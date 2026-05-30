Gianluca Ibarra Silvera ucciso a Milano Certosa "non era membro di nessuna gang", parla la mamma del 22enne

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Jenny Silvera, la madre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Milano Certosa, spiega che il figlio “non era membro di nessuna gang“. Intanto prende piede l’ipotesi dello scambio di persona e cioè di una vendetta attuata nei confronti del ragazzo sbagliato.

Parla la madre di Gianluca Ibarra Silvera

Intervistata dal Corriere della Sera, Jenny Silvera ha parlato del figlio come di un “ragazzo dolce, solare, affettuoso, e molto attaccato alla famiglia”.

Ma soprattutto, la madre del 22enne ucciso alla stazione Milano Certosa, ha voluto chiarire che il figlio “non apparteneva a nessuna gang“.

Così come il fratello della vittima: “Sono ragazzi per bene. I miei figli li ho cresciuti con principi e valori, insegnando loro a non fare mai del male a nessuno”.

A parlare di una gang, la Ms13, era stato il padre della vittima, che aveva detto di aver riconosciuto dai tatuaggi uno dei possibili aggressori del figlio e che apparteneva, appunta, alla citata gang sudamericana.

La madre di Gianluca Ibarra Silvera teme per l’altro figlio

Proprio l’altro figlio, il 20enne Gianfranco, le ha raccontato quello che è successo in stazione e cioè che il gruppo, che ha poi aggredito e ucciso Gianluca, lo avevano già incrociato prima.

“Dopo, in stazione, sono stati aggrediti senza motivo. Sono scappati. Gianluca è caduto… Io sto cercando di sforzarmi di non chiedere troppo perché è sconvolto, distrutto”, ha detto la madre.

La donna ora teme ritorsioni proprio nei confronti del figlio che quella sera è riuscito a scappare: “Temiamo che quelle persone possano farci del male, soprattutto a mio figlio che ha isto tutto”.

Ipotesi scambio di persona

Prende piede, intanto, l’ipotesi secondo cui Gianluca Ibarra Silvera possa essere stato ucciso a causa di uno scambio di persona.

Alcuni testimoni, riporta sempre il Corriere della Sera, hanno riferito di come la gang che lo ha ucciso, fosse già stata protagonista, poche ore prima, di un’altra rissa.

“Il gruppo che ci ha aggredito lo avevamo incrociato una prima volta quando abbiamo accompagnato mio padre a casa. Ci hanno detto che erano i re ma noi li abbiamo ignorati”, ha raccontato Gianfranco, il fratello della vittima.

Le indagini sull’aggressione

Quando Gianluca, il fratello e un amico che era con loro sono stati aggrediti, i membri della gang erano molti di più, come se nel frattempo fossero arrivati dei rinforzi per “vendicare” la rissa di qualche ora prima.

Gli inquirenti sono al lavoro intanto per individuare, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze, i responsabili dell’aggressione e dell’omicidio di Gianluca, colpito diverse volte alle gambe.

E per valutare anche l’ipotesi di un regolamento di conti che ha preso di mira la persona sbagliata.