svoli dagli inquirenti, il SUV viaggiava a velocità molto sostenuta. Alla guida dell’auto c’era Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, che è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 4 mesi.