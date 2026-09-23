Gianluca Ginoble de Il Volo, lutto per la morte del nonno: "La parte più difficile è una vita senza di te"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grave lutto per Gianluca Ginoble, cantante de Il Volo: l’artista, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha reso noto che nelle scorse ore è morto il suo nonno paterno, Ernesto. L’uomo si è spento all’età di 92 anni, a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Con il nipote aveva un legame molto stretto. Lo stesso Gianluca ha raccontato in diverse occasioni quanto il parente fosse stato per lui una figura determinante per la sua formazione umana e professionale.

Il Volo, grave lutto per Gianluca Ginoble: è morto l’amato nonno Ernesto

“Ora comincia la parte più difficile e inevitabile: vivere una vita senza di te. Andare avanti senza più avere il tuo sguardo su di me.

Quello sguardo dolce e rassicurante che mi dava la forza per affrontare la vita”, ha esordito su Instagram il cantante de Il Volo, a corredo di un video in cui lo si vede abbracciare l’amato nonno durante un concerto.

“Ora – ha aggiunto – quello sguardo lo porto dentro di me. Sarò io a guardarmi con gli stessi occhi con cui mi guardavi tu. Perché io sono come te”.

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“E finché avrò aria nei polmoni per cantare, nonno, quella voce sarà anche la tua. Vivrai per sempre in me. Ti amo nonno. Vola alto”, ha concluso l’artista.

I messaggi di Laura Pausini, Emma Marrone e Mara Venier

Sotto il post con l’annuncio della scomparsa del 92enne, tantissimi utenti hanno scritto commenti di vicinanza e sostegno. Tra questi anche Laura Pausini che ha inviato virtualmente un “grande abbraccio al collega”.

Mara Venier ed Emma Marrone hanno invece piazzato un cuoricino rosso in segno di affetto e supporto.

Chi era Ernesto Ginoble

Ernesto Ginoble, come riferito dalla testata Il Centro, per anni ha suonato il flicorno nella banda di Montepagano.

Lascia i figli Ercole ed Elisa, la nuora Eleonora e i nipoti Cristiana, Francesco, Gianluca, Nicolò ed Ernesto.

I funerali si terranno giovedì 24 settembre, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi.