Gianluca Grignani annulla i concerti di Milano e Roma, "devo fermarmi": come farsi rimborsare il biglietto

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Gianluca Grignani ha annullato tre concerti previsti a fine maggio. Le date interessate sono il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo, il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma. La decisione è stata comunicata dallo stesso artista, che ha spiegato di essere costretto a fermarsi temporaneamente per motivi di salute.

Le condizioni di salute e il messaggio ai fan

Gianluca Grignani ha chiarito che si tratta di “problemi fisici non gravi”, ma comunque tali da richiedere attenzione costante.

Nel messaggio pubblicato su Instagram, il cantante ha spiegato il momento che sta attraversando: “Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti”.

L’artista ha sottolineato anche il lavoro svolto nei mesi precedenti, tra preparazione dei live e produzione del nuovo album.

“Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi”, ha aggiunto.

Gianluca Grignani ha inoltre espresso il dispiacere per la decisione: “Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica”.

Concerti quasi sold out prima dello stop

Le tre date facevano parte di un nuovo percorso musicale che aveva già raccolto una risposta significativa da parte del pubblico.

Secondo quanto riporta LaPresse, i concerti avevano registrato quasi il tutto esaurito già due mesi prima dell’inizio del tour.

L’interesse era cresciuto anche dopo la partecipazione, come ospite nella serata dei duetti, dell’artista al Festival di Sanremo, che aveva contribuito ad aumentare l’attenzione sui live.

Come richiedere il rimborso dei biglietti

Per chi aveva già acquistato i biglietti, è stata attivata la procedura di rimborso.

Sarà possibile richiedere la restituzione dell’importo a partire da venerdì 27 marzo fino al 27 aprile.

La richiesta deve essere effettuata attraverso lo stesso canale utilizzato per l’acquisto, come piattaforme online o punti vendita autorizzati.

Sono disponibili ulteriori informazioni sui siti ufficiali dei rivenditori e sul portale indicato dall’organizzazione.

Il possibile ritorno sul palco

Al momento non sono state comunicate nuove date per il recupero dei concerti annullati.

L’artista ha però assicurato il ritorno sul palco una volta superato il problema fisico.

“Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte”, ha scritto nel messaggio rivolto ai fan.