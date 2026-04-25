Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva, le accuse sull'arbitro "gradito all'Inter" e pressioni sui Var

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe fatto pressioni sui Var e scelto un arbitro “gradito all’Inter”. Sarebbero queste le accuse al designatore degli arbitri di serie A e serie B Gianluca Rocchi, indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva. Un’ipotesi di reato che sarebbe contestata per alcune partite di calcio della stagione 2024/25 e che sarebbe nata da un esposto dell’ex guardalinee Domenico Rocca.

L’accusa di frode sportiva a Gianluca Rocchi

Nella giornata di sabato 25 aprile Gianluca Rocchi ha ricevuto un avviso di garanzia con la contestazione della stessa ipotesi di reato da cui nel 2006 esplose lo scandalo “Calciopoli”.

Come riportato da Ansa, al designatore arbitrale sarebbe contestato di aver condizionato in qualche modo alcune scelte degli direttori di gara, con presunte pressioni sui Var e non solo. Accuse respinte da Rocchi, che in una dichiarazione alle agenzie di stampa ha affermato di essere “sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura. Sono sereno e vado avanti”.

ANSA

I capi d’imputazione

Al centro dell’inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione ci sarebbero diverse partite del campionato di serie A 2024/25.

In particolare, gli inquirenti hanno acceso i riflettori su Udinese-Parma dell’1 marzo 2025, vinta dai friulani grazie a un rigore di Thauvin.

Secondo l’accusa, Rocchi avrebbe invitato la sala Var a richiamare l’arbitro Maresca a rivedere un possibile calcio di rigore per fallo di mano, assegnato dopo l'”on field review”.

Stando a quanto visionato e riportato da Agi, oltre a questo episodio, la procura di Milano avrebbe contestato a Rocchi altri due capi d’imputazione:

aver “combinato” la designazione dell’arbitro Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2024, perché “gradito alla squadra ospite, l’Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto”;

aver “combinato” la designazione del direttore di gara Doveri nella semifinale di Coppa Italia “onde assicurare poi all’Inter direzioni di gara diverse dal ‘poco gradito’ Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A”.

L’esposto di Domenico Rocca

L’indagine sarebbe partita nell’estate 2025 da un esposto presentato dall’ex guardalinee Domenico Rocca alla Commissione Arbitrale Nazionale, per denunciare gravi irregolarità nella gestione di Rocchi.

Come ricordato da Sportmediaset, per quasi un anno, la lettera-denuncia non aveva destato particolarmente preoccupazione ed era stata archiviata dalla giustizia sportiva.

In serata, secondo quanto appreso da Ansa da fonti Coni, il capo della Procura generale dello Sport Ugo Taucer avrebbe chiesto a Giuseppe Chinè, responsabile della Procura della Federcalcio che archiviò gli atti trasmessi dall’Aia, una relazione immediata.

Al termine della passata stagione, Rocca è rientrato tra i 14 assistenti dismessi senza particolari spiegazioni dai vertici arbitrali.

“Chi di spada ferisce, di spada perisce” il commento sui social dell’ex guardalinee dopo la notizia dell’indagine su Rocchi.