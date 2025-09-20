Gianluca Grignani contro Laura Pausini, "stravolto il senso di una mia canzone": e parte la diffida

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un brano, un verso modificato e una diffida legale: Gianluca Grignani ha incaricato il suo avvocato di scrivere a Laura Pausini per contestare la cover della canzone “La mia storia tra le dita”, uscita il 12 settembre come primo singolo del nuovo album della cantautrice romagnola, “Io canto 2”. Secondo Grignani, la collega avrebbe alterato il significato originale della sua hit del 1994.

Gianluca Grignani diffida Laura Pausini

Grignani contesta in particolare la modifica a questo verso: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato / ricorda un uomo a volte va anche perdonato”.

La rivisitazione nella versione di Laura Pausi: “E se davvero non vuoi dirmi che hai sbagliato / ricorda a volte un uomo va anche perdonato”.

Il cambiamento, per Gianluca Grignani e per il co-autore Massimo Luca, ribalta completamente il senso del testo, trasformando una richiesta di perdono in un atto d’accusa.

E non è tutto: la cover di Pausini si conclude con un “ok te ne vai“, mentre nella versione originale cantata da Grignani, la frase era all’inizio della canzone.

Le accuse di Grignani a Pausini

“Laura non mi ha fatto ascoltare prima il brano”, ha riferito Grignani a Il Messaggero. “Così mi sono reso conto delle modifiche al testo solamente grazie alle segnalazioni dei fan quando la canzone è uscita, lo scorso venerdì”.

“Mi sono preso del tempo per riflettere. E quando ho realizzato che la parte semantica è stata stravolta al punto che la canzone stessa ha perso il suo significato, ho capito che non potevo restare in silenzio”, ha aggiunto il cantautore.

Lo scorso 19 settembre il suo legale ha inviato una diffida a Laura Pausini e al suo entourage, contestando come l’opera sia stata “lesa nella sua integrità con una modifica non autorizzata“. Fra le possibili conseguenze potrebbero esserci il ritiro del brano dalle piattaforme di streaming o, forse, una richiesta di risarcimento danni. Grignani, al momento, non si esprime e si riserva di valutare nelle sedi opportune.

La replica di Laura Pausini

Il Corriere della Sera riporta la replica dell’entourage di Laura Pausini: “Le autorizzazioni ci sono tutte e questa storia inizia a essere ridicola“.

Non è la prima volta che Grignani e Pausini si ritrovano l’uno contro l’altra: a luglio si era registrato un battibecco su Instagram, sempre per la stessa canzone.