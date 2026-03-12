Gianluca Matarrese, intervista al regista del film Il quieto vivere: “La mia famiglia era già teatro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

In una palazzina di un piccolo borgo calabrese convivono rancori che sembrano antichi quanto il sangue che lega chi li vive. Due cognate, due appartamenti sovrapposti, una guerra domestica fatta di accuse, dispetti, racconti reiterati, memorie che si stratificano nel tempo. Potrebbe sembrare una storia minima, una lite di famiglia come tante. E invece, nello sguardo di Gianluca Matarrese, diventa materia di tragedia. Il quieto vivere, al cinema dal 12 marzo con Luce Cinecittà, nasce infatti da una vicenda reale che riguarda direttamente il regista: le protagoniste del film sono due sue cugine, Luisa e Imma, impegnate da anni in un conflitto quotidiano che si consuma tra le mura domestiche e nella ritualità della vita familiare. Gianluca Matarrese, come racconta in quest’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, osserva questa storia da sempre. Nato e cresciuto a Torino ma con radici calabresi, ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza tra queste dinamiche, sviluppando uno sguardo insieme interno e distanziato su una famiglia che, come lui stesso racconta, gli è sempre apparsa “teatrale”. Da quella fascinazione nasce un progetto che mescola documentario, finzione e dispositivo performativo. Il risultato è un film che lavora sul confine instabile tra realtà e rappresentazione. Le protagoniste non sono attrici professioniste, ma portano davanti alla macchina da presa la loro verità, trasformando il conflitto in una sorta di palcoscenico domestico. La parola diventa il vero motore narrativo: i monologhi, le accuse, le battute improvvise che sembrano scritte ma sono invece donate dalla vita stessa. Come nelle tragedie greche a cui il film si ispira esplicitamente, l’azione è minima e ciò che conta è il movimento interiore dei personaggi, la tensione costante verso un gesto che potrebbe accadere ma non accade mai. È proprio questa sospensione a definire Il quieto vivere, sceneggiato da Matarrese con Nico Morabito: un film costruito sull’attesa, sull’anticamera della tragedia reale. Gianluca Matarrese evita la spettacolarizzazione del conflitto e lavora piuttosto sul momento precedente all’atto irreparabile, su quella zona grigia in cui rancore, memoria e narrazione si intrecciano fino a diventare racconto collettivo. Nel corso di questa conversazione, il regista riflette sul processo che ha portato alla nascita del film e sul rapporto tra cinema e vita. Parla del suo metodo, che nasce dall’osservazione del reale e dalla ricerca di personaggi che siano già, in qualche modo, performer della propria esistenza. Racconta l’importanza della tradizione orale meridionale, dove la parola diventa gesto, teatro e memoria. E si interroga sul senso stesso del fare cinema, un gesto che per lui coincide con una necessità quasi esistenziale: un modo per comprendere il mondo, ma anche per comprendere se stessi. Ne emerge il ritratto di un autore per cui il cinema è prima di tutto un laboratorio di verità: uno spazio in cui la vita non viene semplicemente documentata, ma trasformata in racconto senza perdere la sua energia originaria. In Il quieto vivere, quella energia nasce da una famiglia reale e da un conflitto quotidiano, ma si espande fino a diventare qualcosa di universale: una piccola tragedia domestica che, osservata da vicino, rivela gli archetipi eterni delle relazioni umane.

Il quieto vivere è una storia che la riguarda molto da vicino. Qual è stato il momento preciso in cui ha capito che quella lite familiare poteva diventare cinema?

“Per me i film nascono sempre da incontri oppure da idee che si insinuano nella mente e poi germogliano lentamente. In questo caso si tratta di un racconto seminato molti anni fa, praticamente da sempre: da quando sono al mondo. È la storia della mia famiglia. Sono nato e cresciuto a Torino, mia madre è calabrese e fin da piccolissimo ho trascorso ogni estate in Calabria. Vivo all’estero da ventitré anni, ma fino all’adolescenza i miei genitori mi portavano sempre lì. Mi lasciavano in Calabria e osservavo tutto ciò che accadeva attorno a me. Questa esperienza mi ha dato anche uno sguardo un po’ distaccato su ciò che vedevo: sulla mia famiglia, molto teatrale, e sulle dinamiche che si sviluppavano ogni giorno. Ho sempre provato una grande fascinazione per il talento narrativo delle donne della mia famiglia, in particolare di mia cugina Luisa. Da più di dieci anni, Luisa racconta questo conflitto. Possiede una capacità incredibile: cattura l’attenzione di tutti, prende la parola, impone il silenzio e comincia a narrare. Sono veri e propri monologhi, sempre identici a se stessi, con le stesse pause, gli stessi proverbi, le stesse figure retoriche. In questo c’è qualcosa di davvero magico”.

Nel suo film la famiglia è al tempo stesso casa e campo di battaglia. Girare questo film è stato per lei un atto d’affetto oppure una forma di resa dei conti?

“Senza dubbio un atto d’amore. Anche perché il momento stesso della realizzazione del film è stato bellissimo. Eravamo tutti insieme e tutti desideravano partecipare al progetto. Per le due protagoniste, Luisa e Imma, rappresentava anche lo spazio in cui poter esprimere la propria verità. Non si trattava di un esercizio distante dalla loro esperienza: dovevano semplicemente essere se stesse, naturalmente guidate dal dispositivo del film e dal metodo di lavoro. È stato un momento liberatorio, una vera catarsi. Uso questa parola con consapevolezza, perché esiste anche un collegamento con la tragedia greca e con il teatro. Dal punto di vista personale è stato molto particolare. Vivo all’estero, viaggio spesso per lavoro e ogni volta che realizzo un film o un progetto devo poi raccontarlo alla mia famiglia: ai miei genitori, a mia madre, a mio padre. In questo caso non c’era nulla da raccontare, perché erano con me e facevano parte del processo. Mio padre, per esempio, era il location manager e mia madre recita nel film. Tutti si sono messi al lavoro per organizzare il progetto. In questo momento, ad esempio, i miei genitori sono in Calabria da un mese: stanno preparando l’anteprima”.

Quindi una dimensione di cinema di famiglia a tutti gli effetti, anche dopo la realizzazione. Ma le due protagoniste, Luisa e Imma, erano consapevoli di trovarsi dentro una tragedia familiare oppure l’hanno capito solo dopo aver visto il film?

“Hanno capito perfettamente che tipo di lavoro stavamo facendo. Prima di tutto bisogna dire che sono mie cugine, mentre le zie sono le signore anziane che si vedono nel film, tra cui c’è anche mia madre. Tutto è cominciato con Luisa. All’inizio avevo raccolto i suoi racconti, le sue storie. Volevo lavorare su una parola capace di evocare immagini, su questa sua straordinaria abilità nel narrare. Non mi interessava semplicemente trasporre i fatti: l’intenzione era realizzare un film sul potere della parola, sulla sua forza evocativa. Poi ho chiesto all’altra cugina se volesse partecipare e ha accettato subito, perché per lei diventava l’occasione per esprimere il proprio punto di vista e rivendicare le proprie ragioni. Il film non vuole stabilire chi abbia torto o ragione. Tuttavia, per loro diventa comunque un campo di battaglia: il film stesso, questo gioco cinematografico, si trasforma nel luogo del confronto. All’inizio non avevo raccontato tutto nei dettagli. Anche i miei genitori mi hanno aiutato a preparare il terreno. Il progetto, inizialmente, era più ampio: parlavamo delle donne della famiglia, di una struttura quasi matriarcale, poi del territorio e infine della storia di Luisa. Solo in seguito è emerso con chiarezza che il cuore del racconto era proprio quel conflitto. E naturalmente, quando questo è diventato evidente, si è parlato di tragedia, perché quel disaccordo è una fonte di infelicità per tutta la famiglia”.

Loro hanno visto il film finito. Le hanno detto qualcosa in particolare?

“Hanno visto il film per la prima volta al Festival di Venezia. È stato il momento di massima esposizione mediatica del progetto e loro erano presenti. Non si sono limitate ad assistere alla proiezione: hanno partecipato anche agli incontri e ai dibattiti. In qualche modo sono entrate anche nella storia che emerge dallo schermo. E si sono riconosciute nel film, perché entrambe vi trovano la testimonianza della propria ragione, della propria verità. Ciascuna è convinta che, guardando il film, tutti capiranno che ha ragione lei. In questo senso il film diventa uno spazio protetto in cui possono esprimersi ed essere finalmente ascoltate e viste. In situazioni simili non è facile essere ascoltati. Vicende di questo tipo spesso si consumano nell’ombra della famiglia: i panni sporchi si lavano in casa e la solitudine è grande. Questo lavoro, invece, con molto coraggio, ha permesso di dare voce anche a chi fino a quel momento non era stato ascoltato”.

Ufficio stampa: Studio Punto e Virgola

Dopo il film i rapporti tra le due sono cambiati? Il film ha aiutato l’una a comprendere l’altra?

“No, il conflitto non si è risolto. Tuttavia, dico sempre che questo gioco della rappresentazione, dello sfogo, della catarsi, della purificazione, forse evita il passaggio all’atto irreparabile, cioè la tragedia nella vita reale. Finché tutto rimaneva nascosto nella solitudine della famiglia poteva accadere qualunque cosa. Ora, invece, tutto è sotto gli occhi di tutti ed è stato anche un momento di sfogo. Forse non c’è più bisogno di andare oltre. In questo senso il film può avere anche una funzione salvifica. Forse è un film che salva delle vite”.

Abbiamo raccontato questo film come una tragedia nobile, con un richiamo alla tragedia greca. Se dovesse allontanarsi dal contesto familiare, chi sarebbe l’eroina tragica della storia: Luisa o Imma?

“Direi Luisa. Il film comincia con un confronto che ricorda quasi il western, con un momento di cui non sappiamo se sia reale oppure no. Poi la sua parabola diventa una traiettoria di solitudine e di possibile premeditazione di un gesto. Nelle tragedie greche, tra l’altro, l’atto violento o decisivo non viene quasi mai mostrato: avviene fuori scena e viene raccontato dai messaggeri o da altri personaggi. Sulla scena compaiono piuttosto il dubbio, la responsabilità, la premeditazione dell’atto. Assistiamo ai momenti di tormento interiore degli eroi tragici. Ed è proprio ciò che accade a questo personaggio. Anche per questo il film si avvicina molto alla struttura della tragedia. Se Luisa non fosse mia cugina sarebbe perfettamente un personaggio da dramma o da tragedia greca”.

Nei suoi film esiste sempre un confine molto instabile tra documentario e finzione. Perché le interessa tanto mettere lo spettatore in una condizione di dubbio?

“Perché è il momento in cui ci poniamo delle domande. E quando ci poniamo delle domande siamo svegli, presenti, pienamente nel qui e ora. Per me tutto nasce dal teatro, che è il mio background. Ma ho lavorato molto anche nel reality, nella televisione del reale, che resta un luogo di grande sperimentazione: si raccontano storie che sembrano scritte, ma utilizzando materiale vivo e autentico. Questo aspetto mi ossessiona, perché trovo che il momento della creazione collettiva, quando si costruisce qualcosa insieme in modo laboratoriale, sia proprio quello che produce verità. È anche il modo in cui realizzo i miei film. La vita stessa è una sorta di laboratorio continuo. Per questo il lavoro di ricerca rappresenta, paradossalmente, la dimensione più documentaria possibile: cerco di catturare quei momenti di verità e poi trasformarli in una struttura, in una grammatica, in un linguaggio. Perché deve diventare cinema, altrimenti resterebbe semplicemente reality. Qui invece esiste un linguaggio, esiste un’immagine che racconta, esiste il tempo necessario per farlo e soprattutto esistono delle intenzioni. La domanda fondamentale è: perché lo sto facendo? Questa è la questione davvero centrale”.

Una domanda piuttosto tecnica: quando intervenire nella realtà smette di essere documentario e diventa regia?

“Intervenire nella realtà… non so se sono la persona più adatta a rispondere. Per me, infatti, vita e arte si confondono completamente. Ho bisogno di trasporre e filtrare attraverso il racconto ciò che vivo, perché è il modo che ho per sentirmi davvero vivo. Per questo motivo non percepisco una vera differenza tra essere artefice della mia vita ed essere regista di un film”.

Però c’è un altro elemento che il suo cinema sembra suggerire. Guardando i suoi lavori viene quasi da pensare che la realtà sia già una performance. È questo che cerca quando filma qualcuno, la performance?

“Quando tengo corsi o masterclass di cinema dico sempre che una delle capacità più importanti è imparare a riconoscere, nella realtà, i racconti e i personaggi. Non tutti sono performer e non tutti sono buoni personaggi. Chiunque, potenzialmente, ha una storia, ma non tutte le storie diventano automaticamente interessanti o meritano di essere raccontate. Un racconto diventa interessante perché esiste un’intenzione precisa, perché si riconosce in quella vicenda un potenziale. Non tutto, quindi, è materia narrativa. Esistono persone che sono performer naturali. In questo caso, per esempio, le mie cugine lo sono davvero. Ed è qualcosa di magico, perché nel momento in cui si osserva ciò che accade si entra in una verità talmente padroneggiata da sembrare quasi impossibile da ottenere con un attore. A volte penso che queste persone trasformino la loro vita in una performance. È quasi una scelta di esistenza, una vera condizione esistenziale. Questi personaggi mi attirano molto. Allo stesso tempo sono sempre attratto anche dalle storie: resto in ascolto, con grande attenzione. Ogni esperienza che vivo o che incontro cerco di capire se possa diventare un racconto”.

Qualcuno, quando la vedrà arrivare, forse comincerà a stare in silenzio…

“Può darsi. Anche perché alla fine ho fatto film su qualunque ambito della mia vita: la mia famiglia, i miei ex, molte situazioni personali. Lo ripeto spesso: i film nascono dagli incontri. E molto spesso non serve neppure cercarli. Molti colleghi registi o sceneggiatori mi chiedono come faccia a trovare l’ispirazione o a portare avanti così tanti progetti, visto che realizzo due film all’anno e ne ho molti altri in sviluppo. La verità è che non potrei smettere. In ogni momento nasce un desiderio diverso che annoto, che semino. Poi germoglia quando arriva il momento giusto. È quasi una condizione esistenziale, una forma di ossessione dell’autore”.

Nel caso specifico de Il quieto vivere, però, la performance non sembra legata tanto all’azione. In questo film l’azione è minima, mentre la performance sembra concentrarsi soprattutto sulla voce, sulla parola.

“Sì, perché proprio come nella tragedia greca questo film non ha uno sviluppo orizzontale. Non accadono eventi straordinari. Esiste piuttosto uno sviluppo verticale, emotivo. La narrazione procede attraverso un movimento emotivo. Ciò che diventa straordinario è la performance nel presente, nei confronti tra i personaggi. Un giornalista mi ha fatto notare che nel film ci sono due o tre battute straordinarie. Una è quando Luisa dice: ‘Con le galline non discuto: con le galline faccio il brodo’. Sono frasi che sembrano scritte da un grande autore comico quando invece sono piccoli capolavori che la realtà regala, che la vita offre. È anche il metodo che seguo quando lavoro a film più strutturati o più scritti. Ho sempre bisogno di registrare dialoghi reali. Tengo spesso il registratore acceso. Poi trascrivo tutto. Raramente mi siedo a tavolino per inventare due battute. Di solito le raccolgo dalla realtà, le filmo: nascono quasi sempre da un’esperienza concreta”.

A proposito della parola: nelle note di regia parla molto della tradizione orale del Sud e la descrive quasi come una forma d’arte. Viene spontaneo chiedersi se il cinema abbia ancora qualcosa da imparare da quella tradizione.

“Credo di sì. Gli autori devono continuare a inventare linguaggi e a portarci altrove. C’è bisogno di questo: non rinchiudersi in etichette o generi, ma cercare di essere il più possibile se stessi, quindi unici. Perché c’è ancora moltissimo da inventare. Si dice spesso che tutte le storie siano già state raccontate. Però esistono sempre nuovi modi per raccontarle. La tradizione orale, per esempio, rende possibile anche un film in cui apparentemente non accade nulla. È già un gesto piuttosto ‘incorrect’, ma in realtà nella parola accade moltissimo: una parola che suggerisce immagini, che evoca movimento. Naturalmente esistono molti cinema possibili. Ma credo che ci sia ancora davvero tanto da inventare. Bisogna anche accettare il cambiamento, accogliere i nuovi media e i nuovi linguaggi. Non limitarsi a lamentarsi del fatto che il mondo cambia, che il cinema in sala scompare, che arrivano le piattaforme o che l’intelligenza artificiale distruggerà l’autore. Bisogna fare come quando è arrivato il sonoro: le rivoluzioni tecnologiche vanno usate per creare qualcosa di nuovo, per imparare davvero a inventare forme diverse”.

La parola “nuovo” fa pensare anche alla parola “attesa”. Nel suo film l’attesa è molto presente: sembra sempre che stia per accadere qualcosa di irreparabile. C’era l’intenzione di costruire questo piacere dell’attesa?

“Sì, assolutamente. Il montaggio è stato decisivo in questo senso. Ho lavorato con Jacopo Quadri, un montatore con grande esperienza sia nella finzione sia nel documentario. Ci ripetevamo spesso che il film doveva restare sempre sul punto di far accadere qualcosa… senza che accadesse davvero. Esiste sempre un pericolo, una tensione. Volevo lavorare proprio sull’attesa, su quella che potremmo chiamare l’anticamera del crimine, l’anticamera del fatto di cronaca. Oggi viviamo in una società in cui tra i contenuti più popolari ci sono i true crime. Esiste quasi una pornografia del crimine: il desiderio di sapere tutto, di spettacolarizzare il delitto, di capire nei dettagli come sia avvenuto. Qui, invece, mi interessava tutto ciò che precede quell’atto: il momento in cui qualcosa potrebbe accadere, ma non accade. Per questo il film è costruito sull’attesa. Un’attesa che rimane irrisolta e che non troverà mai soddisfazione. In un certo senso è anche un piacere leggermente masochistico”.

C’è anche il luogo del film, il Cozzo. È un posto preciso, ma allo stesso tempo sembra un universo molto chiuso. Le interessava raccontare un luogo reale oppure una metafora del Sud?

“Più che del Sud, parlerei dei ‘Sud’, di tutti i Sud possibili. In questo film ho lavorato molto sull’archetipo. L’archetipo può sfiorare anche la caricatura, ma serve proprio a rendere una storia universale. La dimensione del microcosmo rurale di provincia esiste davvero: il luogo è reale. Allo stesso tempo diventa un esempio che può rappresentare molti altri contesti. Naturalmente il film ha anche romanzato questo spazio. Non siamo negli anni Cinquanta: non esiste più una comunità isolata di contadini con carretti e asinelli. Oggi esistono internet, TikTok, aziende agricole strutturate. Mi interessava anche scardinare quel mito e in un primo momento questa dimensione era molto forte. Per esempio, Luisa svolge molti lavori diversi: oggi lavora in un grande negozio cinese di abbigliamento. Un’altra zia è impiegata in un’azienda agricola di arance. Alcuni miei zii gestiscono aziende che producono olio. Non esiste più una dimensione rurale chiusa. Anche il fatto che molti parenti vivano vicini non deriva più dall’antica logica delle comunità isolate. Si tratta piuttosto di piccoli agglomerati urbani. Nel film, però, ho romanzato questo spazio unico in cui molti personaggi abitano uno sopra l’altro. In questo senso diventa una metafora dei molti Sud possibili. Vivo a Parigi e la differenza tra una metropoli e una realtà comunitaria come questa è evidente”.

Non è ovviamente un Sud da cartolina. È però un Sud fatto anche di rituali, di cibo, di memoria. Penso per esempio alla tradizione dei tredici piatti della Vigilia di Natale. Le interessava raccontare anche l’aspetto antropologico di questo territorio?

“Assolutamente sì. Anzi, direi che all’inizio del mio percorso questa dimensione era ancora più consapevole. Nel mio cinema è sempre esistita una tensione sociologica e antropologica. Ho scritto una tesi di storia e critica del cinema nordamericano in cui studiavo la società americana attraverso le produzioni cinematografiche della RKO. Mi ha sempre interessato osservare la società attraverso le opere artistiche, capire come un film rifletta il momento storico e il contesto sociale in cui nasce. Questa curiosità verso l’essere umano è sempre stata molto forte. In effetti l’altra possibile carriera avrebbe potuto essere quella dell’antropologo. Poi esiste un’altra grande passione: la drammaturgia, il racconto. Alla fine, ho semplicemente unito queste due dimensioni. Questa prospettiva è molto presente anche nei miei film. Se pensiamo, per esempio, a GEN_ o ad altri lavori basati sull’osservazione, si vede quanto mi interessi guardare il reale e analizzarlo. È un approccio che ricorda quello di Émile Zola nel naturalismo francese: l’idea di vivisezionare la realtà per comprenderla. Anche per questo ho realizzato un film come L’Expérience Zola. Zola analizzava la realtà per capirla. Forse, in fondo, è anche un modo per cercare di capire me stesso”.

Il fatto di vivere lontano dal luogo che racconta, un luogo che conosce molto bene, ma che guarda anche con uno sguardo torinese e oggi parigino, le ha dato più libertà oppure ha influito diversamente?

“Sicuramente mi ha dato più libertà, perché la distanza offre uno sguardo diverso. Non si è completamente immersi dall’interno. Il mio è uno sguardo esterno ma consapevole, perché so esattamente che cosa sto filmando. Tuttavia, la distanza aiuta. Vivo in Francia da ventitré anni e continuo a realizzare sempre più film che parlano dell’Italia. È un fenomeno abbastanza frequente tra gli autori che vivono all’estero: la distanza permette di osservare con maggiore lucidità. Consente anche di non farsi assorbire completamente dal contesto e di analizzare con più chiarezza ciò che si racconta. Succede anche nel documentario: si filma a lungo e a un certo punto si perde lo sguardo. Allora diventa necessario il confronto con un montatore, con collaboratori, con persone che aiutino a ritrovare quella distanza. In questo senso vivere all’estero mi aiuta molto. Mi permette anche di acquisire strumenti di analisi diversi, legati alla cultura in cui ormai mi sono formato. La Francia, in fondo, è diventata una mia nazionalità d’adozione. Ormai ho vissuto più anni all’estero che in Italia”.

La domanda delle domande: perché vuole fare cinema? Perché ha scelto proprio il cinema come mezzo di espressione?

“In realtà il cinema è il linguaggio che ho incontrato a un certo punto del mio percorso. Ho fatto molto teatro e continuo a farlo. Esistono molti modi per raccontare le storie. All’inizio ero molto più davanti alla scena: facevo l’attore. Poi ho recitato anche in film che parlavano di esperienze che mi riguardavano direttamente. Ho cominciato a fare cinema quasi come un modo per trasformare il mio narcisismo in qualcosa di utile. In fondo fare il regista significa anche questo: lo sguardo del regista è ancora più personale di quello dell’attore, perché il regista racconta una storia che ha scelto e costruito. L’attore, invece, è in qualche modo al servizio dello sguardo di qualcun altro. Il regista può esprimersi completamente. Spero però che questo sguardo non resti chiuso nella mia dimensione personale. Il mio psicanalista dice sempre che la cosa importante è proprio questa: che ciò che si racconta non resti chiuso dentro di sé, ma diventi qualcosa di universale. Forse, in fondo, ho iniziato a fare cinema anche per salvarmi. Perché alla fine non potrei fare altro. Diventa un’ossessione. Vita e arte si confondono completamente e finiscono per coincidere. Per questo non ho nemmeno la sensazione di lavorare, anche se lavoro continuamente. Non esiste l’idea di alzarsi la mattina, andare in un luogo di lavoro e poi tornare a casa. Quando lavoravo in televisione era diverso: lì percepivo molto di più la fatica, lo stress, la tensione. Adesso la fatica esiste comunque, ma ha una natura diversa”.

Esiste un aspetto della sua storia personale, familiare o sociale, che non ha ancora avuto il coraggio di esplorare perché la intimorisce?

“Ce ne sono diversi. Però ce n’è uno in particolare: la fede. Ho studiato dai Salesiani e mi piacerebbe realizzare un film sulla fede, su Dio. Non so ancora esattamente come, perché di solito ho i film abbastanza chiari in testa, mentre questo progetto è ancora molto indefinito. Forse perché le possibilità sono troppe”.

Forse anche perché ci sono ancora molte domande senza risposta?

“Sì, probabilmente. Su questo tema esistono molte domande irrisolte. Non so ancora con precisione che cosa vorrei dire. Ma forse va bene così. Non realizzo film per dare risposte. A volte parto proprio dalle domande. È una dimensione che riguarda anche me personalmente. Sono estremamente spirituale, ma poco praticante. La mia spiritualità è legata soprattutto alla relazione con gli altri. Sono una persona molto empatica. Quello che vorrei esplorare va oltre me stesso. Mi interessa capire che cosa significhi davvero riunirsi intorno alla fede, che cosa rappresentino i percorsi spirituali. Mi interessa l’idea di un luogo in cui ci si sente accettati, sostenuti, protetti: ciò che dovrebbe essere la chiesa. Ma per ora resta qualcosa di molto nebuloso. Esistono molti spunti, ma non ho ancora trovato la forma. Per altri progetti invece le idee sono molto più chiare. In questo momento sto lavorando, per esempio, a un film sulla censura e sul riso, sul ruolo del buffone. Sto studiando i buffoni di corte istituzionali del Rinascimento e la prima donna buffone della storia. È una ricerca molto precisa. Mi interessa molto il confine tra ciò che si può dire e ciò che non si può dire. Perché a un certo punto qualcosa che prima era dicibile smette di esserlo. Ed è un tema estremamente attuale”.