Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini, "ammazzo te e tua madre": la rivelazione dell'ex fidanzato

Ennesimo efferato femminicidio. La 29enne Pamela Genini è stata uccisa a Milano sul terrazzo di casa dal compagno 52enne Gianluca Soncin. L’ex fidanzato della donna, che ha contattato la polizia avendo intuito che si stava consumando una tragedia, ha raccontato che l’omicida, prima di ammazzare la ragazza con 24 coltellate, l’aveva minacciata di morte. Non solo: il 52enne avrebbe anche detto alla giovane che avrebbe ucciso i suoi genitori, se fosse stato lasciato.

Femminicidio di Pamela Genini, le rivelazioni dell’ex: “Soncin la minacciava”

Pamela Genini “pur volendosi allontanare e troncare la relazione, temeva di interromperla bruscamente perché aveva paura che il Soncin facesse del male a lei e ai genitori in quanto lo stesso le diceva ‘se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre‘”. Sono le dichiarazioni, riportate dall’ANSA, fornite alla polizia dall’ex fidanzato della 29enne.

“Inoltre – ha aggiunto l’uomo – mi diceva ‘io non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza'”. Dopo l’efferato omicidio perpetrato nella serata di martedì 14 ottobre, Soncin è stato arrestato e condotto in ospedale, in quanto ha tentato di suicidarsi, accoltellandosi alla gola con la stessa arma usata per uccidere Genini. Dopo essere stato dimesso, per lui si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.

ANSA L’esterno della terrazza dove è stata uccisa Pamela Genini

L’ultimo messaggio inviato dalla 29enne all’ex: “Ho paura”

“Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia”. Questo l’ultimo disperato messaggio che Pamela ha inviato all’ex compagno. Quest’ultimo, avendo compreso la gravità della situazione, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti si sono precipitati a casa della vittima, nell’appartamento di via Iglesias 33. Da quanto emerso finora, poco prima Pamela e l’ex erano al telefono. Lei gli stava raccontando di aver chiuso la relazione con Soncin e di non avere pentimenti.

La chiamata si è chiusa all’improvviso. A distanza di pochi minuti, Genini ha inviato il disperato messaggio all’ex, quello in cui gli ha scritto di avere molta paura.

L’uomo ha immediatamente provato a ricontattarla, senza successo. Da qui la decisione di informare la polizia. Poi il drammatico epilogo.

Soncin non risponde al magistrato

Al magistrato, Soncin ha dichiarato di non ricordare che cosa sia accaduto nell’appartamento di via Iglesias 33.

L’uomo, prima di essere arrestato, è apparso freddo e distaccato. E ha evitato di rispondere alle domande della pm Alessia Menegazzo, che sta coordinando le indagini.