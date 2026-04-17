Gianluigi Nuzzi "dimentica" Selvaggia Lucarelli, lei risponde via social: le vecchie tensioni col conduttore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Polemica a distanza tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha commentato con ironia un tweet in cui un utente sosteneva che Nuzzi avrebbe citato tutti gli ospiti della puntata di giovedì 16 aprile del programma di Pio e Amedeo “Stanno tutti invitati” tranne lei. C’è un precedente tra i due, che risale al 2024.

La frase di Nuzzi in tv su Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo

Nella giornata di giovedì 16 aprile, in chiusura della sua trasmissione “Dentro la notizia”, Gianluigi Nuzzi ha ricordato ai telespettatori l’appuntamento con l’ultima puntata di “Stanno tutti invitati”, il programma di Pio e Amedeo che ha celebrato i 25 anni di carriera del duo comico. Nel farlo, ha elencato alcuni degli ospiti previsti: “Ci saranno Lino Banfi, Belen Rodriguez, i Pooh” ha preannunciato Nuzzi.

Dalla lista sono rimasti fuori alcuni ospiti dello show, come Francesco Renga, Sal Da Vinci, Michele Zarrillo e, per l’appunto, Selvaggia Lucarelli.

ANSA

Il commento di Selvaggia Lucarelli alla “dimenticanza” di Nuzzi

Su X un utente ha scritto: “Simpatico Gianluigi Nuzzi, che nell’elencare gli ospiti di stasera nel programma Pio e Amedeo Stanno Tutti Invitati nomina tutti gli ospiti, tranne Selvaggia Lucarelli“.

Pur se tecnicamente non corretto (Nuzzi, in realtà, non ha menzionato anche altri ospiti, oltre a Selvaggia Lucarelli), il messaggio social è diventato virale, fino a cogliere l’attenzione della diretta interessata.

Su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha ricondiviso il messaggio dell’utente, commentando il tutto con una risata e la frase “Stanno tutti invitati tranne me“.

Le precedenti tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi

Risale al 2014 una precedente polemica tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi.

Nell’agosto di quell’anno, Lucarelli aveva abbandonato l’evento Premio Caccuri in Calabria pochi minuti dopo essere salita sul palco e aveva poi riferito che Nuzzi, presentatore della manifestazione, avrebbe evitato di presentarla per questioni personali.

Selvaggia Lucarelli era stata presentata dalla giornalista Rai Vittoriana Abate e, sul palco, ironicamente aveva commentato: “Ma dov’è Nuzzi? Sono l’unica che non presenta questa sera? E come mai? Lo trovo molto scortese, mi offendo”.

Quando Vittoriana Abate le ha chiesto della sua presunta antipatia per Fedez, Lucarelli aveva poi risposto con fermezza: “Non capisco cosa c’entri l’antipatia per Fedez con l’inchiesta”. Lamentandosi per l'”accoglienza non degna”, Selvaggia Lucarelli aveva infine deciso di lasciare il palco.